Antall brukere som går til Windows 10 øker, mens Windows Mixed Reality begynner å få fotfeste hos Steam

Windows 10 har blitt den soleklare operativsystemfavoritten blant gamere som tar del i Steams maskinvarespørreundersøkelse, og er godt på vei mot 60 % markedsandel — ikke langt unna det dobbelte av hva Windows 7 har — mens Windows Mixed Reality-hodesett fortsetter å ta biter av VR-markedet.

Ifølge Valves statistikk for juni lander Windows 10 på 57,38 %, et stort byks på 1,51 prosentpoeng mer enn i forrige måned.

Windows 7 gikk i den andre retningen, og mistet 1,26 prosentpoeng brukere, ned til en total markedsandel på 34,31 %. Man kan se på det på denne måten: Om noen få brukere nå går fra 7 til 10 kommer Microsofts nyeste til å ligge på 60 % og Windows 7 på 30 %, hvilket er litt av en milepæl.

Fortsetter dagens trend skjer dette innen noen få måneder.



Samtidig, i juni, har Windows 8 totalt 4,49 % av brukerne, mens Windows XP er i ferd med å forsvinne, med sine 0,23 % (takk og lov).

Populær miks

VR er fortsatt ikke det helt store for PC-gamere, i alle fall ikke om en skal dømme etter Steam-statistikken. Bare 0,7 % av brukerne har et VR-hodesett — men når det er sagt, så er det interessant å merke seg at Windows Mixed Reality-hodesettene fortsetter å gjøre det bra.



Microsofts hodesett har nå 6,25 % av alle VR-brukere på Steam, hvilket ikke er en enorm andel, men det representerer en viss vekst siden starten på året (når MS hadde 4,4 % andel).



Det ledende VR-hodesettet er Oculus Rift, med 46,26 % markedsandel. Rett etter finner man HTC Vive med 44,56 %. (Det er altså fortsatt disse to hodesettene de aller fleste bruker.)

Det er gode odds for å tippe at vi senere i år får en del besnærende tilbud på Windows Mixed Reality-maskinvare, siden det nå finnes en hel rekke lignende produkter fra diverse konkurrerende produsenter, hvilket antageligvis vil blåse liv i salgstallene. Når VR generelt vil nå de brede massene er dog et helt annet, og vanskeligere, spørsmål.

Kilde: Neowin