Er iPhone 14 vanntett?

iPhone 14-serien – som inkluderer både iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max – har endelig blitt annonsert, og som kan forvente av verdens mest avanserte iPhone-modeller, så koster de også deretter.



Uansett om du ender opp med å betale 10 990 kroner for grunnmodellen eller 15 490 for Pro Max, eller et eller annet sted midt i mellom, kan man trygt si at kjøpet vil være en røslig investering – med andre ord noe du vil ønske å beskytte, så langt det lar seg gjøre.



Med det i mente lurer du kanskje på om iPhone 14-telefonene er vanntette, og hva slags sertifisering de eventuelt har. Takk og lov kan vi bekrefte nå at de tåler vann, men det er litt mer komplisert enn som så.

iPhone 14 tåler vann, men det er ikke helt ukomplisert

(Image credit: Apple)

Ja, både iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max er alle vannbestandige. Samtlige telefoner har IP68-sertifisering, under IEC-standard 60529.



Det betyr at de kan befinne seg under vann, i en dybde på maksimalt 6 meter i opptil en halvtime. Denne sertifiseringen innebærer også at telefonene tåler støv og skitt.



Denne diskusjonen har vært en kime til strid i årene som har gått. iPhone 7 var den første Apple-telefonen som hadde noe som helst som lignet beskyttelse mot vann, men tidlig i 2022 ble det ført et søksmål mot selskapet, som ymtet om at Apples markedsføring hadde vært «falsk og villedende» når det gjaldt hvor mye vann iPhone-modellene tålte.

Den saksøkende part hevdet at telefonene det var snakk om hadde fått skader av en type «kontakt med væske» som burde være innenfor grensene som settes av den ovennevnte IP68-sertifiseringen. Dommeren som dømte i saken konkluderte likevel med at den saksøkende part ikke kunne bevise at skadene kom av den fremlagte bruken.



I 2020 tvang en italiensk domstol gjennom en bot i retning Apple (på 12 millioner dollar), på bakgrunn av at selskapet ikke hadde stipulert at deres interne vannbestandighetstester ble utført i veldig spesifikke scenarioer, der det ikke nødvendigvis var snakk om simuleringer av at for eksempel telefonene ble mistet i en innsjø mens man fisket, eller at et barn holdt i den med våte hender.

Reparerer Apple enheter der væskeindikatorene er røde?

Apples egne garantiordning dekker ikke væskeskader (opens in new tab), så om du har for vane å svømme i dypere vann enn seks meter i mer enn en halvtime, så er det best å holde iPhone-modellen din på land, ikke i lomma.



Faktisk, så gjør ikke Apple noe som helst med et vannskadeproblem, såfremt man ikke kjøper AppleCare+.

Dette er en egen utvidet garantiordning som kan kjøpes når man kjøper en iPhone, og denne koster i skrivende stund 1 890 kroner.



Det som er verdt å merke seg er at AppleCare+ gir deg to års dekning av ubegrensede antall skader og erstatninger (opens in new tab) som stammer fra et uhell. Vann- og væskeskader går innunder denne definisjonen, ifølge Apple. Det betyr at du kan ta med deg telefonen til en butikk og for eksempel få en lånetelefon mens du venter på at din egen mobil blir reparert, til en fastsatt pris.