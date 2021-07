«Diablo 2: Resurrected» får en del djevelsk fjonge forbedringer før lansering

Vi har gode nyheter for alle som har planer om å dra tilbake til Rogue Encampment i «Diablo 2: Resurrected», Vicarious Visions' remake av det legendariske Blizzard North-spillet i ARPG-sjangeren. I kjølvannet av alfa-testen som ble gjennomført tidligere i år har utviklerne valgt seg ut noen områder i det 20 år gamle spillet de vil utbedre før lansering i september.



Basert på tilbakemeldinger fra spillere som var med i en såkalt teknisk alfatest i april, har utviklerne bestemt seg for å forandre på en del elementer i forkant av den kommende betatesten (men også, antageligvis, i den endelige versjonen av spillet.)



Et lite knippe av forandringene er visuelle. Enkelte spells har fått nye effekter, slik at de skal være «enklere å se». Det skal blant annet være snakk om Lightning- og Blizzard-angrepene (som blant andre MrLlamaSC har klaget på fra første stund – i at de har vært altfor tynne og spinkle kontra originalene) samt Holy Freeze. En del rustninger, våpen og potions har også fått forandringer i fargene, slik at de skal virke visuelt klarere.

Samlemanien lenge leve

En potensielt mer kontroversiell forandring er at Vicarious Visions har gjort den delte kisteplassen større, slik at man nå kan lagre langt flere ting på tvers av flere karakterer.



«Når det gjelder den personlige lagringsplassen til spillere, så skjønner vi at dette er seriøse greier», sier Blizzard. «Denne forandringen gjør at spillere kan organisere ting litt bedre på tvers av tre faner (100 plasser hver) med lagringsplass, og dermed lagre langt flere ting.»



Av andre nyvinninger inkluderer Vicarious Visions muligheten til å slå navn på ting av og på med et trykk (istedenfor at man måtte holde inne en knapp), man kan nå slå sammenligningsverktøyet av og på, kartet har blitt enklere å tyde og lastetidene har blitt kortere.



Og, om du har vært en av de uheldige som har endt opp midt i kampens hete etter at du har blitt med i et multiplayerspill, så frykt ikke – utviklerne har gjort det slik at du aldri ender opp med en haug blodtørstige fiender rundt deg før du får summet deg.



Alle som har forhåndsbestilt «Diablo 2: Resurrected» kommer til å få nok en mulighet til å få spille spillet før den endelige lanseringen den 23. september 2021. Blizzard organiserer nemlig en betatest i løpet av august, for spillere på PC, Xbox og PlayStation. Nintendo Switch-gjengen må dessverre vente til midten av september for å få prøve spilet.



Da vi testet den såkalte tekniske alfaversjonen av «Diablo 2: Resurrected», så er det ingen tvil om at vi synes dette har et enormt potensiale, og er en eksakt remake av klassikeren, men med nok moderne finjusteringer og forbedringer til at både gamle og nye fans vil flokke til. Samtidig får vi på ingen måte mindre lyst til å høre mer om «Diablo 4», den neste store spillet i serien, som per nå ikke har noen offisiell lanseringsdato.