«Fall Guys»-utviklerne synes «Squid Game»-konseptet er inspirerende

Det sies at inspirasjon kan komme som lyn fra klar himmel, men i tilfellet «Fall Guys» og den nye Netflix-serien «Squid Game», så er det relativt tydelige paralleller. Det er klart at de to medieproduktene ligger langt fra hverandre i takt og tone, men rent grunnleggende er det snakk om gameshows der eliminering er sentralt.



Med det i mente kan vi avsløre at vårt intervju med Joe Walsh, hoveddesigneren bak «Fall Guys», raskt gled innpå den nye Netflix-serien, og at den har vært i tankene til utviklerne i Mediatonic. Temaet ble aktuelt da vi spurte Walsh om hvorvidt det er mange brett-idéer i «Fall Guys» som aldri ender opp i spillet.



«Åh, ja, det er definitivt mange,» svarte Walsh, «[...] en av de som har dukket opp igjen i det senere er 'Squid Game', som nå er det største TV-programmet i verden. Det åpner opp med 'leken' Rødt lys, noe vi har syslet med. Og vi kom aldri så langt at vi laget en prototyp, siden vi ikke helt klarte å se for oss hvordan det ville fungere.»

Det er ikke så vanskelig å se for seg hvorfor konseptet aldri helt kom ut av startgropen for «Fall Guys»-utviklerne. De fleste brettene i spillet er ekstremt bevegelsesbaserte, og spillerkarakterene beveger seg konstant. I tillegg til at folkene som bebor «Fall Guys» beveger seg som gelé kan man ta tak i motstandere og hindre at de flytter på seg når som helst, noe som ville gjort det vanskelig å gjennomføre en runde Rødt lys.



Walsh virker likevel overbevist, og var klar på at tross komplikasjonene involvert i leken, så er ikke konseptet helt avskrevet riktig ennå. «I et dataspill er det noe med bevegelse, i virkeligheten er det veldig vanskelig å forholde seg helt i ro, men i et dataspill kan du bare legge ned kontrolleren.»



«På det tidspunktet [referert til i intervjuet], tror jeg at vi tenkte:'vi kommer aldri til å lage Rødt lys, det gir ikke mening'. Men nå som vi ser hvor populær 'Squid Game'-serien er, så hadde jeg elsket det om vi prøvde oss en gang til, på noe lignende, og se om vi kunne ha fått til noe slikt i 'Fall Guys'.»

Hadde det fungert med «Squid Game» i «Fall Guys»?

Hadde det vært noe gøy å spille det, dog? Det er ikke vanskelig å avfeie Walsh' kommentarer som bare å gå etter en ny populær trend, i dette tilfellet «Squid Game», men som han nevner så har utviklerne allerede prøvd å implementere en Rødt lys-modus tidligere.



Vi tenker at konseptet slett ikke er så dumt i «Fall Guys». Som nevnt er de fleste brettene i «Fall Guys» veldig kvikke. Hvis man introduserer en spillmodus som plutselig tester spillernes evne til å være tålmodige og årvåkne, så tilbyr det noe helt nytt, og vil utfordre alle til å lære seg nye evner på sparket.



Mediatonic kan selvfølgelig også blande inn den sedvanlige galskapen som allerede er å finne i «Fall Guys», som for eksempel «Big Yeetus»-hammere eller kanoner som skyter gigantiske frukt, slik at det blir vanskeligere for geléfigurene å holde balansen. I «Fall Guys» handler alt om å vite når man skal bevege på seg, men om man snur på det, og lar det handle om å vite når man IKKE skal bevege på seg, så kan den etablerte «løp rundt og håp på det beste»-formelen få en interessant vri.

Det er også verdt å nevne at Walsh' ord ikke bør leses som en bekreftelse på at utviklerne nå jobber med en «Squid Games»-aktig Rødt lys-modus i «Fall Guys» – men nå som tanken er introdusert for omverdenen, så byr det slettes ikke oss i mot om det hele gjennomføres.



Siden «Fall Guys» også er såpass hissige på å samarbeide med andre merkevarer, så virker det ganske så sannsynlig at de artige geléfolkene plutselig kan befinne seg i de makabre grønne kjeledressene kjent fra «Squid Game». Tross alt har utviklerne allerede gjennomført samarbeid med «Jungelboken» og «Tron», så det virker vel ikke helt usannsynlig med et samarbeid med «Squid Game»?