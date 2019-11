Klipsch Bluetooth-hodetelefoner kraftig satt ned hos Soundgarden

Det er våren og Soundgarden luker i hodetelefon-bedet. Akkurat nå vil de ha unna Klipsch Reference Over-Ear Bluetooth-hodetelefoner for 1299 kroner. Lanseringspris var på 2990 (dette er fortsatt prisen de fleste butikker opererer med), mens de har vært på vei nedover hos Soundgarden siden slutten av fjoråret. Et avslag på 57 prosent her, altså.

Klipsch er amerikanske og kjent for å produsere produkter som tåler en støyt. Reference-hodetelefonene er intet unntak, men er på den andre siden også et fintfølende instrument som leverer balansert og nyansert lyd. Vi testet On-Ear-varianten for to år siden, og bemerket det samme, men også noe annet som er typisk for Klipsch: at det hele er stilrent og uten noe ekstra fjollerier. Man får det man betaler for, og det er et helstøpt produkt.

Bluetooth er tilkoplingsformen, men om man skulle være så uheldig å gå tom for batteri (hvilket ville ha vært snodig, siden man kan bruke det i 20 timer før man må lade), så kan man kople til den medfølgende kabelen.

Man får også med ladekabel, og best av alt, et skikkelig etui.





Det er verdt å merke seg at varianten Soundgarden har på tilbud er kun den hvite. Er man ute etter svart må man belage seg på en litt annen pris.

Det er ikke spesifisert hvor lenge disse holder seg billige, men vi regner med at dette er snakk om en vårrengjøring, så det er ikke umulig at det holder så lenge lageret rekker.