Alt fra Nintendo Direct – Mario Kart 8 DLC, nytt Fire Emblem med mer

Nå som vi har tatt Nintendo Direct i februar 2022 inn over oss, er det nesten skremmende å tenke på hvor mange enorme avdukinger som ble klemt inn i en presentasjon på bare 40 minutter. Direct konsentrerte seg først og fremst om lanseringer for Nintendo Switch i løpet av første halvdel av 2022 – og det er mye fint å glede seg til i løpet av de kommende månedene.

Vi fikk virkelig følelsen av at Direct hadde noe å by på til alle, med store oppdateringer og nye spill vi vet kommer, som Splatoon 3 og Kirby and the Forgotten Land, samt fullstendige overraskelser som Mario Strikers Battle League og Nintendo Switch Sports. Vi får dessuten nye Mario Kart 8 Deluxe-baner. Det er herlige tider!

Nintendo har dermed dekket borde for det kommende året, men i tilfelle du gikk glipp av Direct da det ble sendt – på direkten – har vi satt opp en oppsummering over alle de viktigste og beste avdukingstrailerne. Disse kan du se nedenfor.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

I kjølvannet av suksessen med de to Hyrule Warriors-utgivelsene og det første Fire Emblem Warriors var det nærmest en selvfølge at utvikleren Omega Force kommer med et fjerde Musou-spill. Og omtrent som Hyrule Warriors: Age of Calamity spesifikt konsentrerte seg om The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gjør Fire Emblem Warriors: Three Hopes det samme for Three Houses fra 2019.

Three Hopes vil sende spillerne tilbake til det krigsherjede landet Fodlan, der tre nasjoner pendler mellom ustabile våpenhviler og full krig. Det dukker opp noen nye ansikter i traileren, men vi får også et gjensyn med skikkelser som Byleth, Edelgard og Claude

Fire Emblem Warriors: Three Hopes lanseres 24. juni 2022.

Mario Strikers Battle League

Med tanke på at det forrige Mario Strikers-spillet ble lansert så langt tilbake som i 2007, var det både sært og kjærkomment å se kunngjøringen av Mario Strikers Battle League for Switch halvannet tiår senere. Originalversjonene av Mario Strikers var morsomme og stilige fotball-varianter, og vi gleder oss virkelig over at serien nå skal flytte inn på Switch.

Det slående grafiske uttrykket til originalene later til å være intakt, denne gangen med friske klipp får karakterene iverksetter sine spesialknep. Blant de øvrige nyvinningene kan vi også nevne alternative antrekk som bedrer statistikken og en Online Clubs-modus der opptil 20 spillere kan danne en gruppe og utfordre andre på nettet.

Mario Strikers Battle League lanseres 10. juni 2022.

Splatoon 3 Salmon Run

En av de beste modiene fra Splatoon 2, nemlig Salmon Run, kommer tilbake i det tredje spillet i rekken. Med Salmon Run: Next Wave bringes hordemodusen tilbake i Splatoon 3 med noen vesentlige oppgraderinger. Nye Boss Salmonids skal dukke opp for å forfriske spillopplevelsen, og det ser nå ut til at spillerne skal kunne kaste fra seg de gylne eggene de må samle for å komme seg videre gjennom hver bølge.

Splatoon 3 har fått lanseringsvinduet «sommeren 2022», slik at det ligger an til å bli lansert i perioden juni–august i år.

Square Enix – kunngjøringer

Ved siden av en oppdatering om Triangle Strategy, som snart skal lanseres, var tilstedeværelsen til Square Enix under Nintendo Direct monumental. Her får vi en remastring av PS1-klassikeren Chrono Cross, gjenskapninger av strategispillene Front Mission 1st og Front Mission 2 samt en gjenskapning av det tidligere Japan-eksklusive spillet Super Famicom RPG Live A Live som utvikles i Octopath Travelers HD-2D-motor.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition lanseres 7. april 2022, mens Front Mission 1st kommer senere i år. Gjenskapningen av Live A Live kommer for Switch22. juli.

Klonoa Phantasy Reverie Series

En annen gedigen overraskelse kom i form av Klonoa Phantasy Reverie Series, som kan skilte med gjenskapninger av både Klonoa: Door to Phantomile og Klonoa 2: Lunatea's Veil. Bandai Namcos tidlige PlayStation-maskot ble aldri populær hos et bredt publikum, men han har oppnådd en viss kultstatus i årenes løp, og det er nok mange som gleder seg til dette gjensynet.

