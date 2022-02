Beste skrekkspill til PC og konsoll – skrem vettet av deg selv!

Det finnes en overflod av skrekkfilmer som kan skremme vettet av deg – bare ta en titt på vår engelskspråklige oversikt over de beste skrekkfilmene – men til forskjell fra filmer, kan TV-spill gi deg det lille ekstra som gir deg langt bedre samhandling og innlevelse i alt det skumle.

Når det er du som holder i kontrolleren som gjør valgene som skiller mellom liv og død, blir hver eneste øyeblikk fylt av spenning og intensitet. Det er mye vanskeligere å le hånlig av dustete skikkelser på skjermen som gjør idiotiske valg når det er du selv som gjør dem.

Vi er blitt mye bedre på å skremme oss selv, og spillene er også blitt mer modne, slik at skrekk inne nødvendigvis betyr blod, innvoller og plutselige skrekkmomenter. Selv om dette fremdeles spiller en viktig rolle i sjangeren, har våre forventninger til skrekk blitt mer nyansert med årene.

Her finner du våre utvalgte favoritter blant de beste skrekkspillene du kan spille på PC og konsoller for øyeblikket. Det er alt fra nyere AAA-spill til eldre klassikere. Fortsett å lese – det er deilig å bli skremt!

The Dark Pictures: House of Ashes

(Image credit: Bandai Namco)

House of Ashes er det nyeste tilskuddet til The Dark Pictures Anthology fra Supermassive Games. Som Until Dawn og Man of Medan, er House of Ashes et valgbasert overlevelsesspill der du skal forsøke å holde hovedpersonen i live (og det er ikke akkurat enkelt).

Spillet sentrerer rundt Special Forces i Irak-krigen som snubler over et begravd sumerisk tempel som rommer noen uapetittelige, vampyraktige skapninger. Selv om spillet trolig er litt mindre skummelt enn Until Dawn og Man of Medan, er selve karakterene utrolig urovekkende. De tar seg bedre og mer overbevisende ut enn i andre spill fra Supermassive. Men du må være villig til å tilgi enkelte tekniske problemer.

Plattformer: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S og PC

The Medium

(Image credit: Bloober Team)

Hvis du liker skrekkspill som skremmer deg mest på det psykologiske planet, og ikke konsentrerer seg om å få deg til å skvette, kan The Medium være akkurat det du er på jakt etter.

I The Medium spiller du, merkelig nok, som et medium ved navn Marianne. Hun lever mellom den «virkelige» verdenen og åndeverdenen. Som Marianne reiser du til et forlatt hotell for å lete etter sannheten bak visjonene av den død jente. Det som følger, er den historie med mange spennende vrier og urovekkende skikkelser, omgitt av en atmosfærisk musikk som bidrar til å skape en snedig skrekk-klassiker.

The medium er ikke et langvarig spill, for det tok oss rundt 11 timer å spille. Men denne Xbox-eksklusiven rommer mye snadder for deg som trenger et skummelt avbrekk mellom alle de enorme åpen-verden-spillene.

I vår test ga vi The Medium solide fire og en halv stjerner og kalte det «smartere enn gjennomsnittet» for måten det «på utsøkt vis langsomt bygger opp en atmosfære som holder deg helt ytterst på stolen gjennom hele spillet».

Plattformer: Xbox Series X/S og PC. Også på Xbox Game Pass.

Little Nightmares 2

(Image credit: Bandai Namco)

Sammen med Little Nightmares finner du nå også oppfølgeren Little Nightmares 2 i denne oversikten over de beste skrekkspillene. Little Nightmares 2 er et atmosfærisk spill som på mange måter er blitt bedre enn originalen.

I Little Nightmares 2 spiller du en liten gutt ved navn Mono, som forener krefter med Six, protagonisten i det første spillet, for å overleve i den skremmende Pale City. Akkurat som originalen er dette et intrikat plattformspill som inngir frykt og kjører pulsen opp på nye og kreative måter. Den urovekkende grafikken og den lumske atmosfæren vil nok hjemsøke deg lenge etter at du har lagt fra deg kontrolleren.

I vår test ga vi Little Nightmares 2 fire og en halv stjerne, ettersom det endelig fullbyrder originalens skremmende potensial.

Plattformer: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Google Stadia, PC

Until Dawn

(Image credit: Supermassive Games)

Vi har nok alle sammen sett tenåringer dø i skrekkfilmer (det er vanskelig å unngå), men dette er en sjanger som forunderlig nok er lite utbredt innenfor spillenes verden. Det skyldes nok at det er vanskelig å gjenskape akkurat denne følelsen.

