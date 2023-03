De Samsung Galaxy A54 is het boegbeeld van de A-reeks en biedt een aantal mooie upgrades ten opzichte van zijn voorganger, waaronder een nieuwe 50MP-hoofdcamera met verbeterde foto's bij weinig licht en videostabilisatie. De belofte van twee dagen batterijduur is eveneens erg fijn.

Samsung Galaxy A54: Preview

Hoewel Samsung zelf alle aandacht vestigt op de Galaxy S23, is de Galaxy A54 met zijn lagere adviesprijs toegankelijker. Het is dan ook geen verrassing dat zijn voorgangers telkens meer verkocht werden dan de Galaxy S-telefoons van dat jaar. Op papier kan klinkt de Samsung Galaxy A54 alvast als een erg sterke telefoon met een betere bouwkwaliteit, krachtigere camera's en meer prestaties onder de motorkap. De vraag is alleen of dit voldoende is om de verhoogde adviesprijs te verantwoorden.



Vergeleken met zijn voorganger heeft de A54 een iets kleiner 6,4-inch Full HD+ Super AMOLED-scherm, dat nu een piekhelderheid van 1.000nits haalt (dat is 200 meer dan de Galaxy A53). Je vindt Gorilla Glass 5 aan de voor- en achterkant, terwijl het geheel opnieuw een IP67-score voor water- en stofbestendigheid heeft. Daarnaast zitten de camera's achteraan niet langer in een apart blok, maar steken de lenzen afzonderlijk uit.

Slechts enkele weken voor het debuut van de A54 kondigde Samsung de Exynos 1380 chipset aan. Dit is niet geheel toevallig de chip die de A54 aandrijft in combinatie met 8GB RAM. Er zijn verder twee opslagvarianten, 128GB en 256GB. In tegenstelling tot bij de Galaxy S23 kan je hier het geheugen wel uitbreiden met een microSD-kaart (maximaal 1TB).

Samsung is ook trots op de 5.000mAh batterij van de telefoon die tot twee dagen gebruik moet opleveren. Opladen kan met maximaal 25W en ook hier geeft Samsung alleen de oplaadkabel in de doos.

In plaats van de 64MP-hoofdcamera, is de A54 uitgerust met een nieuwe 50MP-sensor met grotere pixels, verbeterde autofocus en OIS (optische beeldstabilisatie). Hoewel het aantal megapixels erop achteruit is gegaan, krijg je hier wel degelijk een betere camera dan vorig jaar. Daarnaast krijg je nog dezelfde 12MP-groothoekcamera, 5MP-macrocamera en 32MP-selfiecamera.

Op vlak van software krijg je dezelfde ervaring als bij de Samsung Galaxy S23. Dat wil zeggen dat hij Android 13 met One UI 5.1 uit de doos draait. Hij krijgt verder maar liefst vier Android-updates (tot en met Android 17) en vijf jaar security-updates. Dat is momenteel het beste updatebeleid dat je voor deze prijs kan vinden.

Samsung Galaxy A54 hands-on review: Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy A54 werd aangekondigd op 15 maart en was meteen verkrijgbaar bij alle bekende retailers in Nederland en België. Hij krijgt adviesprijzen van 489 euro (128GB) en 539 euro (256GB). Dit is een stijging van respectievelijk 40 en 30 euro tegenover de Galaxy A53, waardoor Samsung nu bijna over de grens van 500 euro gaat.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy A54 prijzen RAM / Opslag Prijs 8GB / 128GB 489 euro 8GB / 256GB 539 euro

Samsung Galaxy A54 hands-on review: Specs

Er zijn een aantal duidelijke aanpassingen en verfijningen die Samsung heeft aangebracht aan de A54, waaronder een kleiner, helderder scherm, een nieuw camerasysteem en frisse pastelkleuren.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy A54 specs Header Cell - Column 1 Afmetingen 158,2 × 76,7 × 8,2mm Gewicht 202g Scherm 6;4-inch 19.5:9 FHD+ (2340 x 1080) 120Hz Super AMOLED, Gorilla Glass 5 Chipset Samsung Exynos 1380 RAM 8GB (LPDDR4X) Opslag 128 / 256GB (UFS 3.1) + microSD (tot 1TB) Besturingssysteem Android 13 met One UI 5.1 Hoofdcamera 50MP, f/1.8 met OIS Groothoekcamera 12MP, f/2.2 Macrocamera 5MP, f/2.4 Selfiecamera 32MP, f/2.2 Audio Stereo speakers Batterij 5.000mAh Opladen 25W met kabel Kleuren Awesome Graphite (zwart), Awesome Violet (paars), Awesome Lime (lichtgroen), Awesome White (wit)

