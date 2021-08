Komplett.no med supert tilbud på lydplanken Philips TAB5105/12

Nå er høsten her – og finnes det vel noe bedre tidspunkt for lange kvelder med Netflix og alle de andre strømmetjenestene? Med god lyd til, naturligvis! Da er det verdt å ta en titt på dette tilbudet fra Komplett.no. Nå slår de av 40 % på lydplanken Philips TAB5105/12, slik at den kan bli din for bare 590 kroner.

Velkommen til bedre TV-lyd. Uansett hva du liker å se på, vil denne lydplanken gi deg høyere og klarere lyd – og du kan kontrollere volumet ved hjelp av TV-fjernkontrollen. Velg mellom tre forhåndsinnstilte moduser for å gjøre stemmer, musikk og filmer mer markante.

Knitringen fra en laserbrann. Brølet til en folkemengde. Klar tale i nyhetene. To kanaler gir favorittfilmene og -TV-programmene dine nye nivåer av lyd. Bare velg én av tre forhåndsinnstilte lydprofiler for å få lyden som passer best til det du ser på.

Philips Soundbar TAB5105/12 | 990,- 590,– | 40 % | Komplett.no

Med Philips B5105 2.0-lydplanken får du klarere og kraftigere lyd på TV-en. Lydplanken har 3 forskjellige lydmoduser og er enkel å betjene direkte med TV-fjernkontrollen. Trådløs musikkstreaming er også praktisk med en Bluetooth-tilkobling. Tilbudet gjelder ut 26. september eller så langt lageret rekker!