Heldigvis er Until Dawn et spill som lykkes perfekt med å kombinere klisjeene i tenåringsskrekkfilmer med TV-spill.

I dette PS4-eksklusive spillet følger du en gruppe tenåringer som har reist til en avsidesliggende hytte i fjellene. Underlig nok finnes det noe skummelt der, som gjerne vil drepe dem én etter én.

Det er opp til deg å ta beslutningene på vegne av karakterene. Dermed ligger deres skjebne i dine hender. Tar du en gal beslutning, kan favorittskikkelsen din møte en svært ublid skjebne. Det som gjør Until Dawn til et så bra skrekkspill, er at selv om du kommer til å bli alvorlig skremt, er spillet likevel veldig morsomt.

Until Dawn kan spilles på PlayStation 4.

The Evil Within 2

(Image credit: Tango Gameworks)

The Evil Within-serien kommer fra hjernen bak Resident Evil, Shinji Mikami, og om dette i seg selv ikke skulle være grunn god nok til å spille dette spillet, kan du skylde deg selv. The Evil Within 2 er et Survival Horror-spill der du spiller i tredje person i en marerittaktig verden som befolkes av groteske og skrekkinngytende skapninger.

The Evil Within 2 entret spillhyllene med et skrik i 2017, og hovedskikkelsen Sebastian Castanellos må igjen i kamp mot mørkets krefter.

På noen måter er dette et vanlig skrekkspill: en tilsynelatende idyllisk by, mørke overnaturlige krefter og en liten jente som har forsvunnet – bare for å gjøre det ekstra spennende. Måten klassisk skrekk blandes med mer actionorienterte elementer, der spilleren opplever en ekte følelse av maktesløshet, gjør dette til et spill du absolutt må prøve ut.

Du kan spille Evil Within 2 på PS4, Xbox One og Windows.

Dead By Daylight

(Image credit: Behaviour Interactive)

Dead By Daylight skiller seg fra de andre spillene i denne oversikten ved at det er et skrekkspill for flere spillere: én spiller ikler seg rollen som en gal seriemorder, mens fire andre flykter for livet.

Dette er en utrolig nervepirrende vri på vanlige PvP-flerspillere med flere ulike spillbare karakterer, alle med sine egne fordeler og ulemper. Det finnes mange knep og strategier du kan ta i bruk i hvert av kartene, og det velutviklede systemet for å forbedre karakterene vil friste deg til å spille spillet om og om igjen.

Innbitte skrekk-entusiaster kan også låse opp karakterer fra filmene Saw, A Nightmare on Elm Street og Texas Chainsaw Massacre.

Du kan spille Dead By Daylight på PS4, Xbox One og Windows.

The Dark Pictures: Man of Medan

(Image credit: Supermassive Games)

Man of Medan er enda et spill fra Supermassive Games, utviklerne bak Until Dawn. Man of Medan er et valgbasert skrekkdrama hvor man følger en gruppe unge voksne på en dykkeekspedisjon i Stillehavet. Men begivenhetene gjør en uventet vending, og gruppen havner på et spøkelsesfartøy der deres verste mareritt vekkes til live.

I Man of Medan påvirker valgene dine hvem som overlever og hvem som dør. Du kan redde alle, men du kan også sørge for at alle dør. Det vi liker aller best med I Man of Medan, er at Supermassive Games gikk enda lengre etter suksessen med strømming av Until Dawn og introduserte en Shared Story- og Movie Night-modus, slik at spillerne kan dele den interaktive skrekkopplevelsen med venner.

Man of Medan er bare den første tittelen i Supermassive Games Dark Anthology-trilogien, og vi ser virkelig frem til oppfølgeren Little Hope.

Plattformer: PS4, Xbox One og Nintendo Switch

The Persistence

(Image credit: Firesprite)

Det er lite som er med velegnet for skrekk enn VR. Følelsen av å være tilstede med hele kroppen sammen med det begrensede synsfeltet gjør at du aldri er riktig sikker på hva som lurer i nærheten. Det gjør plutselige skrekkmomenter og eller surrealistiske monstre mer skremmende enn noen sinne.

Persistence er et smart roguelike-skrekkspill i VR som utspiller seg på et romskip fullt av monstre. Skipet er blitt trukket inn i bane rundt et svart hull, og forstyrrelsene fra hullet kaster hele tiden omkring på skipets layout. Rommene genereres tilfeldig, slik at du aldri vet hva som befinner seg rundt neste hjørne.

