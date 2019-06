Philips OLED 803 4K HDR TV (55OLED803) review

Philips heeft met de 55OLED803 een geweldig 4K OLED-scherm tevoorschijn getoverd. Het is magisch hoe ze SDR-content verhoogd hebben tot een HDR-achtige weergave, en hij levert superieure details en contrast. Voeg daarbij de sfeerverlichting die compatibel is met Ambilight en je krijgt een 4K-tv met een enorme aantrekkingskracht.

Philips heeft de beeldverwerkingskracht van zijn OLED-tv's voor 2018 aanzienlijk verbeterd en de voordelen van deze nieuw gevonden kracht zijn duidelijk zichtbaar in de grote, contrastrijke en spectaculaire kleuren.

De tweede generatie P5 Perfect Processing Engine van het merk biedt twee keer zoveel beeldverwerkingskracht als het origineel, en dat was op zich al een indrukwekkende chip.

De 803 OLED TV die hier wordt besproken, is eigenlijk de tweede in zijn soort voor het merk en staat net onder de OLED 903, maar buiten het Bowers & Wilkins geluidssysteem van het merk, is er weinig om ze te scheiden. Als je al een thuisbioscoopsysteem klaar hebt staan, kan dit wel eens de slimmere aankoop zijn.

De 803 wordt geleverd in twee schermformaten: 65 en 55-inch (65OLED803 en 55OLED803).

Ontwerp

Ultradunne, minimalistische uitstraling

Driezijdige Ambilight-kamerverlichting met drie zijden

Slechts twee volwaardige 4K HDMI-ingangen

Het cosmetische ontwerp en de kwaliteit van de afwerking zijn erg hoog. De OLED 803 heeft een minimalistische uitstraling, met een geborstelde metalen afwerking. Het paneel zelf is nauwelijks 4mm dun en wordt alleen groter om elektronica en een geluidssysteem te integreren.

De toevoeging van driezijdig Ambilight voegt geen extra breedte toe, terwijl kleine LED-lampjes rond de zij- en bovenkant van het achterste deel van het paneel lopen.

De verbinding omvat vier 4K-compatibele HDMI-ingangen met HDCP 2.2-ondersteuning, hoewel er slechts twee volledige specificaties 2160/60p bevatten. Deze tekortkoming kan een probleem zijn, als je niet van plan bent om de set te combineren met een AV-receiver, wat uiteraard de mogelijkheid geeft voor een veel bredere componentenaansluiting.

Er zijn twee usb's en een AV-minijack voor composiet- en componenthardware, terwijl een optische audio-uitgang kan worden gebruikt met soundbars en audiosystemen. Ethernet is er om de ingebouwde wifi te ondersteunen.

De tv wordt geleverd met twee afstandsbedieningen. De ene is een ongewoon dunne bluetooth-afstandsbediening met een touchpad ter grootte van je duim, de andere is een meer conventionele afstandsbediening, met een toetsenbord aan de achterzijde. Ik ben over het algemeen aangetrokken tot de laatste, maar als je het puur over het ontwerp hebt, dan is de bluetooth-afstandsbediening eigenlijk veel mooier.

Smart TV

Beloofde upgrade naar Android Oreo

Beperkte achterstand bij televisiediensten

Netflix, Amazon prime en YouTube ondersteunen allemaal 4K

Het slimme platform om te kiezen is hier de standaard Android N. Het mag dan ver verwijderd zijn van ons favoriete smart TV-platform, maar in ieder geval lijkt de Android-implementatie van Philips stabieler dan die van Sony.

Het komt ook met de belofte van een update naar Oreo, de langverwachte verfrissing die een meer intuïtieve interface combineert met ingebouwde Google Assistant.

Helaas is een gevolg van Android dat de inhaalslag in het tv-aanbod beperkt is. De set maakt geen gebruik van Freeview Play, dus er is geen terugdraaiende tv-gids. In plaats daarvan wordt de tv geleverd met een basis Freeview HD EPG.

Belangrijke apps zijn onder andere BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play en Rakuten TV. Zowel Netflix en Amazon ondersteunen 4K HDR, terwijl VP9-ondersteuning betekent dat YouTube 4K geschikt is. Je kunt de set ook koppelen met Alexa-apparaten in huis om hem vanop afstand te bedienen.

Beeldprestatie

Helder OLED-paneel uit 2018

HDR10+ upgrade beloofd

Degelijke gamingprestaties

De algehele beeldkwaliteit is uitstekend. De specificaties van het paneel zijn van het hoogste niveau, met Philips nieuwe sub-pixelontwerp, dat de lichtopbrengst met ongeveer 10 procent verhoogt.

Wat HDR betreft, voldoet de set aan zowel de HDR10- als de Hybrid Log-Gamma (HLG)-standaarden en kan worden geüpgraded naar HDR10+, de dynamische metagegevensstandaard voor om te concurreren met Dolby Vision.

HDR10+ biedt frame voor frame HDR-optimalisatie, wat moet leiden tot betere schaduweigenschappen en een grotere kleurprecisie met HDR10+ ondersteund materiaal. Het is dan ook niet verrassend dat de set niet compatibel is met de concurrerende Dolby Vision standaard.

De OLED 803 kan ook uitstekend overweg met de dagelijkse HDR. Het detail dat naar voren komt door de eigen technologie voor lokale contrastverbetering voegt aanzienlijke diepte toe aan de beelden. Huidtinten, die er vaak niet echt uitzien op HDR-inhoud, zijn tonaal coherent, zelfs tegen oververzadigde achtergronden.

