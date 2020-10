De functionaliteiten zijn wat minder dan die van een grote concurrent als de Sony WH-1000XM3. Maar wat echt telt is het geluid: dat is bij de Shure AONIC 50 erg goed.

Sinds de oprichting van Sidney Shure's Radio Company in Chicago in 1925, is Shure koploper op het gebied van microfoontechnologie, cartridgetechnologie en koptelefoontechnologie. Het merk is in verband gebracht met mensen als Elvis Presley, The Beatles, Jimi Hendrix en Aretha Franklin. De technologie van Shure werd gebruikt in bioscopen en theaters en is typisch een bedrijf dat precies weet wat het moet doen.

Het duurde tot de 21ste eeuw voordat Shure zijn spierballen begon te tonen in de consumentenmarkt. De opgebouwde catalogus van hoogwaardige kopteloons heeft ervoor gezorgd dat het een van de meest belangrijke spelers is geworden onder veeleisende klanten. Shure is klaar om zich te mengen in het meest betwiste gebied op de markt van koptelefoons voor consumenten: de categorie van draadloze noise-cancelling koptelefoons.

De Shure AONIC 50 heeft een draadloos over-ear ontwerp met actieve ruisonderdrukking, oftewel ANC. De koptelefoon wordt voor een premium prijs verkocht om te concurreren met onder andere de Sony WH-1000XM3.

Omdat het gaat om een Shure-product zullen veel mensen niet gelijk de 'wow-factor' hebben. Het bedrijf laat zelfs veel functies weg. De Shure AONIC 50 richt zich dan ook zeer op het leveren van de beste geluidskwaliteit in een noise-cancelling koptelefoon. En dat lukt het bedrijf heel aardig.

Prijs en beschikbaarheid

De Shure AONIC 50 is verkrijgbaar voor €369. Dit is een stuk duurder dan de Sony WH-1000XM3, die €245 kost en meer functies biedt dan de Shure AONIC 50. We raden de Sony WH-1000XM3 vrijwel aan iedereen aan, maar als je op zoek bent naar de beproefde geluidskwaliteit van Shure, is de AONIC 50 een zeer goed alternatief.

Ontwerp

In een oogopslag ziet de AONIC 50 er natuurlijk vrijwel hetzelfde uit als iedere dure noise-cancelling over-ear koptelefoon. De afneembare leren oorkussens met memory foam zitten vast aan stevige plastic oorschelpen. Met aluminium armen zitten deze oorschelpen vast aan de met leer beklede hoofdband. De oorschelpen kunnen 90 graden draaien en de scharnieren voelen stevig aan.

Elke oorschelp bevat het Shure-logo. Ook aan de binnenkant van de hoofdband staat de merknaam geschreven. De look is misschien niet volledig anoniem, maar het is zeker subtiel. Of je nu voor de zwarte of bruine afwerking kiest, het is de vraag of ze er duurder uitzien dat de iets goedkopere Sony WH-1000XM3.

De stevige manier waarop de oorschelpen draaien en de hoofdband is aan te passen zijn de enige indicaties die het hogere bedrag kunnen verantwoorden (als we het over het ontwerp hebben).

Buiten de vouwbare oorschelpen is er geen mogelijkheid om het frame in te klappen. Een harde reisetui voor de koptelefoon is hierdoor iets groter dan de meesten. Het biedt in ieder geval genoeg ruimte voor de meegeleverde USB-C kabel en de 2,5 mm-3,5 mm analoge kabel.

De linkeroorschelp heeft een 2,5 mm-aansluiting die je kunt gebruiken als de batterij leeg is (of voor tijdens een vlucht). De rechterkant heeft een USB-C poort die zowel als een datapoort als een oplaadpoort functioneert. Ook bevindt zich rechts de aan/uit-knop die ook de koppeling met bluetooth mogelijk maakt.

Verder op de rand van de oorschelp bevinden zich nog twee bedieningselementen. Met de eerste kun je het volume regelen, een nummer pauzeren, hervatten of overslaan, het vorige nummer afspelen, een oproep beantwoorden of juist annuleren en de Google Assistant inschakelen. Tenminste, dit lukt wanneer je gewend bent aan de vereiste knopdrukken.

Met het tweede bedieningselement kun je schakelen tussen Active Noise Cancelling (ANC) en de 'omgevingsmodus'. Deze laatste optie versterkt externe geluiden, waardoor je een face-to-face-gesprek kunt voeren terwijl je de koptelefoon draagt. Ook is deze modus een stuk veiliger als je onderweg bent in het verkeer.