Hver gang du dør, kastes du dessuten inn i en klone av deg selv, noe som kunne ha vært helt greit hvis ikke de andre klonene forvandlet seg til enorme, deformerte monstre som prøver å drepe deg. Dette er et innovativt VR-spill som ikke kvier seg for å skremme spillerne sine.

Du kan spille The Persistence på Playstation VR.

Little Nightmares

(Image credit: Tarsier Studios)

Little Nightmares er et utmerket eksempel på et spill som lykkes i å inngyte redsel og avsmak uten bruk av tradisjonelle skrekkelementer som blod og innvoller.

Her spiller du som en ung jente ved navn Six. Hun må navigere seg rundt i en skremmende verden som er altfor stor for henne – en verden som er befolket av en masse enorme og groteske skapninger.

Du sloss ikke mot disse skapningene. Du må i stedet snike deg rundt og gjemme deg for å komme deg forbi dem. Dermed blir dette mer som et plattform-gåtespill.

Little Nightmares er uansett et kjempebra skrekkspill, ettersom det gir deg en følelse av hjelpeløshet, samtidig som spillet gjør det svært tydelig at du faktisk kan flykte. Her benyttes velkjente miljøer som i utgangspunktet burde oppleves som trygge, og vrir og vrenger på dem slik at de oppleves som motbydelige og farlige.

Little Nightmares kan spilles på PC, Xbox One og PS4

The Dead Space series

(Image credit: Visceral Games)

Dead Space er utgitt av EA og utviklet av Visceral Games. Dette er et av de mer moderne klassiske skrekkspillene. Handlingen foregår på et forlatt romskip (ja) og utvikler seg siden i skremmende retninger, der de fleste av dem involverer zombifiserte utenomjordiske som venter rundt hvert hjørne.

Det å følge formelen Ridley Scott etablerte i sin Alien-film hjelper definitivt Dead Space. Det første Alien-spillet som faktisk lyktes i å fange opp stemningen i den første filmen kom ikke på markedet før flere år senere.

Alt i alt er Dead Space et veldig nyskapende skrekkspill i moderne tid, ig inspirerte til en renessanse innenfor sjangeren, som fremdeles vedvarer. Dette kom av noen enkle prinsipper: en fengslende handling, troverdig grafikk og et godt gjennomtenkt tempo.

Vi anbefaler det første spillet for den mest rendyrkede skrekkopplevelsen, men også de to oppfølgerne kan by på enormt underholdende opplevelser.

Du kan spille Dead Space på Xbox 360, PS3 og Windows.

Resident Evil 7: Biohazard

(Image credit: Capcom)

Resident Evil 7 kom som et friskt pust i en serie som lot til å ha stivnet. Dermed fikk vi en moderne tilnærming til både skrekkfilmer og spill samtidig som den distinkte Resident Evil-følelsen ble ivaretatt.

Ved å flytte perspektivet fra tredje til første person, ble alt brakt mye nærmere og gjort mer umiddelbart. Dette ga også rom for en skikkelig skremmende VR-opplevelse av spillet.

Historien er super og handlingen heftig, og Resident Evil 7 er tilskuddet vi virkelig ønsket oss til serien, og som vi fryktet vi aldri ville få. Spillets suksess gjør sammen med gjenskapelsen av tidligere utgivelser i serien at vi tror at Capcom vil fortsette skremme oss i lang tid fremover.

Plattformer: PC, Xbox One og PS4 – eller PlayStation VR

Resident Evil 3

(Image credit: Capcom)

I kjølvannet av Resident Evil 7 og gjenskapelsen av Resident Evil 2 kom Capcom med også med en gjenskapelse av Resident Evil 3 – og det funker utrolig bra.

Med hurtig action, glimrende grafikk og naturligvis skremmende zombier er gjenskapelsen av Resident Evil 3 et av de beste skrekkspillene på markedet. Dette burde du ikke gå glipp av.

I vår test av Resident Evil 3 ga vi spillet imponerende 4,5 stjerner, og sa at «Capcom viser nok en gang at de virkelig mestrer moderne horror. Resident Evil 3 vitner om at et godt skrekkspill må være noe mer enn bare skremmende. Her er det godt utformede bymiljøer, overveldende grafikk, en skrekkinnjagende fiende – og massevis av zombier».

Plattformer: PC, Xbox One og PS4

Slender: The Eight Pages

(Image credit: Parsec Productions)

Slender ble sluppet i midten av 2021, og bygger på lange stunder med stillhet som følges av plutselige og totalt uventede bevegelser. Med andre ord skvetter du skikkelig.

