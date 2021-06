Finland – Russland: Slik ser du EM-kampen gratis, uansett hvor du befinner deg

Det føles ut som om fotball-EM akkurat har startet, men plutselig er andre runde i gruppespillet i gang. Første kamp ut er et intenst oppgjør mellom Finland og Russland – en rivalisering som skyldes de historiske konflikter mellom de to nabolandene.



I denne artikkelen viser vi deg hvordan du kan se kampen på TV, men også på nett, uansett hvor du befinner deg i verden.



Vi har også en oversiktsartikkel over hele EURO 2020, med full oversikt over alle kampene i årets fotball-EM.

Finland - Russland, fotball-EM 2021 Dato: Onsdag den 16. juni 2021 Kampstart: Kl. 15:00 Arena: Gazprom Arena, St. Petersburg, Russland Norsk TV-kanal: NRK1 Norsk strømmetjeneste: NRK



Europeisk strøm: NRK1 (land i EU) Se i hele verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt

Finland vant, overraskende nok, sin åpningskamp mot Danmark. Det var dog en seier som ble overskygget av en nesten-tragedie som utspilte seg i slutten av første omgang, da Christian Eriksen kollapset på banen med hjertestans. Heldigvis har Eriksen og apparatet rundt informert om at hovedpersonen etter forholdene har det bra. Kampen ble gjenopptatt etter en lengre pause, og Finland klarte å avgjøre kampen via Joel Pohjanpalos mål i andre omgang.



Finlands seier i deres aller første kamp i et europamesterskap var selvsagt en gledelig overraskelse for alle finner, men kanskje spesielt det tilreisende laget, som forventet dansk krutt da de gjestet Parken i København. Samtidig var det få som hadde mye feiring i seg etter Christian Eriksens kollaps, siden tankene, forståelig nok, gikk til den danske midtbanespilleren og hans familie. Før dagens kamp er det nok ingen tvil om at det vil bli en mer løssluppen atmosfære om finnene klarer å dra i land seieren mot Russland. Selv med uavgjort vil Finland ligge godt an i gruppen, så et fyrverkeri på linje med Frankrike – Tyskland i går kveld er det få som forventer.

Motstanderne er som ovennevnt Russland, et lag som tapte 0-3 i førstekampen mot Belgia. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne og hans kumpaner er en av storfavorittene i årets fotball-EM, men et såpass røslig tap på hjemmebane falt definitivt ikke i god jord blant hjemmefansen. Det skal nok en del innsats til fra de russiske spillere i dag, slik at de 30 000 tilreisende ikke vender seg mot et landslag under sterk kritikk, og som for tiden også har en noe upopulær landslagstrener.



I teksten nedenfor viser vi deg hvordan du kan få med deg kampen, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik ser du fotball-EM 2021

Slik strømmer du i Norge

Noe av det beste med årets EM i fotball er at du kan se de fleste kampene gratis i Norge.



Det spilles i alt 51 kamper i EM. NRK viser 26 av disse, mens TV2 har rettighetene til de resterende 25. Alle Finlands kamper i gruppespillet går på NRK, og om man er Danmark-supporter får man sett to av tre av de innledende kampene på NRK. Danmark mot Belgia den 17. juni går på TV2. Hvis Finland og/eller Danmark går videre til åttendelsfinale, så er det også NRK som har rettighetene til kampene fra gruppe B, der Finland og Danmark skal bryne seg på Belgia og Russland.



Slik strømmer du utenfor Norge

Hvis du ikke befinner deg i Norge er det likevel stor sannsynlighet for at du råker på en gratiskamp eller tre, siden fotball-EM 2021 (EURO 2020) gjerne sendes på åpne kanaler i Europa. Fans i Italia kan følge med hos Rai Sport, i Frankrike kan man se mesterskapet på TF1, Spania har sitt Mediaset og i Tyskland kan man få med seg fotball-EM på ARD og ZDF.

(Image credit: M.Moira / Shutterstock.com)

Slik ser du kampene på norsk TV når du er i utlandet

Etter at EU satte ned foten, og ville forsikre seg om at borgere kunne se lokalt innhold uansett hvor de befant seg, så er det nå mulig å se både NRK og TV2 hvis man befinner seg innefor EUs grenser. Så lenge man er innlogget og har bekreftet at man er norsk statsborger skal det være mulig å strømme fra kontinentet.



Hvis du befinner seg utenfor EU, og likevel har lyst til å få med deg EM-kampene med norske kommentatorer, så har du sannsynligvis bruk for en VPN-tjeneste. Dette er enkle programmer som gjør at du kan omgå geoblokkeringer, og dermed få tilgang til innhold som ellers skulle være utilgjengelig.



Bruker du en VPN-tjeneste kan du strømme fotball-EM uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Etter du har lastet ned og installert VPN-tjenesten velger du en server i Norge, slik får du full tilgang til EM-dekningen på NRK og TV2. Verre er det ikke.



Slik ser du alle fotball-kampene i fotball-EM 2021 (EURO 2020)