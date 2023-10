Samsungs instapmodel voor zijn Neo QLED-serie, de QN85C, levert de voordelen van de mini-LED-technologie op een budgetvriendelijke tv. Hij beschikt niet over dezelfde indrukwekkende helderheid en hetzelfde antireflectiescherm als de duurdere leden van de Samsung Neo QLED-familie, maar de QN85C is nog steeds een geweldige optie voor gaming en voor het bekijken van films. De prijs-kwaliteit is lastig te bepalen, omdat er veel concurrentie is op het gebied van budgetvriendelijke mini-LED TV's, maar dankzij zijn aantrekkelijke design en uitgebreide aanbod aan features is de QN85C zeker het overwegen waard.

Samsung QN85C: review in een notendop

Samsungs QN85C is het instapmodel van de Neo QLED-serie van het bedrijf. Hij heeft deze Neo QLED-benaming, omdat hij beschikt over een QLED-display met mini-LED-verlichting (backlight). Die mini-LED-verlichting is iets dat Samsungs standaard QLED-modellen missen. De voordelen van mini-LED zijn over het algemeen een hogere helderheid en betere 'local dimming', maar die factoren kunnen natuurlijk per model verschillen.

Het goede nieuws bij de QN85C is dat hij beschikt over veel van dezelfde features die je ook terugvindt op de duurdere Samsung QN90C. Dit zijn features zoals een 'Neural Quantum Processor' om HD-beelden mee te upscalen naar 4K en ondersteuning voor HDR10, HDR10+ en HLG (maar niet voor Dolby Vision, zoals we helaas gewend zijn van Samsung). Je krijgt ook toegang tot de 'Samsung Gaming Hub' voor cloud gaming en vier HDMI 2.1-poorten om je next-gen consoles op aan te sluiten.

Het minder goede nieuws bij de QN85C is dat hij niet beschikt over dezelfde piekhelderheid en hetzelfde antireflectiescherm als de QN90C. Die twee factoren maken het duurdere model een betere optie voor bijvoorbeeld het kijken van sportwedstrijden in felverlichte ruimtes. De QN85C presteert echter wel heel goed in donkerdere ruimtes. In die ruimtes kan hij goed concurreren met het duurdere model en de beste 4K-tv's in het algemeen.

Qua design weet de QN85C het wel weer goed vol te houden tegenover duurdere tv's. Hij heeft een enorm dun profiel (van ongeveer 2,5 cm) en ziet er van alle kanten goed uit. De tv wordt geleverd met een stevige en stijlvolle hexagonale standaard. Verder beschikt hij over dezelfde afstandsbediening op zonne-energie (er zijn dus geen batterijen nodig) als andere Samsung Neo QLED-modellen en over een ingebouwd 2.2.2-kanaals speakersysteem met Dolby Atmos-ondersteuning. Je kan de tv ook koppelen aan Samsung-soundbars voor een nog meeslependere audio-ervaring.

Op het gebied van prijs-kwaliteit is het wel goed om te weten dat je niet heel veel hoeft bij te betalen voor de QN90C met meer features en betere prestaties en tegelijkertijd kan je ook nog wat geld besparen als he voor een budgetvriendelijke mini-LED TV van bijvoorbeeld TCL of Hisense kiest. De QN85C heeft dus een beetje een lastige positie op de markt. Hij presteert over het algemeen echter prima en biedt een goed smart-tv-interface en uitstekende gaming-features en dat maakt hem zeker het overwegen waard.

Samsung QN85C review: prijs en releasedatum

Releasedatum: 21 februari 2023

QN55QN85C: 1.999 euro

QN65QN85C: 2.799 euro

QN75QN85C: 3.899 euro

QN85QN85C: 5.199 euro

De QN85C is Samsungs instapmodel voor zijn Neo QLED-serie. Hij maakt gebruik van een mini-LED-backlight en dat onderscheidt hem van de standaard QLED-modellen uit Samsungs aanbod. Een niveau hierboven vind je de QN90C. Dat toestel is iets duurder, maar biedt een aantal verbeteringen op het gebied van beeld- en geluidskwaliteit.

