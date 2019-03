Bluetoothhøyttaler billig hos CDON i tide til parksesongen

CDON forbereder til våren ved å rydde ut eldre modeller, og det gagner alle vordende parkentusiaster. Nå får man Klipsch Groove til 584 kroner! Det er 60 prosent avslag på ordinærprisen.

Klipsch Groove er en Bluetooth-høyttaler av det grovere slaget. Denne amerikanskdesignede enheten har stort basselement, en solid metallkonstruksjon og er sprutsikker. På tross av sine nesten åtte hekto er denne laget for å ta med seg, og for å lage fest hvor enn man måtte befinne seg.

Batteritiden er på åtte timer, så man slipper å bekymre seg for at musikken plutselig skal forsvinne når man endelig har fått fyr på grillen, og er man av typen som liker bra lydkvalitet har man en minijackinngang tilgjengelig for fysisk tilkopling.

Groove har også haugevis av fysiske knapper, slik at man fortsatt har full kontroll når mobilen detter under bilsetet.