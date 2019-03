«Anthem»s E3-demo i 4K brukte to GTX 1080 Ti-grafikkort

På årets E3-messe blendet Biowares «Anthem» oss med nydelig 4K-grafikk som kjørte bunnsolide 60 bilder i sekundet. Nå har maskinvaren brukt under demonstrasjonen blitt avslørt: to Nvidia GTX 1080 Ti-grafikkort.



Personen som kom med avsløringen er ingen ringere enn Mark Darrah, spillets ansvarlige produsent, som på Twitter forklarer at demoen kjørte på to 1080 Ti-kort.

It was 2 1080TIsIt was running 4K 60 https://t.co/I9TU5tk98nJuly 10, 2018

Vi forventet selvsagt at et såpass grafisk spektakulært spill trengte kraftige GPU-er for å kunne kjøre 4K i 60 bilder i sekundet, men nyheten om at man trenger to av de gjeveste — og dyreste — grafikkortene på planeten vil nok føles som problematisk for alle uten bunnløs lommebok.

Optimaliseringsoptimisme

Før du begynner å selge diverse organer og andre kroppsdeler for å anskaffe grunker nok til de to kortene er det verst å merke seg at Anthem-demoen som ble spilt på E3 var en veldig tidlig versjon av spillet. Talløse optimaliseringer vil bli utført for å sikre at det ferdige produktet vil kunne kjøre UHD og 60 bilder i sekunder på mindre fantastisk maskinvare.

Darrah bekreftet dette i en senere tvitring, etter noen spurta han om man vil trenge kremen av kremen av maskinvare for å kunne kjøre spillet i 4K og 60 bilder i sekundet.

We will be optimizing right up until ship https://t.co/P4ODZaQPbXJuly 10, 2018

Forhåpentligvis betyr det at de av oss med PC-er med litt mer beskjedne spesifikasjoner fortsatt vil klare å kjøre «Anthem» i 4K når det lanseres 22 februar 2019.

Kilde: Wccftech