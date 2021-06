England – Skottland: Slik ser du EM-kampen, uansett hvor du befinner deg

Det er 25 år siden de to erkerivalene møttes i et europamesterskap, og nå forbedreder England og Skottland seg på å skrive et nytt kapittel i fotballens eldste internasjonale oppgjør. Det er intet trofe på spill riktig ennå, men denne kampen føles likevel ut som enhver cupfinale, og det er mer enn bare skrytepoeng på spill. Det blir ingen rolig EM-kveld denne fredagskvelden.



Nedenfor viser vi deg hvordan du kan se EM-kampen England – Skottland på TV eller på nett, og hvordan du kan følge gruppe D-kampen i årets fotball-EM, uansett hvor du befinner deg i verden.

Gazzas uforglemmelige chip over den skotske forsvareren Colin Hendry, den avsindige påfølgende volleyen og den ikoniske tannlegestolfeiring sitter brent inn i netthinnene til England-fansen, for ikke å snakke om hos stakkars Skottland-tilhengere, og «The Tartan Army» har hatt et kvart århundre på å planlegge sin hevn.



Opptakten til dette oppgjøret startet for øvrig allerede med den første landskampen som noensinne ble spilt, mellom nettopp England og Skottland den 30. november 1872. Alt i alt har landene møtt hverandre 114 ganger, der England står med 48 seiere mot Skottlands 41 (24 kamper har endt uavgjort). Sist gang lagene spilte mot hverandre var i kvalifiseringen i forkant av VM 2018, der England vant 3-0 hjemme, og kampen i Skottland endte 2-2.

England - Skottland, fotball-EM 2021 Dato: Fredag den 18. juni 2021 Kampstart: Kl. 21:00 Arena: Wembley Stadium, London, England Norsk TV-kanal: TV2 Norsk strømmetjeneste: TV2 Play Europeisk strøm: TV2 Play (land i EU) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt

Steve Clarke vil prøve å holde hodet kaldt når hans lag atter en gang møter England. Skottland kom skeivt ut i første kamp i årets fotball-EM da de tapte 0-2 for Tsjekkia. Begge mål var signert Schick, som briljerte med de to målene. Det andre målet var særlig imponerende.



Starter Kieran Tierney og Ché Adams for Skottland? Sistnevnte ønsker helt sikkert å prøve sine evner mot et usikkert forsvar, som aldri ble testet da Three Lions valset over Kroatia, og der Kalvin Phillips og Raheem Sterling ble de store heltene for England.

Gareth Southgate håper nok på bedre takter fra Harry Kane og hans kreative kumpaner. Phil Foden har riktignok fått seg en fjong manke, men man fans vil nok gjerne se Jack Grealish i rollen som Paul Gascoigne.



En seier vil sikre England en plass i sluttspillet, så les videre for å finne ut hvordan du kan se England – Skottland live på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik ser du fotball-EM 2021

Slik strømmer du i Norge

Noe av det beste med årets EM i fotball er at du kan se de fleste kampene gratis i Norge.



Det spilles i alt 51 kamper i EM. NRK viser 26 av disse, mens TV2 har rettighetene til de resterende 25. Alle Finlands kamper i gruppespillet går på NRK, og om man er Danmark-supporter får man sett to av tre av de innledende kampene på NRK. Danmark mot Belgia den 17. juni går på TV2. Hvis Finland og/eller Danmark går videre til åttendelsfinale, så er det også NRK som har rettighetene til kampene fra gruppe B, der Finland og Danmark skal bryne seg på Belgia og Russland.



Slik strømmer du utenfor Norge

Hvis du ikke befinner deg i Norge er det likevel stor sannsynlighet for at du råker på en gratiskamp eller tre, siden fotball-EM 2021 (EURO 2020) gjerne sendes på åpne kanaler i Europa. Fans i Italia kan følge med hos Rai Sport, i Frankrike kan man se mesterskapet på TF1, Spania har sitt Mediaset og i Tyskland kan man få med seg fotball-EM på ARD og ZDF.

(Image credit: M.Moira / Shutterstock.com)

Slik ser du kampene på norsk TV når du er i utlandet

Etter at EU satte ned foten, og ville forsikre seg om at borgere kunne se lokalt innhold uansett hvor de befant seg, så er det nå mulig å se både NRK og TV2 hvis man befinner seg innefor EUs grenser. Så lenge man er innlogget og har bekreftet at man er norsk statsborger skal det være mulig å strømme fra kontinentet.



Hvis du befinner seg utenfor EU, og likevel har lyst til å få med deg EM-kampene med norske kommentatorer, så har du sannsynligvis bruk for en VPN-tjeneste. Dette er enkle programmer som gjør at du kan omgå geoblokkeringer, og dermed få tilgang til innhold som ellers skulle være utilgjengelig.



Bruker du en VPN-tjeneste kan du strømme fotball-EM uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Etter du har lastet ned og installert VPN-tjenesten velger du en server i Norge, slik får du full tilgang til EM-dekningen på NRK og TV2. Verre er det ikke.



Slik ser du alle fotball-kampene i fotball-EM 2021 (EURO 2020)