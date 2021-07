England – Danmark: Slik ser du semifinalen i fotball-EM, uansett hvor du befinner deg

Danmark har kvalifisert seg til semifinalen for første gang siden de rødhvite vant EM-gull i Sverige i 1992. Danskene har ennå ikke spillet på bortebane i årets fotball-EM, alle Danmarks kamper har enten blitt spilt i København eller på nøytral grunn. Nå venter imidlertid England på Wembley – et lag som hittil i turneringen ikke har sluppet inn et eneste mål – og premien for seier er en plass finalen.

England – Danmark, fotball-EM 2021 Dato: Onsdag den 7. juli 2021 Kampstart: Kl. 21:00 Arena: Wembley Stadium, London, England

Det har vært et meget spesielt EM for Danmark. Etter Christian Eriksens kollaps i premierekampen mot Finland klarte ikke danskene å holde tritt etter Pohjanpalo scoret noe som skulle bli kampens eneste mål. Eriksen overlevde takket være lynraske reflekser fra medspillere, motspillere, dommerapparat og ikke minst det medisinske personalet – og i neste kamp var det ikke et radbrekket lag som møtte Belgia, men en gjeng danske menn som hadde samlet seg på tross av nestentragedien, psykisk sterkere enn noensinne. Danskene spiller nå for Eriksen, og det merkes i ethvert ledd.

Etter den første gruppekampen klarte Danmark sakte men sikkert å reise seg. Andrekampen mot Belgia endte med nok et nederlag, men ikke uten en forrykende innledning der Yussuf Poulsen etter bare to minutter rystet belgierne med nettkjenning og en tidlig ledelse. Russland, Wales og Tsjekkia ventet etter enerne på FIFA-rankinglisten, og ble i tur og orden høvlet ned, hvilket sendte Danmark videre til semifinalen. Her venter dog svært hard motstand i form av et formsterkt og toppet Engelsk landslag, men danskene, på sin side, har like fullt mange svært habile spillere i troppen, som har spilt seg varme i løpet av turneringen. Danmark er en kollektiv enhet med spillere som yter sitt ytterste og som vil kjempe til det siste. Det er flere profiler som virkelig har tatt ansvar. Højbjerg, den rolige og kalkulerte midtbanekjempen, Mæhle som herjer på venstrekanten og Dolberg som nå har fått finjustert skuddfoten – men mest av alt er Danmark et svært samspilt og fininnstilt hele som med sin kollektive innsats har satt sitt preg på dette europamesterskapet.

England har også imponert stort i turneringen. Britene har som eneste lag klart å holde nullen fra 11. juni frem til i dag, hvilket er svært imponerende, gitt motstanden de har møtt. Southgate spiller en kalkulert og effektiv fotball, og bruker sitt stjernegalleri sparsommelig og strategisk, noe som har båret frukter. Der andre satser på ballinnehav og mange mål holder England igjen, vel vitende om at om de virkelig må, så har de en ekstrem angrepsrekke som kan karnøfle ethvert lag, noe Ukraina fikk smertelig erfare. To av de fire målene mot sistnevnte ble scoret av Harry Kane, noe som er god timing i forkant av de potensielt to gjenværende kampene av sluttspillet, for nå har England to giftige spisser å lene seg på mot Danmark.

Samtidig lusker det historiske spøkelser i bakhodene på engelskmennene. England har ikke vunnet en stor internasjonal turnering siden 1966, da de vant VM på hjemmebane. Sist gang laget var vert for et stort mesterskap var under EM i 1996, da «Three Lions» tapte mot Tyskland i semifinalen. I 2021 avsluttes turneringen igjen på engelsk grunn, og det er stor spenning knyttet til hvorvidt Englands mytologiske aversjon mot sølvtøy vil hjemsøke Wembley nok en gang.



Det er duket for en uhyre spennende kamp i kveld, så følg vår guide nedenfor som viser deg hvordan du kan se England – Danmark på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.



Slik ser du fotball-EM 2021

Slik strømmer du i Norge

Noe av det beste med årets EM i fotball er at du kan se de fleste kampene gratis i Norge.



Det spilles i alt 51 kamper i EM. NRK viser 26 av disse, mens TV2 har rettighetene til de resterende 25. I sluttspillet deles kampene ulikt mellom NRK og TV2. De to mediehusene har to kvartfinaler hver, mens begge semifinalene vil gå på TV2. Finalen, som spilles søndag den 11. juli, vil være å finne på NRK1.



Slik strømmer du utenfor Norge

Hvis du ikke befinner deg i Norge er det likevel stor sannsynlighet for at du råker på en gratiskamp eller tre, siden fotball-EM 2021 (EURO 2020) gjerne sendes på åpne kanaler i Europa. Fans i Italia kan følge med hos Rai Sport, i Frankrike kan man se mesterskapet på TF1, Spania har sitt Mediaset og i Tyskland kan man få med seg fotball-EM på ARD og ZDF.

Slik ser du kampene på norsk TV når du er i utlandet

Etter at EU satte ned foten, og ville forsikre seg om at borgere kunne se lokalt innhold uansett hvor de befant seg, så er det nå mulig å se både NRK og TV2 hvis man befinner seg innefor EUs grenser. Så lenge man er innlogget og har bekreftet at man er norsk statsborger skal det være mulig å strømme fra kontinentet.



Hvis du befinner seg utenfor EU, og likevel har lyst til å få med deg EM-kampene med norske kommentatorer, så har du sannsynligvis bruk for en VPN-tjeneste. Dette er enkle programmer som gjør at du kan omgå geoblokkeringer, og dermed få tilgang til innhold som ellers skulle være utilgjengelig.



Bruker du en VPN-tjeneste kan du strømme fotball-EM uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Etter du har lastet ned og installert VPN-tjenesten velger du en server i Norge, slik får du full tilgang til EM-dekningen på NRK og TV2. Verre er det ikke.



