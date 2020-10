En foldbar, selvreparerende iPhone kan være på vei

Et nylig publisert patent antyder at Apple jobber med en skjerm som skal kunne reparere hakk og riper når det trengs. Dette patentet fikk oss umiddelbart til å håpe at en foldbar iPhone ikke er for langt unna.

Patentet ble snappet opp av Patently Apple, og dokumentene beskriver en skjerm som har «et hengsel som gjør at enheten kan bøyes rundt en akse», med en fleksibel skjerm på toppen som kan operere å tvers av hengselet. Så langt er det altså temmelig likt Galaxy Z Fold 2.

Men dette patentet nevner også et lag bestående av et selvreparende materiale. Selvreparasjonen «kan igangsettes eller forsterkes av utvendig påført varme, lys, elektrisk strøm eller andre typer eksterne stimuli», i følge patentet.

Med andre ord vil den foldbare skjermen kunne reparere seg selv, for eksempel mens telefonen er under opplading. Det finnes allerede flere typer selvreparerende materiale. De fungerer litt som menneskekroppen, der de utvider seg for å dekke over rifter og skrammer.

Det er lite trolig at et slikt materiale helt perfekt vil kunne reparere kraftige riper eller merker i skjermglasset, men det vil kunne minske virkningen av mindre skader. I tillegg vil det fungere som et ekstra beskyttelseslag for et design vi vet er ganske sårbart.

Selv om vi her har konsentrert oss om en foldbar iPhone, noe vi tidligere har hørt mange rykter om. Patentet antyder dessuten at også laptoper og iPader vil kunne bli utstyrt med foldbar og selvreparerende skjermteknologi. Dermed vil dette kunne anvendes på tvers av produktrekkene.

Minst én velkjent rykteformidler på telefonfronten har tidligere sagt at Apple faktisk arbeider med en foldbar telefon. Disse skjermene vil på ingen måte være klare til iPhone 12. Det kan hende det dukker opp noe slikt neste år, men selv det virker litt for tidlig for øyeblikket.

Og slik det alltid er med patenter, er de ingen garanti for at et ferdig produkt vil dukke opp med det patentet beskriver. Dette viser bare hvordan forsknings- og utviklingsavdelingen hos Apple tenker. Selskapet har tross alt registrert patenter som dette i flere år allerede.