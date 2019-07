Gamingtastatur på billigsalg hos Komplett

Nå kan det være på tide å sikre seg det mekaniske gamingtastaturet du har utsatt å kjøpe i lange tider – Komplett kjører nå en kampanje på Cooler Master CK550, et stilrent RGB-tastatur med Gateron Red-brytere, som går for bare 598 kroner, ned 37 % fra opprinnelig pris.

Tastaturet har norske taster, en utførelse i børstet aluminium, multimediafunksjonalitet og en rekke muligheter for forandring på makroer og RGB-lys i sanntid.

De mekaniske bryterne som brukes er Gateron Red, Cooler Masters egenproduserte varianter av Cherry MX Red, kjent som en av de aller beste bryterne laget for gaming. Disse har en lineær aktiveringskurve (samme trykk trengs i hele nedtrykket), et nullstillingspunkt tett oppimot aktiveringspunktet, og lager ingen klikkelyder når man trykker de ned. Dette gjør at man med enkelhet og kontroll kan trykke tastene ned mange ganger i sekundet. I gamingmiljøet regnes Cooler Master-bryterne som de som gir jevnest gli under hvert trykk, tilmed bedre enn Cherry-brytere.

Designet er minimalistisk og beregnet på folk som ønsker å skreddersy både utseende og taster etter eget velbefinnende. RGB- og makrofunksjonaliteten kan derfor tilpasses til ethvert ønske via den medfølgende programvaren.

Tilbudet gjelder ut 31. juli eller så langt lageret rekker.