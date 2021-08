Elkjøp med flott tilbud på 70-tommers 4K-TV fra Philips

Er du ute etter en stor og flott TV? Kanskje det kunne friste med en 70-tommer? Da kan du sjekke ut dette tilbudet hos Elkjøp. Nå slår de av prisen med 4000 kroner, slik at du får Philips 70" PUS9006 4K LED TV (2021) for bare 12 990 kroner.

Om tilbudet Tilbudet på denne siden var gyldig da artikkelen sist ble oppdatert. Merk deg at det kan ha utløpt eller blitt endret i ettertid.

Philips 70" PUS9006 4K UHD Smart-TV 70PUS9006/12 har et slankt, moderne design og kan skilte med klare bilder med autentiske HDR-farger, Dolby Atmos-lyd for komplette filmopplevelser og 3-sidig Ambilight som utvider innholdet slik at det strekker seg utenfor rammen og til veggen bak for å bli et midtpunkt i stuen.

Støtte for variabel oppdateringsfrekvens (VRR) og HDMI 2.1-forbindelse gjør TV-en utmerket for gaming på storskjerm. Bruk stemmen din for å styre TV-en og andre smarthjemenheter via integrert Google Assistant. Hvis du foretrekker en annen stemmeassistent, er PUS9006 også kompatibel med Alexa.



Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om denne 4K-TVen, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Elkjøps produktside.