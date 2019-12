Elkjøp doblet salget natt til fredag – Black Friday har aldri vært større

– Denne natten har vært magisk. Det å se ansatte som har jobbet knallhardt frem mot akkurat denne dagen, for så å se at det blir så vellykket – det er fantastisk. Sammenlignet med de samme timene i fjor har vi doblet salget. Det betyr at vi har truffet rett og at kundene våre er fornøyde, sier Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp Norge, grytidlig fredag morgen.

– Det var bare en helt rå natt, legger han til.

I løpet av et par år har Black Friday gått fra å være et relativt ukjent fenomen i den norske detaljhandelen, til å bli en av årets største shoppingdager.

– Vi har siden vi startet å satse på Black Friday i 2014, sett at dagen blir større og større for hvert år. Den enorme interessen for Black Friday viser at dette er noe kundene setter pris på og gleder seg til. Vi har planlagt årets Black Friday i lang tid for å sikre et sterkt kampanjeløp på nett og i butikk, samt sørget for god tilgjengelighet på produktene våre. Black Friday er en av de morsomste dagene vi har på jobb, så denne uken har vi gledet oss enormt til, sier Fredrik Tønnesen.

Komplett slår rekorder allerede

Flere av tilbudene hos Elkjøps konkurrent, Komplett, var allerede tidlig i uken revet bort fra lageret. Kompletts Campaign Manager, Pål Fredrik Berg, sier til TechRadar at salget begynte over all forventning.

– Faktisk historisk godt! Vi trender godt over fjoråret og selger TV-er, mobiler, PC-er, nettbrett og harddisker som aldri før! Bare forrige helg sendte vi av gårde 40-50 vogntog/containere med varer.

Da nettsalget startet hos Elkjøp natt til Black Friday i fjor, tok de digitale handlekurvene fyr. I år står elektronikkjeden enda bedre rustet til å ta imot strømmen av kunder.

– Allerede på formiddagen Black Friday, hadde over 600.000 vært innom nettbutikken. Vi måtte holde hodet kaldt da våre IT-systemer fikk hikke i løpet av natten. Det løste seg heldigvis raskt, og pågangen av kunder tok rett og slett av, forteller Tønnesen.

I år har Tønnesen og hans undersåtter tatt alle forholdsregler, og har stor tro på at Black Friday i år vil nå nye høyder og bli en stor suksess!

Kilde: Pressemelding

