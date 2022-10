«Deadpool 3»: Hugh Jackman er tilbake som Wolverine

Den rappkjeftede leiesoldaten er tilbake i «Deadpool 3», og denne ganger har han med seg en kompis. Det er ikke hvilken som helst som blir med i den nye Deadpool 3 filmen, men selveste Wolverine. Hugh Jackman har selv bekreftet at han er med.

Videoen som ble lagt på Raynolds offisielle twitterkonto (Åpnes i ny fane), er i god Deadpool-ånd. Humor, stikk mot til tidligere filmer og en uengasjert Jackman er hovedingredienser i teasingen av «Deadpool 3».

På slutten av filmen spør Reynolds om Jackman kunne tenkt seg å være med iden nye filmen. Svaret – et nonsjalant “Yeah, sure.”

Det er en hyggelig overraskelse for fans at Jackman skal være med igjen, for det virket som om han hadde hengt opp klørne for godt (Åpnes i ny fane) i filmen Logan fra 2017. Skuespilleren har innehatt rollen som Wolverine siden «X-Men» (2000) og «Logan»-filmen var sett på som avslutningen på den æraen.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEuSeptember 27, 2022 See more

«Deadpool 3» premieredato og regi

«Deadpool 3» sin premiere har blitt satt til 6. september 2024. Datoen skal mest sannsynlig også markere starten på MCU sin 6. fase med filmer. 5. fase avsluttes juli 2024 med «Thunderbolts»

Shawn Levy har regi og har tidligere jobbet med både Reynolds og Jackman.

«Deadpool 3»: 30 år som rivaler

2024 er også et jubileumsår for Deadpool og Wolverine. Det er 30 år siden karakterene først møtte hverandre i «Wolverine»-bladet nummer 88. Siden har karakterene hatt flere møter, så det er et langt og relativt bittert forhold de har bak seg.

Da de først møttes på filmi «X-Men Origins: Wolverine» var flere fans skuffet over hvordan Deadpool ble fremstilt. Den ellers så rappkjefta leiemorderen var nesten litt mutt i sin fremstilling. Heldigvis gjorde Reynold en mye bedre og gjenkjennelig versjon av karakteren da filmen «Deadpool» kom i 2016. Da fikk fans servert en Deadpool de kjente igjen.