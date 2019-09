iPhone 11: Slik ser du kveldens lansering direkte

Lanseringen av iPhone 11 er rett rundt hjørnet, og snart får vi vite alt om Apples nye telefoner.

Selskapet holder sin årlige iPhone-lansering i Steve Jobs Theater i Apple-hovedkvarteret i Cupertino, California kl. 19 i kveld norsk tid, og vi venter å se tre nye telefoner og kanskje også flere nye produkter også.

Når lanseres iPhone 11? Når skjer det? Tirsdag 10. september kl. 19 norsk tid. Hvor lenge varer det? Vi venter at arrangementet vil vare rundt en og en halv time, men det kan også strekke seg til to timer.

iPhone XS fra i fjor var i stor grad lik forgjengeren iPhone X, og også i år venter vi stort sett å se mindre justeringer og oppgraderinger med spesielt fokus på kameraet. Vi venter oss altså ikke noen voldsomme nye innovasjoner, men vi kan jo aldri vite noe sikkert på forhånd.

Vi venter altså å få se tre nye telefoner i kveld, og det er også godt mulig at Apple Watch 5 dukker opp sammen med HomePod 2. Det går også rykter om at Apple skal vise frem sine nye GPS-merkelapper som lar deg finne igjen tingene dine, og de kan også slippe de offisielle lanseringsdatoene for iOS 13 og iPadOS.

Vi blir heller ikke overrasket om det kommer nyheter om Apple TV Plus, inkludert priser og nye TV-seriesatsinger.

Hvordan se arrangementet direkte

For første gang gjør Apple det denne gangen mulig å se deres direktesending på YouTube, i tillegg til på sin egen nettside og på Twitter.

Vi antar at pågangen blir rimelig stor, så det er nok lurt av selskapet å tilby flere alternativer slik at belastingen ikke blir for stor på én enkelt tjeneste.

TechRadar følger arrangementet direkte fra salen, og vi gir deg rapporter minutt for minutt på vår live-blogg. Sjekk også tilbake på siden vår utover kvelden når vi publiserer våre førsteinntrykk av de nye produktene Apple viser frem.