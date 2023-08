Apple Vision Pro kan få mer lagring enn iPhone 15

Vi vet at Apple Vision Pro ikke vil bli tilgjengelig for kjøp før i 2024, men vi har fått vite litt mer om enhetens spesifikasjoner gjennom lekkasjer fra tidlige testere – inkludert hvor mye lagringsplass som kan bli tilgjengelig på headsettet.

I følge iPhoneSoft (via 9to5Mac) vil Vision Pro tilby brukerne 1 TB lagringsplass ombord som et standardalternativ, med 2 TB eller 4 TB som alternativer for dem som måtte trenge det (og har større budsjett).

Alternativt kan det være at 256 GB lagringsplass tilbys som minimumsnivå på Vision Pro-headsettet, kombinert med konfigurasjoner på 512 GB og 1 TB for deg som ønsker å bruke mer penger.

Disse opplysningene kommer sannsynligvis fra noen som fikk en tidlig titt på AR-enheten og la merke til lagringen på en av innstillingsskjermene. Det er mer enn hva standardmodellen i iPhone 15-serien ventes å få. Hvis den holder seg på nivå med iPhone 14-konfigurasjonene, vil den være tilgjengelig med en lagringsplass på opptil 512 GB.

Mye vi ennå ikke vet

Det er fornuftig at en enhet som denne tilbyr rikelig med plass til apper og filer. Dette kan kanskje forklare den heftige startprisen på $ 3499.

Selv om Apple Vision Pro allerede er offisiell, er det fortsatt mye vi ikke vet om det – og vi finner kanskje ikke ut alt før headsettet faktisk er lansert og vi får en sjanse til å teste det fullt ut.

Det har også dukket opp rykter om at ytterligere to Vision Pro-hodesett er under utvikling, og at enkelte funksjoner – for eksempel å foreta gruppesamtaler ved hjelp av augmented reality-avatarer – vil ligge på vent til de senere generasjonene av enheten kommer i salg.

Vi har også hørt at Apple kanskje ikke planlegger å produsere et stort antall av disse headsettene, så tilgjengeligheten kan muligens bli et problem. Akkurat nå oppleves dette som en avansert, eksperimentell enhet, snarere enn noe som er rettet mot massene.