De QN85C is beschikbaar in verschillende formaten, van 55 inch tot 85 inch. Schrik niet al te veel van het lijstje met de prijzen hierboven, want dat zijn de adviesprijzen. Sinds zijn release in februari zijn de prijzen namelijk al wel wat gedaald en we verwachten dat ze nog wel verder zullen dalen tegen het einde van het jaar.

Samsung QN85C review: specs

Achterop de tv vind je onder andere vier HDMI 2.1-poorten (waarvan één met eARC), een optische digitale output en een antenneverbinding.

Samsung QN85C review: features

Mini-LED-backlight met local dimming

Native 4K met HDR10+

Gaming Hub voor cloud gaming

De Samsung QN85C beschikt over een QLED-display met mini-LED-backlighting en 'full-array local dimming'. Hij maakt gebruik van dezelfde Neural Quantum Processor, die ook te vinden is in de QN90C, om HD-beelden te upscalen naar 4K en van de Neo Quantum HDR+-technologie om op dynamische wijze HDR-beelden te verwerken. Net zoals op andere Samsung-tv's is er hier op het gebied van HDR alleen ondersteuning voor HDR10, HDR10+ en HLG formats. Verwacht hier dus geen Dolby Vision. Er is ook een 'Wide Viewing Angle'-feature die helpt om de beeldkwaliteit te verbeteren in het geval dat je wat meer vanaf de zijkant naar het beeld krijgt. Deze feature is echter minder effectief dan de vergelijkbare 'Ultra Wide Viewing Angle'-feature op de QN90C.

Via Samsungs Tizen-besturingssysteem krijg je toegang tot je favoriete streamingdiensten en smarthome-bediening. Verder heeft de tv ook ingebouwde ondersteuning voor Alexa en Bixby-spraakbesturing, naast ondersteuning voor Google Assistant-apparaten. Je kan ook een 'Ambient'-modus activeren, waarbij je kan kiezen uit een breed assortiment aan normale of bewegende afbeeldingen om op de tv weer te geven wanneer hij niet actief wordt gebruikt. Je kan hier ook je eigen foto's naar uploaden.

De QN85C heeft Samsungs 'NeoSlim Design' gekregen en beschikt verder over een ingebouwd 2.2.2-kanaals Dolby Atmos-speakersysteem. Er is ook een 'Object Tracking Sound'-feature die helpt om het geluid van bijvoorbeeld films en series vanuit de juiste hoek van het scherm te laten komen. Met 'Q-Symphony 3.0' kan je de ingebouwde speakers ook samen met een losse soundbar van Samsung gebruiken voor een nog meeslepender geluid.

Gamers zullen waarschijnlijk blij zijn met Samsungs Gaming Hub. Dit is een centrale plaats voor alle cloud streaming-apps zoals Xbox Cloud Streaming, Nvidia GeForce Now, Utomik en andere cloud gaming-diensten. Er is ondersteuning aanwezig voor veel verschillende Bluetooth-controllers en er zijn vier HDMI 2.1-poorten die allemaal dus 4K/120Hz aankunnen via een PS5 of Xbox Series X.

Features: 4,5/5

Een van de vele achtergronden die je kan selecteren in de Ambient-modus.

Samsung QN85C review: beeldkwaliteit

Matige piekhelderheid

Diepe zwartwaardes met gedetailleerde schaduwen

Af en toe last van backlight blooming

Het 65-inch model van de QN85C die Samsung ons stuurde om te testen had een piekhelderheid in HDR van 955 nits in de Standaard-beeldmodus en 853 nits in de Film-modus bij het weergeven van een wit venster dat 10% van het beeld in beslag neemt. Er is ook een Filmmaker-modus aanwezig, maar Film bleek helderder en tegelijkertijd accurater te zijn in dit geval. Die helderheid is dus een stuk lager dan de 1.787 nits die we bij de Samsung QN90C maten, maar het was meer dan genoeg voor in een relatief donkere ruimte.

