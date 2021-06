Portugal – Frankrike: Slik ser du stjernemøtet i EM, uansett hvor du befinner deg

Kveldens kamp i gruppespillet mellom Portugal og Frankrike er en reprise av EM-finalen i 2016, en kamp Portugal vant 1-0 etter et mål på overtid. Det er to svært finslepne lag som i kveld settes opp mot hverandre, og stjerner som Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Kylian Mbappé og Paul Pogba vil stå i kø for å putte ballen i nettmaskene.



Frankrike leder gruppen med fire poeng, og er således allerede klare for avansement, uansett hva som skjer i kveld. Portugal ligger godt an, men kan teoretisk sett ryke ut i kveld hvis Frankrike vinner med minst tre mål, eller om Ungarn klarer det utrolige og gruser Tyskland på bortebane.



I denne artikkelen viser vi deg hvordan du ser EM-kampen mellom Portugal og Frankrike på TV og på nett.



Vi har også laget en oversiktsartikkel som inneholder informasjon om alle kampene som spilles i årets fotball-EM.

Portugal – Frankrike, fotball-EM 2021 Dato: Onsdag den 23. juni 2021 Kampstart: Kl. 21:00 Arena: Puskás Aréna, Budapest, Ungarn Norsk TV-kanal: TV2 Norsk strømmetjeneste: TV2 Play Europeisk strøm: TV2 Play (land i EU) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt

Frankrike klarte bare å få med seg ett poeng i 1-1-kampen mot Ungarn i forrige grupperunde, og faktisk har Frankrikes ekstreme angrepstrio –Kylian Mbappé, Karim Benzema og Antoine Greizmann – bare klart å finne nettmaskene to ganger hittil i EM, der ett av disse faktisk var et selvmål av Mats Hummels. Den svært så stjernespekkede franske angrepsrekka, som på papiret bør være blant de aller beste i EM, har ikke fått det helt til å stemme ennå, og om de har planer om å nå finale bør flyten komme snart.



Portugal går også inn i kveldens kamp med negativt fortegn. Forrige grupperunde gikk de på et sviende nederlag mot Tyskland, som slo til med hele fire mål mot Ronaldo og hans kumpaner, som bare maktet å putte to. Dog, å tape på bortebane mot Tyskland bør ikke komme bardus på noen, og det skal sies at portugiserne ikke akkurat hadde Fortuna på sin side heller – to av målene var nemlig selvmål. En faktor som bør hjelpe Portugal i kveld heter Cristiano Ronaldo. Superstjernen har allerede vist at han har formen inne under EM med sine tre scoringer (per nå er han fotball-EMs toppscorer.)



I vår guide nedenfor viser vi deg hvordan du ser Portugal – Frankrike både på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik ser du fotball-EM 2021

Slik strømmer du i Norge

Noe av det beste med årets EM i fotball er at du kan se de fleste kampene gratis i Norge.



Det spilles i alt 51 kamper i EM. NRK viser 26 av disse, mens TV2 har rettighetene til de resterende 25. Alle Finlands kamper i gruppespillet går på NRK, og om man er Danmark-supporter får man sett to av tre av de innledende kampene på NRK. Danmark mot Belgia den 17. juni går på TV2. Hvis Finland og/eller Danmark går videre til åttendelsfinale, så er det også NRK som har rettighetene til kampene fra gruppe B, der Finland og Danmark skal bryne seg på Belgia og Russland.



Slik strømmer du utenfor Norge

Hvis du ikke befinner deg i Norge er det likevel stor sannsynlighet for at du råker på en gratiskamp eller tre, siden fotball-EM 2021 (EURO 2020) gjerne sendes på åpne kanaler i Europa. Fans i Italia kan følge med hos Rai Sport, i Frankrike kan man se mesterskapet på TF1, Spania har sitt Mediaset og i Tyskland kan man få med seg fotball-EM på ARD og ZDF.

Slik ser du kampene på norsk TV når du er i utlandet

Etter at EU satte ned foten, og ville forsikre seg om at borgere kunne se lokalt innhold uansett hvor de befant seg, så er det nå mulig å se både NRK og TV2 hvis man befinner seg innefor EUs grenser. Så lenge man er innlogget og har bekreftet at man er norsk statsborger skal det være mulig å strømme fra kontinentet.



Hvis du befinner seg utenfor EU, og likevel har lyst til å få med deg EM-kampene med norske kommentatorer, så har du sannsynligvis bruk for en VPN-tjeneste. Dette er enkle programmer som gjør at du kan omgå geoblokkeringer, og dermed få tilgang til innhold som ellers skulle være utilgjengelig.



Bruker du en VPN-tjeneste kan du strømme fotball-EM uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Etter du har lastet ned og installert VPN-tjenesten velger du en server i Norge, slik får du full tilgang til EM-dekningen på NRK og TV2. Verre er det ikke.



Slik ser du alle fotball-kampene i fotball-EM 2021 (EURO 2020)