Medlemskap i Kinoklubben

Et medlemskap i kinoklubben koster 149 kroner for et år og du kan si opp når du vil.

Melder man seg inn nå i høst blir det halv pris på to norske storfilmer – «Krigsseileren» og den etterlengtede «Kampen om Narvik». Om dette blir for mye action for deg, kan man heller se feelgood-filmen «Mrs. Harris Goes to Paris». Ser man alle tre filmene, har du alt "tjent inn" årsmedlemskap-utgiften.

Slik kan du melde deg inn:

(Åpnes i ny fane) Kinoklubb Norge (Åpnes i ny fane) 50 % rabatt på 10 utvalgte kvalitetsfilmer i året

Medlemskapet koster kr 149,- og gjelder i 1 år fra den datoen du melder deg inn

Meld deg inn når som helst i løpet av året

2 for 1 - gi bort et medlemskap til en venn

(Velkomsttilbudet gjelder kun én gang, og rabattkoden finner du i velkomstmailen din.)

(Velkomsttilbudet gjelder kun én gang, og rabattkoden finner du i velkomstmailen din.) Du får 50% avslag på ordinær billettpris på én billett per film per medlemskap

Hva er Kinoklubb

Kinoklubben i Norge er en nasjonal medlemsklubb som gir deg 50% rabatt på minst 10 utvalgte kinofilmer i året. Det er et eget filmutvalg (Åpnes i ny fane) plukker ut filmene, så det er alltid kvalitetsfilmer.

I tillegg til rabatterte kinobilletter får medlemmer invitasjoner til spesialvisninger i flere av landets byer. Dette kan være førpremierer eller fremvisninger der man kan møte skuespillere og/eller regissører.

Under ser man bilde fra en førpremiere på «Utvandrerne» hvor regissør Erik Poppe snakker om filmen før visning.

(Image credit: Kinoklubb)

Hvordan funker medlemskapet

For å finne hvilken film du kan se med rabatt kan du gå inn via Kinoklubb (Åpnes i ny fane) sine nettsider og velge film der. Du kan også finne filmer via din lokale kino sin nettside og finne frem til filmen du vil se. Da er det bare å taste inn medlemskoden din og 50 % trekkes fra på billettprisen. Du får rabatten din fra og med premieren og så lenge Kinoklubb-filmen går på kino.

(Image credit: Filmweb)

Disse kinoene kan du bruke rabatten din på (Åpnes i ny fane)

Den perfekte julegave

Å gi bort et medlemskap i gave er en god idé. Det er en rask og effektiv gave å gi, og den perfekte julegave til den som "har alt" og ønsker seg "ingenting".

Om du og den du skal gi bort et medlemskap til er begge glad i film, finnes en 2 for 1 ordning. Da melder man seg selv inn og får tilbud om å verve en venn. (Åpnes i ny fane) Velkomsttilbudet gjelder kun én gang, og rabattkoden finner du i velkomst-mailen din.

Filmene

«Krigsseileren»

På kino nå

To av de tre filmene som du kan se til halv pris i år er norske storfilmer. En av disse er «Krigsseileren» (Åpnes i ny fane) Filmen har mottatt veldig god kritikk og er Norges Oscar-kandidat.

Filmen hadde premiere 23. september og har hatt over 250 000 besøkende. I filmen møter vi Alfred og Sigbjørn som er to av de over 30.000 norske krigsseilerne under andre verdenskrig. De to har ett mål: Å overleve – for å komme hjem. Men hvordan fortsetter man livet og relasjoner når man har vært adskilt i mange dramatiske krigsår? Kan sårene leges og gro? Dette er et storslått drama om mennesker i krig og deres familiers skjebne under og etter andre verdenskrig.

«Kampen om Narvik»

Premiere 25. desember

Den andre filmen er en veldig etterlengtet film og har også setting i Norge under andre verdenskrig. «Kampen om Narvik» (Åpnes i ny fane) har premiere 25.desember og forteller historien om Nazi-Tyskland sin invasjon av Narvik 9. april 1940. Narvik er av stor interesse på grunn av sin jernmalm som Hitler er avhengig av for å holde det tyske krigsmaskineriet i gang.



I filmen følger vi den unge korporalen Gunnar Tofte og hans familie. Tofte er en av 200 norske soldater som tar opp kampen mot invasjonsstyrken. Hans kone, Ingrid Tofte må jobbe som stuepike og tolk, i tyskernes nye hovedkvarter i Narvik. Fra skyttergraven er det enkelt å vite hvem som er venn og hvem som er fiende. Fra den sivile siden er bildet mer komplisert.

«Mrs. Harris Goes to Paris»

På kino nå

Om du ikke er glad i drama og heller vil se en mer lettbeint film kan man som medlem se «Mrs. Harris Goes to Paris» (Åpnes i ny fane) til halv pris.

I filmen møter vi den britiske vaskekone og enken Ada Harris (Lesley Manville) som jobber som vaskehjelp i rike folks leiligheter. En dag får Ada vite at hun har en mye penger utestående i krigspensjon etter sin mann. Dette er nok penger til å realisere drømmen om å reise til Paris. Det blir en helt ny verden for den britiske renholderen.

Om du liker nydelige kjoler, verdens vakreste by og en påminnelse om at det aldri er for sent å følge drømmene sine er dette en feel-good-film for deg.

Dette er bare tre av ti filmer man kan få halv pris på som Kinoklubb medlem.

Om man vet om noen som elsker kino eller liker å ta seg en tur selv, er dette en flott klubb å melde seg inn i. Det er også en fin gave, som er rimelig og rask å få om man har dårlig tid.