De beste leverandørene av blomsterbuketter

Vi har funnet frem til de beste nettbaserte tjenestene for levering av blomster i Norge. Blomster er en ypperlig gave til enhver anledning, og med nettbaserte tjenester for blomsterleveranser er det enklere enn noen gang å velge og sende blomster.

Levering av blomster har en lang historie. Tidligere kunne man bestille over telefon (noe man naturligvis kan fremdeles), men med netthandel er det blitt langt enklere å velge hva du vil sende og finne ut hva dette koster. Pandemisituasjonen har dessuten gjort det vanskelig for mennesker å besøke hverandre, noe som gjør det fristende å sende en blomsterbukett for å vie noen man er glad i oppmerksomhet.

Enten du er ute etter blomster til en spesiell anledning, for eksempel en fødselsdag, eller du bare vil vise at du er glad i noen, finnes det mange nettbaserte blomsterforretninger å velge mellom. Her tar vi for oss de mest kjente av dem.

De ledende blomsterleverandørene i Norge

Mester Grønn

Mester Grønn er Norges største heleide blomsterkjede, med over 100 butikker fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. De ble kåret til årets butikkjede i 2019. Mester Grønn tilbyr både hjemlevering og henting fra enkelte butikker. Her kan du velge fra et stort utvalg av buketter og potteplanter.





Interflora

Interflora er Norges nest største blomsterforhandler. Selskapet eier også Floriss og merkevaren Finn Schjøll. Kjeden har 400 butikker i Norge, og leverer personlig på døren. De leverer også i hele verden ellers, noe som er flott for deg med venner og slektninger i utlandet. De har også spesialisert seg på eksklusive blomsterhilsener.





Floriss

Floriss eies av Interflora, og har butikker i store deler av landet. Floriss har vakre blomstergaver til alle anledninger, og leverer på døren fra mandag til fredag. De leverer til både privatpersoner og bedrifter.





Euroflorist

Euroflorist er markedsledende innen blomsterformidling i Europa, og har et nettverk av florister i hele 12 land. De leverer blomsterbuketter til alle anledninger, og dessuten orkideer i potte. De leverer også til de fleste land i verden.





Nettblomst

På Nettblomst.no kan alle raskt, enkelt og billig bestille blomster levert hjem på døren til noen de er glad i. De leverer alle dager unntatt søndager, i hele Norge og i utlandet.





Blome

Blome har spesialisert seg på blomsterabonnementer. De leverer på døren annenhver torsdag ettermiddag – kun i Oslo. De har noen få, smakfulle kolleksjoner, med nytt design for hver levering.

Blomeriet

Blomeriet leverer mange typer blomsterbuketter. Gjennom sitt samarbeid med Morgenlevering sender de blomster hjem til norske hjem hver morgen i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Du kan også bestille fra Blomeriet gjennom Foodora-appen.

Andre leverandører av blomster