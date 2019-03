Nye Super Nintendo på billigsalg

Komplett er på retrogamingbølgen og tilbyr Nintendo Classic Mini: SNES, altså nyversjonen av Super Nintendo, for 499 frem til 31. mars. Lanseringsprisen til denne godbiten lå i sin tid på 1495 kroner, og selges nå normalt for 799, så man får nærmere 38 prosent rabatt om man går for Kompletts tilbud.

Super Nintendo trenger knapt noen introduksjon. Den japanske konsollen ble lansert i 1992 som oppfølgeren til åttitallets allemannseie NES, og ble raskt like populær som forgjengeren. Grafikken og lyden hadde fått seg en kraftig oppgradering, og snart rullet det ut tidløse klassikere som i dag fungerer både som ekstreme nostalgibomber og som eksempler på det aller beste spillmediet kan tilby.

Sent i 2017 laget Nintendo altså en miniversjon av sine gamle klassiker. I likhet med miniversjonen av NES som kom før den ble den varmt mottatt av en samlet presse (som hadde litt problemer med å risse ned sine tanker gjennom gledestårene).

Medfølgende spill EarthBound

Kirby's Dream Course

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Punch-Out!!

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

Final Fantasy VI

F-Zero

Kirby Super Star

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi's Island

Super Metroid

Det følger med to kontrollere, denne gangen med litt lengre ledning enn på nyversjonen av NES (som gjerne bare gikk under navnet «Nintendo» i Norge), slik at man kan velge ikke å sitte helt kloss innpå TV-en når det rykker i nostalgifoten.





Selv om det ser ut som man kan sette inn sine gamle spill i den nye varianten er det slik at man istedenfor får med 21 spill på kjøpet (se faktaboks), lagret i selve enheten (litt som «Alex Kidd in Miracle World» på SEGA Master System), slik at man ikke behøver å forholde seg til fysiske medier. Er man av den fingernemme og eksperimentelle typen går det også an å prøve seg på modifikasjoner som tillater bruk av enda flere spill, men det er et tema for en annen artikkel.

Nintendo Classic Mini: SNES for 499 er tilgjengelig fra Komplett frem til 31. mars, eller så langt lageret rekker.