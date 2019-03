Billig Razer-tastatur hos CDON

CDON har for tiden 20-årsjubileum, og i den anledning har de kuttet prisene på en rekke produkter. Et av disse er Razer Ornata Chrome, som nå går for 549 kroner – ekstremt billig til gamingtastatur å være.

Razer Ornata Chrome kostet 1095 kroner ved lansering, og ligger hos andre butikker til salgs for rett i underkant av 800 kroner. Ved å gå for tilbudet hos CDON får man dermed hele 31 prosent rabatt.

Razer har denne gangen gått litt motstrøms og laget et gamingtastatur med en blanding av mekaniske og såkalte rubber dome-taster. Dette er ikke et nytt konsept, og er kanskje mest kjent i tastaturer med de sagnomsuste japanske Topre-tastene, men er relativt unormalt i dagens mekanikkfokuserte gamingverden.

I tillegg er tastene en hel del lavere enn det jevne tastaturs, slik at tiden det tar å trykke ned en tast, samt tiden det tar for en tast å vende tilbake til utgangsposisjonen, blir kortet ned.

Resultatet er et behagelig tastatur som er like godt til skriving som til gaming, og som er raskt og presist, uten å slite ut fingrene.

Med på kjøpet får man også en ergonomisk håndleddstøtte, bakgrunnsbelysning og såkalt n-key-rollover, slik at det kan registrere opptil 10 tastetrykk samtidig.