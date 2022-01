10 PC-spill vi gleder oss stort til i 2022

Det nye året er i gang, og selv om det er vanskelig å spå om det blir nok et uår eller om det går mot mer positive tider, så kan vi i alle fall være sikre på at det vil være nok av gode spill å ta av.



Prognosen for kvaliteten på nye PC-spill i 2022 har lenge sett lys ut, og nå som vi skriver januar og skotter ut mot de resterende 11 månedene ser det ut til vi virkelig har et gaming-år uten like foran oss. Her er noen av spillene vi knapt klarer å vente på.



(Image credit: FromSoftware Inc.)

Elden Ring

Akkurat dette spillet trenger vi vel knapt å nevne. I samme øyeblikk som «Elden Ring» ble annonsert, da det også ble avslørt at George R. R. Martin (geniet bak «A Song of Ice and Fire») sto for deler av manuset, ble FromSoftwares seneste umiddelbart verdens mest ettertraktede spill.



«Elden Ring» foregår i en såkalt åpen verden, og ligner ellers en hel del på de andre souls-spillene fra samme utvikler (dyster, mørk og vanskelig RPG.) Som alle spill fra FromSoftware er historien omtrent like lettfattelig som «Finnegans Wake», men det ymtes om at man skal kunne bli en Elden Lord, og at dette skal ha å gjøre med den en ødelagt Elden Ring. Det vi helt sikkert vet er at vi kommer til å tilbringe time etter time i The Lands Between mens vi bygger opp karakteren og ferdighetene våre i påvente et møte med neste ekstremt vanskelige boss.



Spillet er planlagt lansert 25. februar 2022. «Elden Ring» kan forhåndsbestilles via Steam nå.

(Image credit: Bethesda Softworks)

Redfall

«Redfall» er det seneste prosjektet til Arkane Austin, utviklerne bak «Dishonored» og (det svært undervurderte) «Prey». Spillet publiseres av Bethesda, og skal være klart til lansering en eller annen gang i løpet av sommeren 2022. «Redfall» foregår i en åpen verden, og er et samarbeidsspill i førsteperson der man må slåss mot vampyrer med unike krefter som har tatt over byen Redfall i Massachusetts.



Man har fire karakterer å velge mellom: Devinder Crousley, Layla Ellison, Remi De La Rosa, and Jacob Boyer, alle med sine egne unike våpen og ferdigheter. Gjengen på fire må sveises sammen til et vampyrjaktlag Buffy verdig, slik at byen kan reddes.



«Redfall» vil være å finne på Windows 10 (og 11) og via Game Pass.

(Image credit: KRAFTON, Inc.)

The Callisto Protocol

Året er 2030 og vi befinner oss i PUBG-universet. Dette tilsynelatende besnærende actionspillet i survival-horror-sjangeren utvikles av det nye studioet Striking Distance Studios (grunnlagt av Glen Schofield, en av skaperne bak «Dead Space») og publiseres av Krafton.



Man spiller en fange som prøver å rømme fra et såkalt maximum-security prison (et av de strengeste typene fengsel i dagens USA) som befinner seg på Callisto, en av Jupiters måner. For å klare brasene må man bekjempe endeløse mengder utenomjordiske monstrositeter av forskjellige slag, utforske Black Iron-kolonien (laget av United Jupiter Company) og få rede på månens hemmeligheter.



Selv om vi ikke har noen utgivelsesdato å forholde oss til riktig ennå, så er det klart at «Callisto Protocol» blir lansert en eller annen gang i løpet av 2022.

(Image credit: Bethesda Softworks)

Starfield

«Starfield» er en ny action-RPG fra Bethesda Game Studios (gis ut av Bethesda Softworks.) Utviklerne er kjent for de tradisjonsrike Elder Scrolls- og Fallout-spillene, som hadde sin spede start for over 25 år siden. Denne gangen lager gjengen et helt nytt univers, og for første gang befinner vi oss i verdensrommet. Du spiller en romutforsker, 20 år etter at en kolonikrig fant sted mellom Freestar Collective og United Colonies, de to største faksjonene i «Starfield».



Spillet ble annonsert da Xbox-presentasjonen fant sted under E3 2021, og det ble raskt klart at «Starfield» (i alle fall med det aller første) kun kommer til Xbox-plattformen. Dette inkluderer uansett også Windowss 10 og Game Pass fra og med 11. november 2022.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

God of War

I oktober 2021 ble det annonsert at «God of War» (fra 2018), det fantastiske actionspillet som tidligere kun har vært å finne på PS4 og PS5, kommer til PC – og alle PC-gamere frydet seg, selvsagt.



«God of War» er en énspilleropplevelse sett fra et tredjepersonperspektiv utviklet av Santa Monica Studios og publisert av Sony Interactive.



Man spiller som Kratos, arvtageren til dødsguden Ares fra gresk mytologi, og sønnen hans Atreus. Spillet er tettpakket med både små og store oppdrag, bosser å bekjempe og en rik historie å utforske. PC-gamere som aldri har hatt en PlayStation-konsoll vil nok skjønne hvorfor dette lenge har vært et av plattformens mest populære serier.



«God of War» (2018) lanseres den 14. januar 2022 og kan allerede nå forhåndsbestilles på Steam.

