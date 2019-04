De beste tilbudene fra Green Friday

Green Friday er her! Frykt ikke om du ikke har hørt om fenomenet før, vårens svar på Black Friday kan kun spores tilbake til 2016, da nettbutikken CDON for første gang lot handledagen gå av stabelen. Året etter hang andre skandinaviske butikker seg på, og nå har dagen blitt tradisjon.

I anledning Green Friday 2019 har vi trålet de norske nettbutikkene og funnet de tilbudene vi synes høres aller mest fristende ut akkurat nå. Det finnes imidlertid haugevis av nedsatte priser både ut dagen og gjennom helgen, så det kan være verdt å titte innom de involverte butikkene. Mange har i tillegg såkalte flash deals, gratis frakt eller andre fordeler om man handler akkurat nå, så om man har planen klar og kun venter på riktig tidspunkt, kan Green Friday være tiden for å fyre løs.

Nedenfor finner du et knippe tilbud fra forskjellige norske nettbutikker. Merk forskjellig sluttdato per produkt, i og med at ikke alle nettbutikkene samkjører tidene for salget.

Epson TW5650 | 9995,- 7995,– | 20% | Komplett

3LCD-projektor som går alle andre projektorer under 10.000 kroner en høy gang. Korrekte farger, høy lysstyrke, maksstørrelse på 300 tommer og relativt billig erstatningspære (når den tid kommer).



Tilbudet gjelder ut 29. april eller så langt lageret rekker.

Se tilbud

Corsair RM550X PSU | 1099,- 849,– | 23% | Komplett

Er det én PC-del du ikke bør undervurdere, så er det strømforsyningen. Dette er en dønn solid kvalitets-PSU fra Corsair på 550 Watt. En selvskreven favoritt blant kjennere.



Tilbudet gjelder ut 28. april eller så langt lageret rekker.

Se tilbud

Dell Ultrasharp U3417W | 8990,- 6219,– | 30% | Multicom

Et drøss veldig gode piksler for en billig penge. Kurvet IPS-panel på 34 tommer med en oppløsning på 3440 x 1440. Ingen såkalt gamingskjerm, men om man vet å verdsette bildekvalitet er denne rålekker til både kontoret og gutterommet.



Tilbudet gjelder ut 28. mai eller så langt lageret rekker.

Se tilbud

Husk at Green Friday hos enkelte varer helt frem til neste fredag – mye kan med andre ord skje i løpet av den neste uken. Finner vi flere gode tilbud legger vi disse fortløpende til i denne artikkelen, så følg med!