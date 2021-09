Høstsalg: Elkjøp med solid prisavslag på HP Pavilion 15,6" gaming-laptop

Nå som vi snart oppslukes av høstmørket, kan det også være flott å la seg oppsluke av heftige gaming-opplevelser. Er du fristet, kan du sjekke ut dette tilbudet fra Elkjøp. Nå slår de av prisen med 2000 kroner for gaming-laptopen HP Pavilion 15,6" (15-ec1813no), slik at den kan bli din for 6995 kroner.

HP Pavilion 15-ec1813no bærbar gaming-PC tilbyr mye kraft i en lettvektig og kompakt pakke, samtidig som driftstemperaturen holdes på stabile nivåer. Få fantastisk grafikk på de nyeste storspillene, takket være den effektive FHD-skjermen med mikrokanter. Høyttalerne fra Bang & Olufsen gir kraftig lyd av høy kvalitet til alle dine spill.

Datamaskinen kjører på en hexa-core Ryzen™ 5-prosessor som sørger for at denne enheten kan brukes både til arbeid og fritid, selv når du bruker flere ressurskrevende programmer samtidig. Ved behov kan prosessoren øke til opptil 4 GHz for mer krevende oppgaver som bilde- og videoredigering. 8 GB rask DDR4 RAM medfølger.