Dankzij de full array local dimming kan de QN85C, net als de QN90C, de kleur zwart met 0 nits weergeven en dat zorgt voor een “oneindig” contrast. Bij het bekijken van films met donkere scènes zagen we veel details in de schaduwen en de tv heeft ok nog een feature genaamd 'Shadow Detail' waarmee je de details in donkere scènes nog verder naar wens kan aanpassen.

Tv's die local dimming gebruiken om hun contrast te verbeteren hebben vaak wel in meerdere of mindere mate last van backlight blooming en dat is helaas ook bij de QN85C weer het geval. Dit viel vooral op wanneer er witte tekst tegen een zwarte achtergrond te zien was. Je merkt dan een witte gloed om de tekst heen. Je ziet het echter ook wel eens (iets minder duidelijk) bij alledaagse beelden en bij films in widescreen met zwarte balken aan de boven- en onderkant.

De kleurbalans van de QN85C in de Film-beeldmodus, met de kleurtemperatuur op de standaard Warm-optie, neigt een beetje veel richting rood. De Delta E-waardes zitten gemiddeld op 3,1 bij alle grijswaardes (we zijn eigenlijk op zoek naar waarden onder de 3) en de kleurpunt Delta E-waarde was gemiddeld 1,2. Die te hoge Delta E-waarde bij de grijswaardes kan je wel vrij gemakkelijk corrigeren door de gamma-instelling op 2,2 te zetten.

De metingen die we hebben gedaan met Portraits Calman-kleurkalibratiesoftware gaven aan dat er een dekking van 93,5% van de DCI-P3-kleurruimte was (de kleurruimte die voor het masteren van 4K-films en digitale bioscoopfilms wordt gebruikt) en een dekking van 70,1% van de BT.2020-kleurruimte. Die resultaten komen redelijk overeen met die van de Samsung QN90C, al zijn dit ook gewoon redelijk middelmatige resultaten die veel andere budget mini-LED TV's wel kunnen evenaren of overtreffen.

Vergeleken met de QN90C mist er op de QN85C wel een antireflectielaag over het scherm. Als je dat combineert met de relatief beperkte piekhelderheid, dan is dit misschien niet de beste keuze voor overdag tv kijken of tv kijken in een felverlichte ruimte. In die situaties krijg je namelijk hoogstwaarschijnlijk last van weerspiegelingen. Zoals eerder benoemd, heeft de QN85C wel een Wide Viewing Angle-feature. Deze is dan misschien niet zo effectief als de Ultra Wide Viewing Angle-feature op de QN90C, maar hij zorgt er wel voor dat beelden een goed contrast en een mooie kleurverzadiging behouden wanneer je wat meer vanaf de zijkant naar het scherm kijkt.

Zoals gebruikelijk begonnen we onze tests met de Spears & Munsil Ultra HD Benchmark-disk. Natuurbeelden in de montagesectie zagen er helder uit en hadden een sterk contrast. Toen we wisselden van een HDR10-versie van deze beelden met een standaard piekhelderheid van 1.000 nits naar een piekhelderheid van 10.000 nits, waren details in de highlights heel duidelijk te zien en dat komt door de hoge kwaliteit 'tone mapping' op deze tv. We merkten wel wat backlight blooming tegen het einde van deze montage, specifiek aan het einde bij een beeld van een honinglepel tegen een zwarte achtergrond.

