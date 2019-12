Britiske selskaper advares mot å implantere NFC-brikker i sine ansatte

Ifølge The Guardian har Storbritannias største fagforening, The Confederation of British Industry (CBI), gått ut for å advare arbeidsgivere mot microchipping av sine ansatte for å forbedre sikkerheten. CBI mener videre at det er grunn til bekymring med hensyn til det voksende markedet som selger kontaktløse implantater til arbeidsgivere, og forfekter at dette øker sikkerheten og bekvemmeligheten.

– Mens teknologien endrer måten vi jobber på, er dette helt klart ubehagelig lesing, sa en talsmann.

– Bedrifter bør snarere konsentrere seg om mer umiddelbare prioriteringer og fokusere på å engasjere sine ansatte.

Enkeltpersoner og enorme selskaper

Det britiske selskapet BioTeq selger og «installerer» NFC- og RFID-brikker til slik bruk. Ifølge administrerende direktør, Steven Northam, har BioTeq allerede solgt 150 implantater i Storbritannia. De fleste av disse har vært til enkeltpersoner, men noen økonomi- og ingeniørfirmaer har også NFC-merket sine ansatte.

Brikkene blir satt inn i kjøttet mellom tommel og pekefinger, og gjør det mulig for folk å åpne dører og starte biler med en berøring av hånden. De kan også brukes til å lagre viktig medisinsk informasjon. Northam selv har blitt utstyrt med en chip, og det har resten av BioTeqs styremedlemmer også.

Et annet lignende firma, Biohax of Sweden, fortalte The Sunday Telegraph at de snakker med flere britiske firmaer innen jus og finans om å utstyre ansatte med NFC-brikker, hvorav et av disse har hundretusenvis av ansatte

– Disse selskapene har sensitive dokumenter de har å gjøre med, sier Jowan Österlund, grunnleggeren av Biohax.

– [Brikkene] ville tillate dem å sette restriksjoner for hvem som helst.