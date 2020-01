Proshop slår av over tusenlappen på OnePlus 6

Under januarsalget 2020 har Proshop bestemt seg for å gi billig mobil til folket, OnePlus 6 går for 3990 nå på nyåret. Vanlig pris er 5190 kroner, noe som gir et avslag på 23 prosent. Dette er rimelig for en telefon som ikke ligger langt unna flaggskipene.

OnePlus lager produkter som skapt for nordmenn. Her betaler man ikke dyrt for navnet som står på baksiden, men for det faktiske innholdet. Siden de brøt ut av Oppo for seks år siden har OnePlus kontinuerlig utfordret de kjente flaggskipene, og gjerne hatt bedre maskinvare til en mer fornuftig pris.

OnePlus 6 (128 GB) | 5190,– 3990,– | 23 % | Proshop

Fjorårets modell fra OnePlus er fortsatt en av de bedre telefonene på markedet, og gitt at prisen har blitt såpass snill er det liten grunn til å utsette mobiloppgraderingen. Dette er Mirror Black-varianten med 128 GB lagringsplass og 8 GB RAM. Begrenset antall, maks. 3 stk. per kunde



Se tilbud

OnePlus 6 var en kritikerrost telefon da den kom, og selv om den ikke er av siste generasjon har ingen av godordene den sanket ved lansering blitt forringet. Dette er fortsatt en telefon som konkurrerer med flaggskipene, og gitt at utsalgsprisen ved lansering var god, og at den nå har blitt satt ned ytterligere i pris, er det soleklart at man her får mye for pengene.

Modellen det er snakk om har 128 GB lagring, AMOLED-skjerm med en oppløsning på 2280 x 1080 (FullHD+), 8 GB RAM, tokamerasystem (16 MP, f/1,7 og 20 MP f/1,7) som klarer å ta opp 4K i 60 FPS og er vannbestandig.