Tijdens het reviewen van de Samsung QN90C waren we erg onder de indruk van hoe de tv omgaat met beweging. We waren toen vooral onder de indruk tijdens het kijken van een scène uit de James Bond-film No Time to Die uit 2021 via een 4K Blu-ray. Een shot van een begraafplaats op een rotsachtige heuvel zag er mooi gedetailleerd uit, ook terwijl de camera er langs bewoog. Diezelfde scène zag er net zo goed uit op de QN85C. Het was niet eens nodig om de 'Picture Clarity'-instelling aan te passen. Je ziet wel kleine trillingen in het beeld, maar die kan je nog verder verminderen door de 'judder reduction' aan te zetten in de Custom-modus in het Picture Clarity-menu.

We hebben natuurlijk ook nog andere clips uit films gekeken tijdens het testen van de tv. Zo zagen scènes uit Dune (2021) er ruisvrij uit met uitstekende schaduwdetails en HDR-highlights. Bij Spider-Man: Across the Spider-Verse zagen de kleuren er prachtig uit en ook hier werd alles heel gedetailleerd weergegeven. Zelfs oudere films zoals Boyz n the Hood, die we in HD-kwaliteit hebben gestreamd, zagen er levendig en helder uit op de QN85C. De upscaling via de Neural Quantum Processor zorgt niet voor extra beeldruis.

Beeldkwaliteit: 4/5

Samsungs afstandsbediening zonder batterijen wordt opgeladen via een zonnecel op de achterkant.

Samsung QN85C review: audio

2.2.2-kanaals Dolby Atmos-speakersysteem

Ruimtelijk geluid, maar beperkte bas

Q-Symphony-feature combineert de audio van de tv met die van een soundbar

Samsungs QN85C heeft nog een redelijk klinkend ingebouwd geluidssysteem voor zo'n dunne tv. Het 2.2.2-kanaals speakersysteem biedt ondersteuning voor Dolby Atmos en heeft een vermogen van 60W. Er is ook een output-optie voor Bluetooth-koptelefoons voor als je een privésessie wil houden.

Bij het bekijken van films klonk het geluid mooi ruimtelijk en de Object Tracking Sound Plus-feature maakte dialogen wat beter verstaanbaar en wist geluidseffecten goed te positioneren op de juiste plek op het scherm. Je kan het volume vrij joog zette, voordat het geluid begint te vervormen, maar dit helpt helaas niet om het gebrek aan bas op te lossen.

In plaats van de gebruikelijke reeks geluidsmodi, zoals Film, Muziek en Sport, biedt Samsung je hier maar twee opties: Standaard en 'Amplify' (oftewel 'versterken'). Standaard is geschikt voor de meeste situaties, maar Amplify geeft het geluid over het gehele frequentiebereik een boost voor wat extra volume en een helderder geluid. Natuurlijk kan je genieten van een veel betere geluidskwaliteit als je de QN85C verbindt met een van de beste Dolby Atmos-soundbars. Als je dan ook nog kiest voor een soundbar van de Samsung Q- of S-serie, dan kan je gebruikmaken van de Q-Symphony-feature, waarbij de ingebouwde speakers gecombineerd worden met de speakers in de soundbar voor nog betere audioprestaties.

Audio: 4/5

De standaard van de QN85C is erg stevig en ziet er mooi uit.

Samsung QN85C review: design

NeoSlim-design

Hexagonale standaard midden onder de tv

Afstandsbediening (met ingebouwde microfoon) op zonne-energie

Bij de QN85C wordt er gebruikgemaakt van hetzelfde NeoSlim-design als bij de Samsung QN90C en hij heeft ook dezelfde hexagonale standaard. De tv is maar ongeveer 2,5 cm dik en hij ziet er dus ook vanaf de zijkant nog erg mooi uit.

Achterop aan de zijkant vind je de aansluitingen van de tv, waaronder de vier HDMI 2.1-poorten (waarvan één met eARC), een USB-poort, een optische digitale audiopoort en RF-antenne-aansluitingen.

