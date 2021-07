England – Italia: Slik ser du EM-finalen i fotball, uansett hvor du befinner deg

Både Roberto Mancini og Gareth Southgate har høstet lovord for sine innsatser som trenere for henholdsvis Italia og England. Nå står de ovenfor hverandre, klare til én siste kraftanstrengelse i årets fotball-EM: finalen. For Englands del har det gått hele 55 år siden sist de vant VM eller EM. 1966 har blitt et nærmest mytologisk årstall for engelskmennene, etter at de knuste Vest-Tyskland 4-2 på hjemmebane og tok hjem VM-trofeet etter en meget spennende kamp (2-2 etter ordinær tid, to mål til England på overtid.) Italia, på sin side, har hatt noe mer fotballsuksess i samme periode, og har vunnet både EM (1968) og VM (2006).



Det er ingen tvil om at begge lag er sultne på Jules Rimet-trofeet, som ifølge Skinner, Baddiel og The Lightning Seeds fortsatt skinner (i alle fall i 1996, 1998 og 2010), og med to så gode kandidater, med så stolte fotballhistorier, så blir det bli en kamp som vil spilles med hjertet utenpå drakta til siste sekund.



Hvis du vil finne ut hvordan du kan bli med på fotballfesten og hvorvidt Italia stikker kjepper i hjulene for Englands plan om endelig å få sølvtøyet hjem til balløya, følg med videre – slik ser du finalen i fotball-EM.

England – Italia, fotball-EM 2021 Dato: Søndag den 11. juli 2021 Kampstart: Kl. 21:00 Arena: Wembley Stadium, London, England Norsk TV-kanal: NRK Norsk strømmetjeneste: NRK TV Europeisk strøm: NRK TV (land i EU) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt

Englands vei til finalen gikk via seier mot et heroisk kjempende Danmark, etter 30 minutter med ekstraomganger i semifinalen. Danmark tok ledelsen etter halvtimen spilt, da Mikkel Damsgaard plasserte et perfekt frispark til side for Jordan Pickford, men kort tid etter kunne England kvittere med et nydelig innlegg ment for Raheem Sterling, som Simon Kjær dessverre satte i eget mål i et forsøk på å blokkere. Det sto 1-1 etter ordinær tid, og det måtte en straffe til for at engelskmennene skulle klare å slå hull på byllen. Harry Kane fyrte av et respektabelt forsøk som ble som keepermat å regne for Kasper Schmeichel, men den danske målvakten klarte ikke å holde på ballen, og Kane var snar med returen. Det sto dermed 2-1 til hjemmelaget, etter en meget tvilsom straffesituasjon, som mange nå mener var feilaktig dømt.

Britene møter Italia i finalen, et lag som har imponert fra første sekund de satte sine ben på EM-gressmatta. «Gli Azzurri» måtte også nøye seg med 1-1 etter ordinær tid mot Spania i semifinalen, etter mål av Federico Chiesa og Alvaro Morata. Spanjolene virket svært overbevisende med sin ballbesittende strategi, og etter 30 minutter med ekstraomganger hadde fortsatt ingen av lagene klart å få flere baller i nettmaskene. I straffesparkkonkurransen var det derimot ingen tvil om hvem som var best. Etter en svak åpning av begge lag, bom på sine respektive førstestraffer, banket (og trillet) Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi og Jorginho alle ballen forbi Unai Simón, mens Spania kun maktet to målkjenninger.



Nedenfor viser vi deg hvordan du ser EM-finalen mellom Italia og England gratis på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik ser du EM-finalen i Norge

Slik strømmer du i Norge

Noe av det beste med årets EM i fotball er at du kan se de fleste kampene gratis i Norge, inkludert EM-finalen.



Det spilles i alt 51 kamper i EM. NRK viser 26 av disse, mens TV2 har rettighetene til de resterende 25. I sluttspillet deles kampene ulikt mellom NRK og TV2. De to mediehusene har to kvartfinaler hver, mens begge semifinalene vil gå på TV2. Finalen, som spilles søndag den 11. juli, vil være å finne på NRK1.



Slik strømmer du utenfor Norge

Hvis du ikke befinner deg i Norge er det likevel stor sannsynlighet for at du råker på en gratiskamp eller tre, siden fotball-EM 2021 (EURO 2020) gjerne sendes på åpne kanaler i Europa. Fans i Italia kan følge med hos Rai Sport, i Frankrike kan man se mesterskapet på TF1, Spania har sitt Mediaset og i Tyskland kan man få med seg fotball-EM på ARD og ZDF.

Slik ser du EM-finalen på norsk TV når du er i utlandet

Etter at EU satte ned foten, og ville forsikre seg om at borgere kunne se lokalt innhold uansett hvor de befant seg, så er det nå mulig å se både NRK og TV2 hvis man befinner seg innenfor EUs grenser. Så lenge man er innlogget og har bekreftet at man er norsk statsborger skal det være mulig å strømme fra kontinentet.



Hvis du befinner deg utenfor EU, og likevel har lyst til å få med deg EM-kampene med norske kommentatorer, så har du sannsynligvis bruk for en VPN-tjeneste. Dette er enkle programmer som gjør at du kan omgå geoblokkeringer, og dermed få tilgang til innhold som ellers skulle være utilgjengelig.



Bruker du en VPN-tjeneste kan du strømme fotball-EM uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Etter du har lastet ned og installert VPN-tjenesten velger du en server i Norge, slik får du full tilgang til EM-dekningen på NRK og TV2. Verre er det ikke.



Slik ser du alle fotball-kampene i fotball-EM 2021 (EURO 2020)