De gameprestaties van de set zijn solide, maar niet spectaculair. Speel op de Standard image preset en de vertraging is een langzame 55,4 ms. Kies voor de Game-instelling en ze worden ingekort tot een speelbare 38,8ms.

HD/SDR prestaties

Perfect Natural Reality is top

Breed scala aan vooraf ingestelde beeldinstellingen

Van alle beeldtovenarij van de set is Perfect Natural Reality echter wat de beste controle garandeert, omdat dit echt een verschil maakt met niet-HDR content (of het nu 4K of HD is).

Exclusief voor Philips' tweede generatie P5-silicium maakt de Perfect Natural Reality-modus gebruik van een intelligent contrastalgoritme om helderheid, scherpte en - uiteraard - contrast dynamisch te optimaliseren.

In de praktijk betekent dit beelden van hogere kwaliteit, met donkerdere schaduw en lichtere highlights over het hele kleurenspectrum - zelfs een eenvoudige scène van rollende wolken wordt pakkend en lijkt vol drama te zitten.

De voorinstellingen voor beelden bestaan uit Persoonlijk, Levendig, Natuurlijk, Standaard, Film, Game, Monitorfunctie, plus ISF-dag/nachtmodus, waarbij alles behalve de Monitormodus en ISF-dag/nachtmodus content opschaalt naar HDR.

Voor het grootste deel zijn Standard en Natural het meest betrouwbaar, je kunt met de anderen experimenteren - sommige variëren enorm en kunnen de visuele prestaties echt beïnvloeden.

4K HDR prestaties

Schitterende HDR natuurlijke en levendige modi voor de HDR

HDR-filmmodus is subjectief zacht

Bewegingscontrole is uiteenlopend

Hoewel de 4K HDR-presets van de 803 een helderheid van 2160p laten zien, variëren de modi sterk. De HDR Movie-instelling heeft geen probleem met het oplossen van 4K-details, maar ziet er subjectief zacht uit in vergelijking met HDR Natural of HDR Vivid.

De openingstekst van Star Wars: De Last Jedi (UHD Blu-ray) verliest de helft van zijn sterren wanneer hij in de HDR-filmstand wordt bekeken. Kijk in HDR Natural of HDR Vivid en ze keren terug.

HDR Vivid is eigenlijk een echt feestje. Als je wilt dat je UHD eruit springt qua detail en kleur, dan moet je niet bang zijn van deze modus.

De helderheid is een schot in de roos en de dynamiek is uitstekend. Ik heb een pieklichtsterkte gemeten van iets meer dan 830 cd/m2 (aka nits), met een 5 procent HDR-venster. De 803 heeft geen probleem met het weergeven van spectaculaire highlights, zoals glinsterende koplampen, felle reflecties en explosieve vonken.

De controle van bewegingen is uiteenlopend. Door de Movie motion-stijl blijft het paneel er goed filmisch uitzien, zij het met een laag niveau van trillingen. Andere opties, zoals Sport, Standard, Smooth en Clear, verbeteren de gladheid, maar introduceren een gloed rond bewegende voorwerpen. De selectie is grotendeels een kwestie van persoonlijke voorkeur - terwijl een specifieke 'Persoonlijke' instelling je in staat stelt om de instellingen voor Perfect Natural Motion en Perfect Clear Motion handmatig aan te passen.

Geluid

Driedubbele ringwoofer

Krachtige versterking

Hoewel de 803 niet over de high-fidelity referenties van zijn 903 metgezel beschikt, biedt hij nog steeds degelijke ingebouwde audio. Een driedubbele achterste woofer, ondersteund door twee passieve radiatoren, levert een vertederend niveau van lage tonen - terwijl een ovale middentoner en een zachte dome tweeter de stereopresentatie versterken.

Er is ook voldoende volume, met een totaal uitgangsvermogen van 50W: meer dan genoeg om de gemiddelde woonkamer volledig van geluid te voorzien.

Andere televisies op de shortlist

De 55OLED803 heeft te maken met een stevige concurrentie. Het ontbreekt niet aan keuze als het gaat om 55-inch UHD-schermen met hoge prestaties.

De Sony KD-55AF8 is een sterk alternatief, als set met vergelijkbare beeldprestaties, en is de enige OLED-rivaal die een even effectieve SDR-naar-HDR-schaling biedt. Het werkt ook okp Android, zij het met de bonus van YouView-inhaalservice. Je betaalt wel iets meer voor de superieure Acoustic Surface Audio technologie.

Een andere mogelijkheid is de 55-inch LG C8. Deze combineert een geweldige beeldprestatie met een frisse Alpha 9-beeldprocessor uit 2018 en een superieur AI ThinQ webOS smart platform.

Ons oordeel

De effectiviteit van de tweede generatie P5 beeldprocessor van Philips kan soms subtiel zijn met content uit de echte wereld, maar het geeft deze set een voorsprong als het gaat om SDR 4K of HD af te spelen.

Kopers moeten de visuele voordelen afwegen tegen de kleine irritaties, zoals een achterstand in tv-voorzieningen, slechts twee full-spec UHD HDMI-ingangen en het gebrek aan Dolby Vision. Philips Hue-compatibel Ambilight kamerverlichtingssysteem, en de belofte van een vroege upgrade naar het nieuwe Android Oreo TV OS, kunnen dit wat uitbalanceren.

Met een concurrerende prijs voor de aangeboden technologie is de 803 wellicht het meest overtuigende OLED-voorstel van Philips tot nu toe.