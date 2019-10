AMD Ryzen 9 3950X klår Intels mektige Core i9-10980XE med enkelhet i lekket ytelsestest

Ny dag, nye lekkasjer av testtall. Nok en gang er det ytelsen til AMDs nært forestående Ryzen 9 3950X vi får tilgang til – denne gangen i forbindelse med en sammenligning mellom ovennevnte AMD-prosessor og Intels kommende Core i9-10980XE (det skal sies at dette ikke er en helt enkel sammenligning, mer om det senere.)



Før vi kommer til forbeholdene – der det mest opplagte selvsagt er hvorvidt ytelsestestene det er snakk om faktisk er reelle – la oss ta en kikk på den faktiske 3DMark-skåren, slik den blir presentert til oss via den flittige CPU-lekkasje-profilen TUM_APISAK.

AMD Ryzen 9 3950X 16-Core - FIRE STRIKEPhysics Score 32XXXhttps://t.co/budy9vfMiHOctober 19, 2019

Som du ser er dette snakk om AMD- og Intel-CPU-er i 3DMarks Fire Strike-test, mer spesifikt fysikk-skåren, hvilket har mest med prosessoren å gjøre – de andre resultatene kan ikke sammenlignes, siden PC-ene det er snakk om hadde forskjellige komponenter (inkludert forskjellige skjermkort.)

Ryzen 9 3950X fikk 32 082, og klarte med det enkelt å slå Intel Core i9-10980XEs resultat på 25 838. Det er en seiersmargin på 24 % i favør Ryzen-prosessoren, der begge CPU-ene kjørte på helt vanlig fabrikkhastighet.



Selvsagt er det slik at dette er snakk om ikke-kommersielle brikker, og vi vet ikke om Intel-CPU-en kan være en tidlig såkalt «engineering sample» – og uansett bør vi ikke sette altfor mye lit til tallene fra kun en del av en ytelsestest.

Fra forskjellige verdener

Husk også at disse prosessorene er fra helt forskjellige verdener. Ryzen 9 3950X er et flaggskip for vanlige forbrukere, mens Core i9-10890XE er et flaggskip i Intels kommende Cascade Lake-X-serie, CPU-er beregnet på toppsjiktet i stasjonære, det såkalte HEDT-markedet (high-end desktop processors.)



Med andre ord er disse bygget med tanke på forskjellig bruk. Intels Cascade Lake-X tar sikte på tungvekts-prosessering, og har en del ytelsesfordeler, som for eksempel 48 PCIe-baner og firekanalers minne.

Likevel illustrerer dette nettopp hvor mye futt det finnes i de helt «vanlige» forbrukerprosessorene fra AMD, og hvor mye ytelsen i Ryzen-prosessorene har økt. Nå ser det til og med ut til at 3950X gjør det bedre enn en tilsvarende (når det gjelder kjerner og klokkefrekvenser) enn nåværende generasjon Threadripper, slik som vi så et eksempel på i går.



Tredje generasjon Threadripper er dog rett rundt hjørnet, og det er i realiteten her kampen vil være for Cascade Lake-X-prosessorer – og Intel ser ut til å forvente en kamp der busta fyker, gitt de enorme prissenkningene vi har sett på Core i9-10890XE og nedover i serien.

Kilde: Wccftech