Slender er mest som en skrekkfilm i spillformat. Det kan oppleves som en tanke billig, men du verden som det fungerer.

Oppdraget ditt er enkelt. Ikke bli drept, samle de åtte delene av en bok – og løp. «Tingen» som forfølger deg er en ansiktsløs og skummel skikkelse, direkte inspirert av det populære memet Slender Man.

Han er kort sagt den perfekte skrekkspillskurken.

I spillet har spilleren i prinsippet ingenting å forsvare seg med, annet enn en lommelykt og evnen til å løpe. Begge disse er naturligvis begrensede virkemidler, noe som gjør det enda vanskeligere å unnslippe.

Slender er et morsomt og ikke supersmart skrekkspill som garantert kommer til å skremme vettet av deg.

Du kan spille Slender: The Eight Pages på Windows og OS X.

Alien: Isolation

(Image credit: Sega)

Av den store mengden spill som har utnyttet denne verdifulle filmlisensen gjennom årene, var det utvikleren Creative Assembly som var først ute med å skape et spill som faktisk levde opp til den. Spillet utspiller seg 15 år etter begivenhetene i Ridley Scotts Alien, og spillerne ifører seg skikkelsen til Ellen Ripleys datter Amanda Ripley.

I et førstepersonsperspektiv står du ansikt til ansikt med én eneste Xenomorph som jager deg gjennom mørket i en enorm romstasjon. Isolation lykkes med å skape den samme følelsen som når man ser filmen for første gang. Følelsen er helt avgjørende for et godt skrekkspill, og i Isolation oppleves det som om du spiller deg gjennom filmen.

Utover dette har du den ulidelig smarte kunstige intelligensen som Alien-monsteret utnytter. Sammen med et absolutt gripende VR-eksperiment gir dette deg en moderne skrekklassiker.

Du kan spille Alien: Isolation på Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, Windows, OS X og Linux.

Outlast series

(Image credit: Red Barrels)

Outlast og Outlast 2 er utviklet av Red Barrel Studio. Begge er obligatoriske for deg som liker skrekksjangeren. I begge spillene får spilleren kontroll over gravende journalister, men der det første spillet utspiller seg i et mentalsykehus, foregår oppfølgeren på en langt mer åpent sted, nemlig i en forfallen og ødslig del av det nordre Arizona.

Noe som bidrar til at Outlast-spillene fungerer som skrekkspill, er at de følger den kanskje viktigste regelen: ikke gjør spillerne dine for sterke, ellers er det ikke lenger et skrekkspill.

Spillene byr på en behagelig pause fra zombier og utenomjordiske skapninger. Outlast og dets oppfølger er gode spill for deg som ønsker deg en litt lengre, og kanskje mer skremmende, pause fra mer gjennomsnittlige våpenfokuserte skrekkspill.

Du kan spille Outlast og Outlast 2 på Xbox One, PS4, Windows, OS X og Linux.

Left 4 Dead 2

(Image credit: Valve)

Left 4 Dead kom først, men i den andre versjonen så vi at Valve fullstendig klarte å fange opp den opprinnelige visjonen hos skaperne av originalen, Turtle Rock Studios. Spillet utspiller seg i en verden invadert av zombier, og du følger fire skikkelser på deres oppdrag, som er å overleve gjennom flere kooperative og konkurranseorienterte online-modi. Sammen med mods til PC ble Left 4 Dead 2 nærmet mulig å spille om igjen i det uendelige.

Våre venner i PC Gamer har rangert dette spillet som et av de beste FPS-spillene noen sinne. Vi er ganske sikre på at de fleste PC-spillere vil samtykke i dette.

Spillet ble opprinnelig forbudt i Australia på grunn av sitt voksne innhold, men spillet er med tiden blitt tillatt, og innbitte fans av skrekkspill over hele verden fryder seg over dets vemmelige, lange scener med ødeleggelse og fordervelse.

Du kan spille Left 4 Dead 2 på Xbox 360, Windows, OS X og Linux.

Five Nights at Freddy's

(Image credit: Scott Cawthon)

Five Nights at Freddy's er utvilsomt et annerledes skrekkspill. Forutsetningen er at spillerne skal «overleve» en natt i en pizzeria. Spillet er rettet mot barn, noe som er svært uvanlig i denne sjangeren.

Det er likevel forunderlig morsomt å spille, når du har kommet deg gjennom det skrekkinngytende i at en mekanisk gitarspillende teddybjørn våkner til liv midt på natten. Spillerne tvinges til å forsvare seg mot disse skumle, besatte skikkelsene med hjelp fra overvåkningskameraer. Spøkelser liker jo ikke å etterlate spor.