Hands-on Samsung Galaxy A54 review: Design

Gorilla Glass 5

IP67-score voor water- en stofbestendigheid

Iets kleiner en zwaarder dan Galaxy A53

Net zoals de Galaxy S23 heeft de Galaxy A54 drie camera's die afzonderlijk uit de achterkant steken. Ze zitten niet langer in een camerablok, wat zorgt voor een meer premium uiterlijk. Je krijgt daarnaast meer kleurenopties dan bij concurrenten op dit prijspunt, namelijk Awesome Lime (lichtgroen), Awesome Violet (paars), Awesome Graphite (zwart) en Awesome White (wit).

Samsung Galaxy A34 (links) | Samsung Galaxy A54 (rechts)

Ondanks zijn kleinere scherm is de A54 een fractie dikker dan zijn voorganger, maar misschien nog opvallender is het verschil in gewicht. Waar de A53 nog 189g woog, weegt de A54 nu 202g. We voelden dit meteen tijdens de demosessie, aangezien de meeste smartphonefabrikanten uitpakken met hoe dun en licht hun nieuwe telefoons zijn.

Toch ligt het toestel prettig in de hand en voelt het stevig aan. Hoewel de voor- en achterkant beschermd worden door Gorilla Glass 5 en het geheel IP67-gecertifeerd is voor water- en stofbestendigheid, zijn de randen van plastic gemaakt. De Galaxy A54 ziet er daarom misschien erg premium uit, maar zodra je hem daadwerkelijk in handen hebt, voelt hij wat goedkoper.

Samsung Galaxy A54 hands-on review: Display

6,4-inch Full HD+ AMOLED display

120Hz -refresh rate, 240Hz touch sampling rate

1.000 nits maximale helderheid + Vision Booster

Op het eerste gezicht heeft de A54 een vergelijkbaar scherm als zijn voorganger, maar Samsung heeft enkele waardevolle upgrades aangebracht die zorgen voor een betere algemene kijkervaring. Zo is het display iets breder geworden door de overgang van een 20:9 verhouding naar een 19,5:9 verhouding.

De rand rondom het scherm is daarnaast redelijk dik en dan vooral de onderste rand, wat niet erg premium oogt. Het Super AMOLED paneel is wel van topkwaliteit en geeft je een rijk contrast met levendige kleuren. Dit jaar wordt het scherm bijgestaan door de Vision Booster van Samsung, voor meer accurate kleurenweergave. Het scherm is vervolgens 200 nits helderder dan vorig jaar met een piekhelderheid van 1000 nits.

Opnieuw heeft het display een 120Hz refresh rate en kan je ervoor kiezen om het tot 60Hz te beperken om stroom te besparen. Het blauw licht dat het scherm afgeeft, is tot slot gehalveerd zodat je minder snel vermoeide ogen krijgt.

Samsung Galaxy A54 hands-on review: Software

Android 13 met One UI 5.1 uit de doos

Vier jaar Android-updates + vijf jaar security-updates

Voor bestaande Samsung Galaxy-gebruikers, moet de One UI 5.1 ervaring bovenop Android 13 onmiddellijk vertrouwd aanvoelen. Je krijgt vooral veel Samsung-apps die hetzelfde doen als Google-apps. Daarnaast krijg je enkele nuttige features zoals het Edge Panel dat je snel toegang geeft tot je favoriete apps en app-groepen die je zelf kan instellen zodat ze tegelijk in split-screen modus geopend worden.

Als je van een Pixel, Motorola of zelfs iOS komt, is er een duidelijke leercurve bij One UI. Samsung geeft je namelijk een volledige eigen kijk op Android, die erg prettig in gebruik is als je hem onder de knie hebt.

Een kleine maar welkome verbetering op de A54 is de haptische feedback (trilmotor), die meer aanvoelt op de haptische feedback die je krijgt bij de Galaxy S23, OnePlus 11 en Xiaomi 13. Elke trilling komt erg nauwkeurig door en je hebt niet het gevoel dat de hele telefoon trilt wanneer je op één knopje drukt.