Samsungs compacte afstandsbediening werkt op zonne-energie en heeft dus geen batterijen nodig. Hij kan overigens ook opladen via het draadloze netwerk in huis wanneer hij in een donkere lade ligt, dus hij hoeft niet continu in direct zonlicht te liggen. De knoppen zijn niet verlicht, dus dat maakt het soms wat lastig om de tv te bedienen als het echt donker is, maar veel opties kan je natuurlijk via de menu's op de tv zelf aanpassen door alleen maar de richtingsknoppen en de selectieknop te gebruiken. Er is ook een ingebouwde microfoon voor spraakbesturing.

Design: 4,5/5

Streaming-apps vind je allemaal in een horizontale rij binnen de smart-tv-interface en deze rij kan je ook naar wens aanpassen.

Samsung QN85C review: smart tv en menu's

Samsung Tizen-interface

Bixby-spraakbesturing, maar werkt ook met Alexa en Google

Uitgebreide menu's, maar gemakkelijk te navigeren

Net zoals de meeste smart-tv-interfaces is ook Samsungs Tizen erg druk, maar er zijn ook veel aanpassingsmogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld ook de rij met al je apps op het homescherm aanpassen door bijvoorbeeld de apps die je het meest gebruikt vooraan te zetten. Als je wat verder naar beneden scrolt, dan zie je een reeks van aanbevolen films en series in verschillende categorieën. Meerdere van de opties die je hier vindt, sturen je naar een Samsung TV Plus-portaal waar je onder andere meerdere gratis streamingkanalen terug kan vinden.

Andere opties op het Tizen-homescherm zijn de Samsung Gaming Hub en de Ambient-modus. Deze Ambient-modus laat je allerlei soorten afbeeldingen op je tv vertonen terwijl hij niet actief wordt gebruikt. Je kan kiezen uit een groot aanbod van afbeeldingen of je eigen afbeeldingen uploaden via de Samsung SmartThings-app. Met die app krijg je ook nog toegang tot allerlei andere bedieningsopties voor de tv en andere ondersteunde smarthome-apparaten.

Om van input te wisselen op de tv selecteer je het tabblad met Verbonden Apparaten op het homescherm en scrol je door de iconen voor de verschillende HDMI-bronnen. Met het tabblad voor de instellingen dat je direct daaronder vindt, krijg je nog meer opties te zien voor het aanpassen van beeldmodi en geluidsmodi. Er is ook een optie om alle instellingen weer te geven en die optie leidt je naar een uitgebreider menu voor verdere aanpassingen. Je moet vaak heel veel knoppen indrukken om bepaalde instellingen te veranderen, al valt het wel mee voor de basisinstellingen zoals helderheid, contrast en kleurweergave.

Smart tv en menu's: 4,5/5

Samsungs Gaming Hub is een centrale plek voor alles wat met cloud gaming en game-instellingen te maken heeft.

Samsung QN85C review: gaming

4K/120Hz met VRR en FreeSync Premium Pro

Lage input lag van 9,8 ms

Samsung Gaming Hub voor cloud gaming

Samsung Neo QLED TV's weten vaak een hoge plaats te bemachtigen op onze lijst van de beste 120Hz 4K-tv's en de QN85C lijkt ook weer een grote kans te hebben op een plaats op deze lijst. Alle vier de HDMI 2.1-poorten ondersteunen een 4K/120Hz-signaal vanuit bijvoorbeeld een next-gen console en daarnaast is er ook ondersteuning voor VRR en FreeSync Premium Pro. Met de Game-modus van de tv aan maten we een input lag van 9,8 ms. Dat is een indrukwekkend laag getal en op dit vlak concurreert deze tv dus ook weer goed met de duurdere Samsung QN90C.

Wanneer de tv in de Game-modus staat, kan je op de Play/Pauze-knop op de afstandsbediening drukken om een transparant 'Game Bar'-menu naar voren te halen. In dit menu kan je allerlei game-gerelateerde instellingen aanpassen en bijvoorbeeld ook je resolutie en framerate checken.

