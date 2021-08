Elkjøp med god pris på lydplanken Philips TAB8905

Klar for høstmørket? Kanskje ikke helt … men høsten er en fantastisk binge-sesong, så da er det bare å senke seg ned i sofaen under et pledd og nyte. Og denne opplevelsen blir enda bedre med ordentlig lyd. Og det er her dette tilbudet fra Elkjøp kommer inn i bildet. Nå får du lydplanken Philips TAB8905 til 3999 kroner. Den samme gode prisen får du forresten også hos NetOnNet. Begge forhandlerne tilbyr gratis frakt på dette produktet.

Om tilbudet Tilbudet på denne siden var gyldig da artikkelen sist ble oppdatert. Merk deg at det kan ha utløpt eller blitt endret i ettertid.

Philips 3.1.2 kanals lydplanke vil berike TV-opplevelsen med romfyllende og imponerende lyd til musikk, effekter og dialoger. Den trådløse subwooferen gir ekstra dybde og oppgraderer lydopplevelsen ytterligere. Bruk kompatible stemmeassistenter for enkel kommunikasjon eller par den med andre høyttalere for å lage et multiromsoppsett. Når det kommer til musikk, kan lydplanken brukes med Spotify Connect og AirPlay 2.

Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om denne lydplanken, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Elkjøps produktside.

