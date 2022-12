Apple på vei med helt nytt produkt

Sist gang Apple lanserte en stor og helt ny produktkategori var i 2015, da selskapet presenterte Apple Watch (Åpnes i ny fane).

Men ifølge næringslivsmediet Bloomberg kan selskapet være snublende nær en lansering av enda et produkt.

Det er snakk om et headset som kan benyttes til videoavspilling, gaming og kommunikasjon.

Mange konkurrenter, som for eksempel HTC og Facebooks moderselskap Meta, har med sine headset satset på virtual reality-teknologien, som kjennetegnes ved at brukeren trekkes helt inn i en fullstendig digital verden.

Men Apples øverste sjef, Tim Cook, har tidligere uttalt at han ser et langt større potensial i utvidet virkelighet (augmented reality), der det legges et digitalt lag over våre fysiske omgivelser. Dette er noe Microsoft har benyttet til sin Hololens-brille, ifølge Computerworld.

Bloomberg omtaler imidlertid Apples nye headset som en mixed reality-brille, som både skal gjøre bruk av virtuell virkelighet og utvidet virkelighet.

Det amerikanske mediet anslår at det nye headsettet vil kunne bli lansert allerede i løpet av 2023. Samtidig har Apple gitt brillens operativsystem et helt nytt navn.

Tidligere ble det internt hos Apple omtalt som realityOS, men det kalles nå for XRreality. XR skal angivelig stå for extended reality, noe som på norsk skule bli utvidet virkelighet, en betegnelse vi allerede benytter for AR.

Ifølge Bloombergs opplysninger ventes det nye headsettet å kunne by på virtuelle samarbeidsverktøy og en ny versjon av Facetime – tilpasset disse brillene. Samtidig har dessuten Apple lagt ut stillingsannonser som avslører at selskapet er ute etter mennesker som kan bidra til å bygge ut «mixed reality-verdener», skriver Computerworld.

Den kommende headsettet ventes å sende Apple på direkte kollisjonskurs med Facebooks moderselskap Meta, som de senere årene har investert svimlende beløp i sitt såkalte Metaverse og utviklingen av digitale briller.

Deres nyeste headset, QuestPro, ble lansert så sent som i oktober 2022, og selskapet håper med dette å tiltrekke seg kunder fra næringslivet, utdannelsessektoren samt private forbrukere.

Quest Pro er samtidig Metas første headset som, i likhet med det man venter fra Apple, gjør bruk av både VR- og AR-teknologi, skriver Computerworld.

Apple har også et bar mer ordinært utseende briller på gang. På ryktebørsen kalles disse brillene Apple Glasses, og de skal basere seg på AR-funksjoner.

Disse AR-brillene skal kunne sende bilder rett inn på netthinnen din. De vil trolig kontrolleres gjennom enkle trykk og sveip, og naturligvis via en iPhone (Åpnes i ny fane).

På denne fronten har Apple har fått uventet konkurranse fra Lenovo, som allerede i september 2022 presenterte produktet Lenovo Glasses T1 (Åpnes i ny fane). Kan dette inspirere Apple til å fremskynde sin egen lansering?