Functies

De draadloze connectiviteit vindt plaats door middel van Bluetooth 5. Dit is meer dan voldoende voor een concurrerende batterijduur van 20 uur en voor het afspelen van hoogwaardige audiobestanden. Er is ondersteuning beschikbaar voor alle belangrijke codecs, inclusief aptX HD, LDAc en aptX Low Latency.

Het bedienen van de AONIC 50 is mogelijk door de fysieke interface op de rechteroorschelp of via de ShurePlus Play-app (iOS en Android). In tegenstelling tot een aantal grote concurrenten is er geen touch-bediening. Ook de Google Assistant biedt beperkte mogelijkheden. De AONIC 50 zal doorgaan met spelen totdat je het apparaat expliciet vertelt daarmee te stoppen, zelfs als je de koptelefoon afzet en de oorschelpen inklapt.

Achter de met stof beklede binnenkant van de oorkussens bevindt zich een dynamische driver van 50 mm. Deze wordt ondersteund door een neodymiummagneet. Shure beweert dat de driver over een frequentierespons tussen de 20Hz en 22kHz beschikt: een verschil tussen 'walviszang' en 'hondenfluit'.

De Google Assistant geeft op deze koptelefoon geen audioreactie. De microfoons van de AONIC 50 zorgen er echter wel voor dat opdrachten élke keer worden uitgevoerd. Dit is te danken aan de expertise van Shure op het gebied van microfoons. De gesprekskwaliteit is dan ook ontzettend goed voor een draadloze koptelefoon.

Zowel de omgevingsmodus als de actieve ruisonderdrukking (ANC) zijn in te stellen door middel van de ShurePlus Play-app. Er zijn 10 verschillende versterkingen in te stellen voor de omgevingsmodus. De maximale instelling is krachtig genoeg om je eigen handgeklap pijnlijk luid te maken. Bij de noise-cancelling valt er enkel te kiezen tussen 'normaal' of 'maximaal'. De ruisonderdrukking is effectief genoeg om het geluid van auto's en treinen te verdoezelen. Het inschakelen geeft echter ook een merkbare boost aan het volumeniveau van je muziek.

De app is niet enkel bedoeld om de koptelefoon mee te bedienen. De applicatie is in wijze een muziekspeler voor hoge resolutie bestanden. Alle belangrijke bestandstypen worden ondersteund, tot een maximum van 24 bit/352kHz voor WAV- en FLAC-bestanden. Lokaal opgeslagen muziek kan worden gerangschikt in afspeellijsten. Ook is het mogelijk om de EQ-instellingen aan te passen. Naast een paar pre-sets is het ook mogelijk om een aantal aangepaste instellingen op te slaan.

Prestaties

In de meest eenvoudige bewoording: de Shure AONIC 50 is een geweldige koptelefoon. Het geluid is in balans en klinkt overtuigend.

Vrijwel alle muziek die je kunt bedenken klinkt goed op deze koptelefoon. De AONIC 50 haalt alle muzikale basisprincipes van Marvin Gaye tot Kendrick Lamar. Van wat voor soort muziek je ook houdt, de AONIC 50 geeft je de meest natuurlijke, expressieve en gedetailleerde audiokwaliteit.

Lage frequesties klinken diep, gestructureerd en levendig met fijne harmonische details. In het middenbereik heeft de Shure een volledige beheersing van de klankkleur en dezelfde fijne details. Het bovenste deel van het frequentiebereik is vaak een echte beproeving voor koptelefoons. De Shure AONIC 50 vindt een onberispelijke balans tussen aanval, inhoud en schittering.

De AONIC 50 heeft geen problemen met dynamische verschuivingen. De soundstage is ruimtelijk, breed en coherent ingedeeld. Zelfs complexe arrangementen worden als een verenigd geheel gepresenteerd.

Eindoordeel

Qua prijs bevindt de Shure AONIC 50 zich aan de bovenkant van de markt. De meeste concurrerende koptelefoons zijn goedkoper dan de Shure. Sony's toonaangevende WH-1000XM3 is de standaardkeuze als het om draadloze noise-cancelling koptelefoons gaat. Er is namelijk geen prestatiegebied waar ze niet in uitblinken. Om nog maar te zwijgen over de net uitgebrachte XM4 die nóg beter is als zijn voorganger.

Als je op zoek bent naar een goed klinkende draadloze koptelefoon, dan is de AONIC 50 zeker een goede optie. Er zijn echter genoeg goede alternatieven.