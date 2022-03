«Elden Ring»-spiller lager Sith Lord-karakter

En Elden Ring-spiller, som tilfeldigvis også er Star Wars-fan, har bygget en karakter verdig tittelen Sith Lord. Ved å kombinere et sett spesifikke våpen og såkalte incantations, har vedkommende laget en karakter som er minst like mye Darth Sidious som Tarnished. Her får man både lyn som skytes ut av hendene og en lyssabel i middelalderstil.



I en video delt i den største Elden Ring-subredditen viser brukeren Nomadianking frem rollespillkarakteren. Den sortkledde fyren kan kaste lyn med bare nevene (i et forsøk på å etterligne lynangrepene den kjente senatoren bruker), kaste motstandere unna ved å mane frem en usynlig kraft og få sverdet som brukes til å lyse rødt, litt som en lyssabel.



Ikke bare det, men den visuelle stilen baserer seg på en svart kappe med hette, helt i stil med noe en Jedi-hater ville ha hatt på seg, og ansiktet har blitt sirlig skulptert slik at det ligner på Dark Sidious-skuespiller Ian McDiarmid. Ekstra stas er det at John Williams' klassiker Duel of the Fates ligger som bakgrunnsmusikk, sammen med et og annet Darth Sidious-sitat, slik at Star Wars-stemningen virkelig setter inn.

Når det gjelder hvordan man faktisk går frem for å bygge karakteren, så ser det ut til at Nomadianking bruker et Short Sword kombinert med Vyke's Dragonbolt, noe som gjør at våpenet i høyre hånd gløder rødt, i kombinasjon med Lansseax's Glaive, som lager et slags magisk stakevåpen i luften som sveiper ned mot eventuelle fiender.



Skal man få til de lyn-baserte angrepene, ser det ut til at man må ta i bruk Ancient Dragon's Lightning Spear og Ancient Dragons’ Lightning Strike. Begge disse trylleformularene maner frem røde lynangrep. Hvis du vil at Darth Sidious-karakteren skal være mer autentisk kan du prøve Frozen Lightning Spear, som produserer isblått lyn, som strengt tatt ligger visuelt nærmere det Palpatine skyter ut av fingrene i filmene.



Hvis du ikke har skaffet deg Vyke’s Dragonbolt ennå kan du også bruke Bloodflame Blade for å gi våpenet ditt en dyp rødfarge. Mangler du tilgang til den ovennevnte lyn-trylleriene kan Honed Bolt være en god Sith-substitutt.

Selv om Nomadiankings kombinasjon av trolldomskunster og bekledning unektelig ser stilig ut, er det få grunner til å tro at hen kommer til å gjøre det spesielt godt på slagmarken. Incantation-variantene hen bruker er for eksempel trege og er enkle å komme seg unna for de fleste fiender. Det er verdt å gi karakteren et forsøk, om du er fast bestemt på å tjene den mørke siden av Kraften, men en kan ikke forvente at det blir spesielt enkelt å få bukt med vanskelig fiender. Hvis det er effektivitet du er ute etter bør du heller prøve å få tak i noen av de beste rustningene i «Elden Ring», spredd utover The Lands Between.



Du trenger ikke å lete lenge etter entusiastiske Reddit-brukere som gratulerer Nomadianking med karakteren, på en måte som samtidig hyller Star Wars-selvsagt – med en rekke sitater og memes fra originalfilmene. Her nevnes både «unlimited power», «letting the hate flow through you» og bemerkninger om at det ikke er snakk om Darth Sidious, men «The Senate», sitter løst. Kostelig.