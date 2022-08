Liverpool – Newcastle: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Etter en tung start på sesongen viste endelig Liverpool hvordan de kan spille fotball. 9-0 nedsablingen av Bournemouth var forhåpentligvis et vendepunkt for Liverpool før Newcastle kommer på besøk. The Magpies har ikke tapt en kamp enda, men må muligens klare seg uten sentrale spillere som Callum Wilson og Bruno Guimaraes.

Trener Eddie Howe håper at stjernespiller Allan Saint-Maximin og rekordsignering Alexander Isak skal spille. Det ville i så fall blitt litt av en debut for det svenske stortalentet.

Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Liverpool – Newcastle og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Liverpool – Newcastle Dato: Onsdag 31. august Avspark: 21:00 Arena: Anfield, Liverpool Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Roberto Firmino klinte til med to mål og et hat-trick i assists sist kamp. Stjernespiller og nysignering Darwin Núñez soner siste kamp etter utvisningen sin, så om Firmino fortsetter der han slapp i kveld leverer han en god søknad for å starte hver kamp.

Luis Diaz leverte også en god kamp sist og har vært en av få Liverpool spillere som kan si seg fornøyd med egen innsats i alle kamper så langt. Colombianeren møter trolig rutinerte Kieran Trippier på motsatt enda av banen. Han har spilt bra så langt, så en spennende kamp i kampen.

Saint-Maximin kommer man ikke utenom. Han er den store stjerna i Newcastle laget og har en x-faktor som gjør at alt kan skje når han har ballen. Om Newcastle skal få noe ut av kampen må franskmannen ha en god dag på jobb. Det er også knyttet store forventninger rundt rekordsignering Alexander Isak og om han får sin debut på Anfield.



Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (opens in new tab) og pakken Viaplay Total (opens in new tab) man må skaffe seg for å få tilgang.