Spillet er skapt av den uavhengige spillutvikleren Scott Cawthon, og ble sluppet i 2014. Spillet har etter dette fått tre direkte oppfølgere, og alle er blitt godt mottatt. Snakk om populært konsept.

Du kan spille Five Nights at Freddy's på Windows, iOS og Android.

SOMA

(Image credit: Frictional Games)

SOMA ble sluppet i 2015 av Amnesia-utvikleren Frictional Games. Dette tankevekkende spillet kan enkelt betraktes som en interaktiv film.

Spillet inneholder hverken zombier eller utenomjordiske skapninger. Det tar i stedet for seg overgangen mellom 2014 og 2015, når menneskeheten er blitt utslettet av en komet, og de få menneskene som gjenstår må kjempe for å overleve under vann, i en nedlagt forskningsstasjon.

Selv om SOMA nok ikke er like ekkelt som for eksempel Amnesia, er det likevel et fantastisk spill, takket være den mørke atmosfæren, det overraskende friske temaet (til skrekkspill å være) og et utrolig lyddesign.

Plattformer: PS4 og PC

Amnesia series

(Image credit: Frictional Games)

Amnesia er utviklet av svenske Frictional Games, og ble sluppet i 2010. Det gjør det til det eldste spillet i denne oversikten. Spillet er med fordi det fremdeles holder mål og fordi det ble kom på markedet i en periode da skrekkspill var i tilbakegang, og bidro til å gjenopplive sjangeren.

Her spiller du som Daniel på første halvdel av 1800-tallet våkner opp i det enorme og helt tomme Brennenburg-slottet uten å huske noe om seg selv eller om hvordan han kom dit. Med seg har han en lapp som opplyser Daniel om at det er han selv som har hvisket ut sin egen hukommelse og at det er noe som jakter på ham.

Dette «noe» er noe av det mest skremmende vi har opplevd i et spill: du kan ikke på noen som helst måte forsvare deg, og det eneste du kan gjøre er å gjemme deg eller løpe. I spillet bærer du med deg en lampe (som naturligvis trenger olje), og du er nødt til å slukke lampen for å kunne gjemme deg fra monsteret, men hvis du oppholder deg forlenge i stummende mørke, blir du gal. Det er en herlig skummel mekanikk som gjør at spilleren hele tiden må holde seg i bevegelse, og så mye som mulig i lyset.

Amnesia er et spill vi virkelig ble vettskremte av, og vi er overbevist om at det samme vil skje med deg – selv om det er fra 2010. Og tross alderen får du hele serien for nåværende konsoller. Serien består av Amnesia: The Dark Descent, dens utvidelsespakke Amnesia: Justine samt etterfølgeren A Machine for Pigs.

Du kan spille Amnesia: The Dark Descent på PS4, Xbox One, Windows, OS X og Linux.

Resident Evil 2 Remake

(Image credit: Capcom)

Det opprinnelige Resident Evil 2 er et av de mest populære Resident Evil-spillene, og dette har fått mange til å etterspørre en nyskapning. Nå er den endelig her. Det er en fullkommen remake, der alt er gjort fra bunnen av, mens perspektivet er omgjort fra fugleperspektiv til bakenfor skulderen. Dessuten er dine fiender blitt smartere enn noen sinne.

Du og hovedkarakteren Leon Kennedy skal begynne på deres første dag som politi i Raccoon City. Der merker han fort at noe er galt fatt. Sammen kniver, skyter og pønsker dere dere gjennom denne nyskapningen av en av skrekksjangerens mest berømte titler.

Spillserien Resident Evil var blitt en trøtt og gammel serie etter at fiaskoen Resident Evil 6 ble lansert. Etter dette kom Resident Evil 7 som en frisk, vårlig bris og ga spillserien nytt liv samtidig som den lyktes å opprettholde den distinkte Resident Evil-stemningen. Deretter kom Resident Evil 2 Remake, og hele verden jubler.

I Resident Evil 2 Remake er hver kule av betydning, for våpen og ammunisjon er ikke noe du finner mengder av. Du må dessuten kjempe deg gjennom Raccoon Citys politistasjon, byens kloakker (eller et barnehjem) og en hemmelig base, og overalt myldrer det av fiender. Det er nå du må hente frem alle krefter, eksisterende eller oppdiktede, for å kjempe deg gjennom spillet og redde Raccoon City.

Du kan spille Resident Evil 2 Remake på Xbox One, PS4 og Windows.