Het allergrootste pluspunt van de Galaxy A54 is het updatebeleid. Je krijgt namelijk dezelfde hoeveelheid updates als de Galaxy S23. Dat zijn vier Android-updates (tot en met Android 17) en vijf jaar security-updates (tot en met maart 2028). Concurrenten op dit prijspunt geven je vaak de helft hiervan, waardoor je sneller een nieuwe telefoon moet kopen. De Galaxy A54 kan je daarentegen vijf jaar lang met een gerust hart gebruiken.

Samsung Galaxy A54 hands-on review: Camera's

50MP f/1.8 hoofdcamera met OIS

12MP ultra-wide + 5MP macro

32MP f/2.2 selfiecamera

Geen dieptesensor

50MP f/1.8 hoofdcamera met OIS

12MP ultra-wide + 5MP macro

32MP f/2.2 selfiecamera

Geen dieptesensor

De camera is altijd een groot aandachtspunt geweest in deze serie smartphones. De nieuwe 50MP f/1.8 sensor op de Galaxy A54 ziet eruit als een mooie upgrade in vergelijking met de 64MP-sensor.

Ondanks de lagere resolutie, moet de overgang naar een grotere 1/1,56-inch (tegenover 1/1,7-inch) sensor, met grotere 1µm pixels (tegenover 0,8µm) en een verbeterde OIS (optische beeldstabilisatie) zorgen voor betere foto's. Dit zal enerzijds zorgen voor meer gedetailleerde foto's bij weinig licht en anderzijds voor stabielere video's.

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)



Interessant is de overstap naar een hoofdsensor met all-focus pixels de reden zou kunnen zijn voor het verlies van de dieptesensor. Er zijn meer dan genoeg telefoons die prima portretten maken zonder een dieptesensor, dus we verwachten hetzelfde van de Galaxy A54. De overige camera's blijven wel hetzelfde, met name de 12MP-groothoekcamera, 5MP-macrocamera en 32MP-selfiecamera.

Samsung belooft een sterk verbeterde VDIS (video digitale beeldstabilisatie) met de Galaxy A54 en geeft je bewerkingstools zoals Photo Remaster en Object Removal.

Samsung Galaxy A54 hands-on review: Prestaties

Nieuwe 5nm Exynos 1380 SoC met 8GB RAM

128GB/256GB interne opslag + microSD tot 1TB

Stereo speakers

Slechts enkele weken voor het debuut van de Galaxy A54 onthulde Samsung Semiconductor de Exynos 1380 als opvolger van Exynos 1280, die de Galaxy A53 aandreef. Het was eigenlijk de aankondiging van de Exynos 1380 die erop wees dat de nieuwe telefoon niet lang meer op zich liet wachten.

Hij is gebouwd op een vergelijkbaar 5nm-proces als de 1280, maar krijgt de belofte van verbeterde kracht en efficiëntie, betere grafische prestaties en een sterkere NPU (neurale verwerkingseenheid) om AI-gebaseerde taken, zoals beeldverwerking, efficiënter uit te voeren.

De Galaxy A54 wordt geleverd met 128GB of 256GB opslagruimte in combinatie met een microSD-kaartslot. Zo kan je de opslag met maximaal 1TB uitbreiden. De hoeveelheid RAM is met 8GB hetzelfde voor beide versies. Je kan het RAM-geheugen daarnaast virtueel uitbreiden via de instellingen als je prestatieproblemen zou ondervinden.

Connectiviteit bestaat tot slot uit 5G, WiFi 6 en Bluetooth 5.3 (tegenover Bluetooth 5.1 op de Galaxy A53). Helaas is er geen 3,5mm-koptelefoonaansluiting aanwezig. Die zagen we voor het laatst op de Galaxy A52.

Samsung Galaxy A54 hands-on review: Batterij

5.000mAh-batterij

25W bekabeld opladen (geen oplaadblok in de doos)

Twee dagen batterij

Net als bij de vlaggenschip telefoons van het bedrijf, koos Samsung ervoor om de oplader weg te laten uit de doos van de Galaxy A54. De oplaadkabel krijg je nog wel, maar als je wil snelladen met 25W, moet je zelf nog een compatibele oplader zoeken. Samsung belooft dat hij in 82 minuten of minder volledig kan worden opgeladen en daarmee staat de telefoon quasi helemaal onderaan de ranglijst met oplaadsnelheden op dit prijspunt.

Misschien wel de meest opvallende claim is dat de hardware in combinatie met een 5.000mAh batterij ervoor zorgen dat de Galaxy A54 tot twee dagen mee kan gaan bij gemiddeld gebruik. Die claim wordt wel vaker gemaakt met erg gemengde resultaten, dus dit gaan we zeker uitgebreid testen.