De gjenskapte versjoenen ser ut til å være av ganske høy kvalitet, og lyden i traileren antyder at også de ikoniske lydsporene fra begge spillene vil være intakte. Men vi lurer på om det i det hele tatt vil bli gjort noen remastring eller omarrangering av musikken.

Klonoa Phantasy Reverie Series lanseres 8. juli 2022.

Nintendo Switch Sports

Mario Strikers Battle League er ikke det eneste sportsspillet som skal komme for dette bærbare mirakelet i år. Nintendo Switch Sports vil snart få oss til å famle med Joy-Con-kontrollerne, akkurat som vi holdt på i 2006 med Wii.

I Nintendo Switch Sports får vi prøve oss på tennis, badminton, fotball, chambara, bowling og volleyball i samme pakke. Med en gratis oppdatering senere i år for vi også golf. Alle disse idrettene støtter spilling på nettet, slik at denne versjonen av Nintendos sportsserie kan bli den mest konkurranseorienterte så langt.

Nintendo Switch Sports lanseres 29. april 2022.

Earthbound

Nei, vi får ikke noen offisiell vestlig lansering av Mother 3, så vi må klare oss med kultklassikerne Earthbound og Earthbound Beginnings som lanseres for henholdsvis Nintendo Switch Onlines SNES- og NES-bibliotek.

Begge disse fantastiske RPG-spillene er det verdt å spille i dag. Her blandes sær grafikk med sjokkerende mørk tematikk. Earthbound- (eller Mother-) serien er fremdeles en stor inspirasjonskilde, også for moderne klassikere som Undertale.

Både Earthbound og Earthbound Beginnings er allerede tilgjengelige, som deler av Nintendo Switch Onlines utvalg med retrospill.

Mario Kart 8 Deluxe DLC

Klyp oss, for vi tror ennå at vi drømmer. Vi trodde jo at vi måtte vente til Mario Kart 9 før vi fikk no ny racermoro med Mario og kompisene hans, men plutselig kom Nintendo med en kunngjøring av Booster Course Pass for Mario Kart 8 Deluxe. Dette vil gi seks bølger som hver består av åtte baner frem til slutten av 2023. Dermed får man altså i alt 48 (ja, 48) nye baner.

Og når vi sier «nye», er vel egentlig Booster Course Pass en samling av Mario Kart-baner fra hele serien – hele veien fra Super Mario Kart til Mario Kart Tour. Den første bølgen inneholder klassiske baner som Wiis Coconut Mall og N64s Choco Mountain.

Den første bølgen med Mario Kart 8 Deluxes Booster Course Pass kommer 18. mars 2022. Passet kan kjøpes for 24,99 USD. Den er inkludert gratis i Nintendo Switch Onlines Expansion Pack.

Xenoblade Chronicles 3

Nintendo Direct pleier å avsluttes med et smell, og presentasjonen i februar 2022 var absolutt intet unntak. Det har gått rykter om utviklingen av Xenoblade Chronicles 3 en god stund, men nå er det offisielt. Neste store JRPG fra Monolith Soft ser dessuten nydelig ut.

Den to minutter lange traileren er for det meste satt sammen av mellomsekvenser fra selve spillet, og vi får et inntrykk av Xenoblades særegne forhold til dimensjoner. Traileren har etterlatt mange spørsmål hos fansen, særlig rundt identiteten til enkelte av skikkelsene, som kanskje vender tilbake fra eldre spill i den nye serien.

Xenoblade Chronicles 3 lanseres en gang i september 2022.

Hva vi ikke fikk se under Nintendo Direct

Ettersom Nintendo Direct var fullstappet med nye kunngjøringer, er det klart at spillgiganten ikke får plass til alt i løpet av en presentasjon på bare 40 minutter.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 var fraværende, noe som kanskje er forståelig. Det kan hende at Nintendo ikke er helt klare for å vise frem mer av spillet riktig ennå – eller ikke ønsket å stjele oppmerksomheten fra Xenoblade Chronicles 3.

Bayonetta 3 glimret også med sitt fravær, men dette spillet fikk jo æren av å være avslutningsnummer under Nintendos forrige utgave av Direct.

Metroid Prime 4 fortsetter sin flyktige tilværelse. Men tre år etter at utviklingen kom i gang for alvor, håper vi at vi i det minste vil få se en liten trailer under E3 2022. Men vi vet i det minste at utviklingen av Metroid Prime 4 fremdeles er meget aktiv, på bakgrunn av nylige stillingsutlysninger fra utvikleren Retro Studios.