(Image credit: Ubisoft)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Det svært etterlengtede søsterspillet til «Tom Clancy's Rainbow Six Siege» er endelig her! Ubisoft Montreal er tilbake med «Tom Clancy's Rainbow Six Extraction», et spill med mer enn nok slibrige romvesener å holde tritt med.



I det nye skytespillet trakterer man et tremannslag i det man prøver å utføre forskjellige oppdrag, samtidig som man må eliminere de utenomjordiske utyskene som går under navnet Archaeans. Hver gang man møter på vanskeligheter er alle oppdrag og fiendeplasseringer generert automatisk. Det er opptil 12 forskjellige oppdrag man kan fullføre, hvilket eksempelvis inkluderer innhenting av viktig informasjon eller innsamling av prøver.



Spillet er planlagt lansert den 20. januar 2022, og vil fungerer på tvers av de fleste plattformer. «Tom Clancy's Rainbow Six Extraction» vil være tilgjengelig på via Epic Games, Ubisoft, Amazon Luna og Google Stadia.

(Image credit: Sega)

Company of Heroes 3

Det kritikerroste RTS-spillet «Company of Heroes» er tilbake for tredje gang, også denne gangen utviklet av Relic Entertainment og utgitt av SEGA.



Nytt i 2022 er at vi ikke vil avlegge øst- og vestfronten et besøk, men snarere dra til Middelhavet, for det meste Italia og Nord-Afrika. Som tidligere er det andre verdenskrig som er bakteppet for «Company of Heroes 3». Det er et vell av nye funksjoner og forbedringer å se frem til, som eksempelvis en såkalt taktisk pause og et nytt fysikksystem som gjør ødeleggelser av bygninger mer realistisk. Disse systemene er ikke bare visuelle, men vil muliggjøre mer avanserte strategier.



Vi har ingen konkret lanseringsdato ennå, men det er sannsynlig at vi får stifte bekjentskap med «Company of Heroes 3» i fjerde kvartal av 2022. I mellomtiden er det ingenting i veien for å slenge det på ønskelista på Steam.

(Image credit: Studio Wildcard)

Ark II

Overraskende nok fikk vi en sniktitt på «Ark 2» under The Game Awards 2020, der det ble avslørt av oppfølgeren til «Ark: Survival Evolved» var på vei. Mange tilhengere av forløperen lot seg imponere av grafikken, og det er selvsagt bare gjevt at skuespiller (og vaskeekte nerd) Vin Diesel er involvert i prosjektet.



«Ark 2» foregår i en åpen verden der man må kjempe for å overleve ved blant annet å lage og oppgradere utstyret sitt. Spillet utvikles av Studio Wildcard og følger i fotsporene til forgjengerens seneste DLC, «Genesis Part 2». I oppfølgeren handler det fortsatt om å utforske en stor og nydelig verden, måle krefter med både organiske og metallbaserte dyr, lage baser, verktøy og våpen – for ikke å snakke om å nyte den fantastiske grafikken og AI-en.



Selv om det ikke foreligger noen spesifikk lanseringsdato er det rimelig sikkert at «Ark 2» blir utgitt en eller annen gang i 2022.

(Image credit: Sharkmob AB)

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

I kjølvannet av en vellykket Early Access-kampanje på Steam skal «Vampire: The Masquerade – Bloodhunt» lanseres i løpet av våren 2022. Denne F2P-tittelen (gratis å spille) fra Sharkmob lover timevis med kriging mellom ulike vampyrfaksjoner.



Los deg gjennom det nydelige bybildet i Praha i dette actionfylte battle royale-spillet basert på det gamle «Vampire: The Masquerade»-rollespillet (pen and paper) og «World of Darkness»-universet. Velg klanen du vil følge (Brujah, Nosferatu eller Toreador) og arketypen man vil spille med, og lag din favorittvampyr med unike krefter som, i tospann med dine egne strategiske valg, kan krype til topps i hierarkiet.



Spillet er rett rundt hjørnet, og selv om det er i Early Access er serverne for tiden nede. Man kan likevel legge det til i ønskelisten på Steam og følge det for å få med seg når det er mulig å komme i gang med vampyrslaktingen igjen.

(Image credit: Techland)

Dying Light 2 Stay Human

Det klør i hendene hos alle tilhengere av «Dying Light», nå er det virkelig på tide å få oppfølgeren «Dying Light 2 Stay Human» i hende. Rollespillet utvikles og publiseres av Techland, og (som tittelen avslører) er det her om å gjøre å prøve å holde seg menneskelig.



I dette RPG-skrekkspillet skal man utforske en enorm åpen verden på lag med opptil fire andre spillere ved hjelp av ferdighetene innen kamp og parkour. En og annen zombie vil nok også prøve å gjøre livet surt i en av de siste gjenlevende menneskekoloniene på jorden.



«Dying Light 2 Stay Human» planlegges lansert den 4. februar 2022. Du kan forhåndsbestille spillet via Steam eller Techlands offisielle hjemmesider.

Vi føler også at vi må nevne et par andre spill vi også gleder oss til: «Evil West», «Hogwarts Legacy», «Suicide Squad: Kill the Justice League», «Total War: Warhammer III» og «Sonic Frontiers».