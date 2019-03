Black Friday ble nok en gang en stor suksess for Elkjøp-konsernet i Norden. I løpet av ett døgn omsatte kjeden, på nett og i mer enn 400 butikker i Norge, Sverige, Danmark og Finland for 1,46 milliarder kroner.

Størst omsetning hadde butikkene i Sverige som solgte forbrukerelektronikk for 525 millioner kroner, etterfulgt av Norge med 429 millioner, Danmark med 313 millioner og Finland som omsatte for 201 millioner.

Dette skriver Elkjøp i en pressemelding.

Under Black Friday i fjor satte Elkjøp ny handelsrekord med en omsetning i hele gruppen på mer enn 1,3 milliarder kroner. Aldri før hadde én butikkjede i Norden solgt like mye på én dag. I år ble den rekorden slått.

Storselgere i år var store TV-er, mobiltelefoner og PC Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef

– I snitt omsatte vi for én million kroner i minuttet i 24 timer – det er helt rått! Black Friday har blitt vår aller største handelsdag, og den har kommet for å bli. Vi tror ikke at folk har handlet fra seg, så vi tolker dette som et godt tegn når vi snart går inn i julehandelen, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Elkjøp Nordic.

Handelsdager som Black Friday har blitt viktige for kjeden, som omsetter forbrukerelektronikk for nesten 40 milliarder kroner i året over hele Norden. Det er store volumer som går ut av butikkene denne dagen.

– Storselgere i år var store TV-er, mobiltelefoner og PC. Vi merker at mange har ventet til Black Friday for å kjøpe ting de uansett skulle ha. Mange har ventet på gode Black Friday-tilbud for oppgradere hjemmeelektronikken. De færreste kjøper kjøleskap på impuls, sier Semlitsch.

Selv om Elkjøp har 50 dagers åpent kjøp på alle varer, tror ikke Semlitsch det ble handlet mange julegaver på Black Friday.

– Noen benyttet seg sikkert av noen gode tilbud på julegaver, men storselgerne tyder på at dette for det meste er en handledag der folk kjøper ting de trenger til huset – og kanskje noen gaver til seg selv. Undersøkelser vi har gjort viser at omtrent to tredjedeler av norske forbrukere vurderer elektronikk som julegave, men da gjerne litt mindre ting som smartklokker, nettbrett og mobiltelefoner, sier Semlitsch.

Pressemelding: Elkjøp