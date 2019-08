Trådløs gamingmus fra Corsair nå 53 % billigere hos Komplett

I disse AMD-oppgraderingstider får man kanskje lyst på fornyelse av det fysiske brukergrensesnittet også. Det kan Kompletts tilbud på Corsair Gaming Dark Core RGB gjøre noe med. Den trådløse musen er for tiden 53 % billigere, og koster nå kun 399 kroner.

Den billige prisen må sees i sammenheng med at SE-varianten av samme mus er i ferd med å bli gammel nok til å settes ned i pris. SE-varianten har Qi-lading (trådløs, med andre ord), men er ellers identisk. For oss som ikke har lyst til å bruke en tusenlapp på Qi-musmatte er denne utviklingen særdeles gunstig.

Corsair Gaming Dark Core RGB har 9 programmerbare knapper, optisk sensor (Pixart PMW 3367) med sensitivitet på opptil 16 000 DPI, opptil 24 timer batteritid og kvalitetsbrytere laget av Omron.

Dette er selvsagt bare toppen av kransekaka, for her bugner det over med muligheter til å skreddersy. Alle knappene kan konfigureres (inkludert til makroer), man har 9 soner med selvbestemt belysning, man får med et kalibreringsverktøy som optimaliserer sensorinnstillinger for underlaget og man kan tilmed skifte ut panelene på sidene for et annet type grep om sidene.

Tilbudet gjelder ut 18. august eller så langt lageret rekker.