Iets wat de Samsung-tv's onderscheidt van veel andere tv's is de Gaming Hub. Hierin wordt een hele reeks cloud gaming-apps verzameld, waaronder Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Utomik en Antstream Arcade. De Gaming Hub is ook de plaats waar je gemakkelijk een Bluetooth-controller kan verbinden met de tv en waar je je recent gespeelde games én aanbevolen games kan terugvinden.

Gaming: 5/5

Samsungs Game Bar-menu laat je heel gemakkelijk allerlei game-gerelateerde instellingen aanpassen.

Samsung QN85C review: prijs-kwaliteit

Niet veel goedkoper dan Samsungs iets geavanceerdere model

Er zijn ook goedkopere mini-LED TV's te vinden

Redelijk middelmatige prijs-kwaliteit

Met een adviesprijs van minstens 1.999 euro biedt de Samsung QN85C eigenlijk maar een vrij middelmatige prijs-kwaliteitverhouding, zeker als je hem vergelijkt met de iets duurdere en geavanceerdere QN90C Neo QLED. Dat model kost momenteel maar iets meer dan dit mini-LED-instapmodel. Door iets meer uit te geven voor die tv krijg je een hogere piekhelderheid en een antireflectielaag op je scherm. Allebei die factoren zijn misschien erg waardevol voor het kijken naar bijvoorbeeld sportwedstrijden in een felverlichte kamer.

De QN85C krijgt ook stevige concurrentie van budgetvriendelijke mini-LED-modellen zoals de Hisense U8K(Q) en verschillende modellen van TCL. Deze zijn vaak voor een flink lagere prijs te krijgen dan de QN85C en beschikken over het algemeen over veel van dezelfde features, al missen ze natuurlijk specifieke Samsung-features, zoals de Wide Viewing Angle en de Gaming Hub. Ook krijg je bij die goedkopere modellen vaak maar twee HDMI 2.1-poorten. Toch zouden we gezien de prijzen eerder een van die goedkopere modellen aanraden, ook al zijn Hisense's Vidaa Smart OS en de Google TV-smart-interface niet voor iedereen en vinden we het design van de QN85C wel beter.

Prijs-kwaliteit: 3/5

(Image credit: Future)

Moet je de Samsung QN85C kopen?

Koop hem als...

Je een wat goedkopere mini-LED TV van Samsung wil

De QN85C kost nu eenmaal minder dan de andere mini-LED-modellen uit het aanbod van Samsung en biedt tegelijkertijd wel veel van dezelfde features. Hij is niet zo helder als de iets duurdere QN90C, maar presteert verder grotendeels hetzelfde.

Je op zoek bent naar een goede tv voor gaming

De QN85C beschikt over vier HDMI-poorten die allemaal ondersteuning hebben voor 4K/120Hz-signalen van bijvoorbeeld next-gen consoles. Verder is er ook ondersteuning voor VRR en FreeSync Premium Pro en weet Samsung zijn tv's ook te onderscheiden van de concurrentie met zijn Gaming Hub voor cloud gaming.

Je een Samsung-soundbar wil gebruiken

De QN85C zal in principe natuurlijk met elke soundbar werken, maar dankzij de Q-Symphony-feature kan je zijn ingebouwde Dolby Atmos-speakersysteem samen laten werken met een ondersteunde Samsung-soundbar voor een nog betere Dolby Atmos-ervaring.

Koop hem niet als…

Je een superheldere tv zoekt voor tv kijken in fel daglicht

De QN85C heeft over het algemeen een erg goede beeldkwaliteit, maar hij is niet zo helder als bijvoorbeeld de iets duurdere Samsung QN90C en hij mist ook de antireflectielaag die je op dat scherm (en andere budget-modellen) vindt.

Je een wat strakker budget hebt

De QN85C is duurder dan een aantal van zijn budgetvriendelijk mini-LED-concurrenten. Je kan ook nog eens een betere piekhelderheid verwachten bij sommige TCL- en Hisense-modellen. Ze bieden alleen niet altijd even veel handige features als Samsung-tv's.

