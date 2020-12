«Fortnite» får med seg The Mandalorian på laget i den nye sesongen

Hvis du trodde at «The Rise of Skywalker», fra 2019, var siste gangen «Fortnite» skulle få Star Wars-behandling, så trodde du feil – «The Mandalorian» har funnet veien til «Fortnite Chapter 2: Season 5», som en del av «Zero Point»-arrangementet, og Baby Yoda (eller – SPOILER – Grogu) er med på lasset.

Nå som Zero Point har blitt gravd opp, rekrutterer agent Jones «de beste jegerne på tvers av alle virkeligheter» for å hjelpe i kampen om å stoppe djevelskapen – det er her Mando og hans nusselige grønne kompis kommer inn i bildet.

This is the way

I tillegg til Mando har Epic Games fått med seg en hel rekke nye og spennende karakterer, sammen med nye våpen og kart, inkludert en sci-fi-ørken (det betyr rosa sand) og en tropisk jungel.



De ovennevnte nye våpnene inkluderer den såkalte Dragon's Breath-hagla, Mandos Amban-snikskytterrifle og en sporevåpen ved navn The Night Hawk.

Gjesteopptredenen stopper dog ikke med The Mandalorian – utvikler Epic Games sier «Jegerne på øya er bare noen av de første som kommer fra utsiden av 'The Loop'», og fortsetter, «flere jegere fra virkelighetene bortenfor» kommer til å bli rekrutterte av Agent Jones i løpet av sesongen.



For å spille som The Mandalorian i «Fortnite», ta en tur innom Epic Games-nettsiden og kjøp den seneste Fortnite Battle Pass-pakken. Denne er gyldig til 15- mars, 2021.