Apples iOS 11.4-beta gir et inntrykk av hvordan AirPlay 2 vil fungere med flere rom og HomePod

En av de mest iøynefallende manglene ved HomePod er at den ikke kan trådløst kan kople seg til andre HomePod-enheter. Dette er særdeles problematisk siden det var en av de tingene Apple har skrytt mest av, både under lanseringen, og på hjemmesiden.

Vel, det ser ut som at implementeringen av denne funksjonaliteten muligens kan være nært forestående, i alle fall om den åpne betaversjonen av iOS 11.4 kan brukes som målestokk.

Apple har en åpen beta for både iOS og TVOS gående, operativsystemene for både mobil og TV-enheter. Inkludert i denne betaprogramvaren ligger grunnlaget for flerromslyd og stereobruk av HomePod via AirPlay 2.

Ikke helt ferdig

Det at vi bruker ordet «grunnlag» er ikke tilfeldig. Denne funksjonaliteten later ikke til å være helt ferdig. Faktisk fungerer flerromslyd kun på Apple TV, og ikke HomePod, selv når man bruker betaversjonen.

Ifølge CNET finnes det et valg der man visstnok kan «Create Audio Pair», men når man prøver å trykke på dette får man en advarsel om at man må oppdatere programvaren, hvilken man ikke har muligheten til å gjøre.

Dette er ikke første gangen AirPlay 2 har vært inkludert i en åpen betaversjon. Det er dermed mulig at de som venter på ny funksjonalitet nok en gang må smøre seg med tålmodighet, særlig om man venter på å ta det i bruk på HomePod.

En interessant detalj er at TVOS ser ut til å integreres nærmere med Home-appen, slik at det muligens vil bli mulig å kople sammen Apple TV-enheten med såkalte «scener» i HomeKit.

(Scener er Apples navn på samlinger smartenheter som samhandler, f.eks. lys, markiser, lamper osv.)