Je gewoon een simpele tv wil

Samsungs Tizen smart-tv-interface is krachtig en erg aanpasbaar, de structuur van de menu's voelt voor sommige mensen misschien een beetje omslachtig en ingewikkeld. Als dat ook voor jou het geval is, dan is een tv met bijvoorbeeld een Google TV-interface misschien een betere keuze.

Alternatieven

Samsung QN90C mini-LED

Samsungs iets duurdere Neo QLED-model beschikt ook over een mini-LED-backlight en heeft een hogere helderheid, plus een antireflectiescherm. Je betaalt dus wel iets meer voor die features, maar dat is het zeker waard als je tv gaat kijken in een felverlichte kamer. Lees onze volledige Samsung QN90C QLED TV review

LG C3 OLED

Als je bereidt bent om nog iets meer geld uit te geven, dan is ook deze "midrange" LG OLED TV binnen handbereik. Je krijgt hier een geweldige beeldkwaliteit en een vergelijkbare piekhelderheid als bij de Samsung. De C3 is ook een geweldige optie voor gaming, dankzij zijn vergelijkbare, lage input lag en ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR, FreeSync Premium Pro en Nvidia G-Sync. Lees onze volledige LG C3 OLED review

Hisense U8K(Q) mini-LED

Hisense's beste tv van 2023 is een relatief goedkope, heldere mini-LED TV met een antireflectiescherm. Er zijn wel maar twee HDMI 2.1-poorten aanwezig, in plaats van de vier op de QN85C, maar verder beschikt hij wel over geweldige gaming-features zoals FreeSync Premium Pro en Dolby Vision-gaming in 4K/144Hz. Lees onze volledige Hisense U8K TV review

Zo hebben we de Samsung QN85C getest

(Image credit: Future)

We hebben in totaal ongeveer 15 uur aan metingen en evaluaties besteed

Metingen zijn gedaan met de Calman-kleurkalibratiesoftware

We hebben de tv volledig gekalibreerd voor we onze subjectieve tests hebben uitgevoerd

Wanneer we tv's testen, kijken we er de eerste paar dagen gewoon wat live tv op om onder andere de beeldmodi te testen die de fabrikant zelf aanbiedt. Vervolgens kiezen we de meest accurate beeldmodus (vaak de Filmmaker-, Film- of Cinema-modus) en meten we de witbalans (grijswaardes), gamma en kleurpuntaccuraatheid met Portrait Displays Calman-kleurkalibratiesoftware . Die metingen geven ons de Delta-E-waardes (het verschil tussen het bronmateriaal, oftewel het testpatroon, en wat er op het scherm te zien is) voor elke categorie. Met deze waardes kunnen we bepalen hoe accuraat beelden over het algemeen worden weergegeven op de tv.

Naast de bovenstaande tests, meten we ook de piekhelderheid (in nits) voor SDR- en 4K HDR-content met behulp van 10% en 100% witte vensters. De dekking van de DCI-P3- en BT.2020-kleurruimtes wordt ook gemeten en de resultaten van die metingen geven ons een idee hoe accuraat de tv het uitgebreide kleurbereik van 4k HDR-bronnen kan weergeven.

Voor de Samsung QN85C hebben we de Calman-software en de geavanceerde beeldinstellingen van de tv gebruikt om het beeld te kalibreren voor de meest accurate beelden bij SDR- én HDR-bronnen. Vervolgens hebben we een aantal referentiescènes gekeken via 4K Blu-rays die we door de jaren heen hebben verzameld om projectors en tv's mee te testen. Daarnaast hebben we ook Dolby Vision-materiaal gestreamd via bronnen zoals Netflix en HBO Max (ook al geven Samsung-tv's dus alleen de HDR10-data weer, omdat er geen ondersteuning is voor Dolby Vision).