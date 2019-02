Xbox One X og «Fallout 76»-pakke rekordbillig

Akkurat nå har Elkjøp en kampanje på en pakke inneholdende Xbox One X (1 TB) og «Fallout 76». Normalpris for bare konsollen ligger for tiden på 4990 kroner, mens Elkjøp har pakken til 2995. Man sparer altså i underkant av 2000 kroner, eller nærmere 40 % kontra om man hadde gått for kun konsollen.

«Fallout 76» har fått hard medfart av kritikerstanden, noe vi i TechRadar sa oss enige i, men siden det følger med på lasset i et såpass bra tilbud kan man nesten ikke klage. Det er heller ikke slik at spillet er det samme nå som ved lansering. Bethesda har kontinuerlig gitt oss oppdateringer og fikset en rekke av problemene som mange opprinnelig hadde med spillet.

Når det gjelder selve konsollen, så trenger den knapt en introduksjon. Både Sony og Microsoft var på ballen da 4K begynte å bli stuerent, og startet et rotterace for å få sine respektive 4K-konsoller ut døra. Sony ble ferdig først, mens Microsoft brukte litt ekstra tid, og endte opp med en ordentlig kraftplugg som, rent maskinvaremessig, går Playstation 4 Pro en høy gang.

I tillegg fungerer Xbox One X bedre som krumtappen i et hjemmekinosystem. I motsetning til PlayStation 4 Pro har Xbox One X en Blu-Ray-spiller som takler de nye UHD (4K) Blu-Ray-platene. Man kan med andre ord kjøpe BD-filmer i 4K og spille av direkte fra Xbox-konsollen, som også inkluderer støtte for Dolby Atmos (surround) og Dolby Vision (HDR).

Tilbudet gjelder frem til 23. februar klokken 19:00, eller så langt lageret rekker.