Oppo slaagt er keer op keer in om mooie smartphones te ontwerpen, en de Oppo Reno 6 Pro is daarop geen uitzondering. Het Oppo Glow-design is nog beter dan eerst, de specificaties zijn degelijk, de camera-opzet is veelbelovend en de 65W snellaadtechnologie is iets waar Samsung- en iPhone-gebruikers alleen van kunnen dromen. In de volledige review kunnen we je vertellen of de Reno 6 Pro zijn prijskaartje ook waard is.

De Oppo Reno 6 Pro is op donderdag 9 september 2021 officieel uit de doeken gedaan door de Chinese fabrikant. De Reno 6 Pro is het meest premium toestel van de nieuwe Reno 6-serie, die niet uit drie (zoals vorig jaar bij de Reno 4) maar uit twee toestellen bestaat: de reguliere Oppo Reno 6 bevindt zich met een adviesprijs van 300 euro minder in ander vaarwater.

De Reno-serie kan je zien als de 'alternatieve' broertjes van de Oppo Find X-serie. In plaats van de beste en krachtigste hardware, richt men zich hier op een iets lager segment, met vooral de focus op het betere camerawerk.

Dat gezegd hebbende: voor een adviesprijs van 799 euro mag je heus wel wat verwachten van de Oppo Reno 6 Pro. De hoogste tijd dus om deze smartphone eens nader aan de tand te voelen. Onze eerste bevindingen lees je hieronder.

Oppo Reno 6 Pro: releasedatum en prijs

De Oppo Reno 6 Pro is op donderdag 9 september uit de doeken gedaan. Het toestel is direct verkrijgbaar in diverse winkels en webshops in de kleuren Arctic Blue en Lunar Grey. De adviesprijs bedraagt 799 euro.

Van 9 september tot en met 10 oktober ontvang je bij de Reno 6 Pro de draadloze oortjes Oppo Enco X, de Oppo Band en een beschermhoes met een totale waarde van 278 euro.

(Image credit: Future)

Design en scherm

In de designstudio van Oppo lukt het altijd om iets unieks te doen. Hoewel de Oppo Reno 6 Pro redelijk veel wegheeft van de Oppo Find X3 Neo, zijn er zeker de nodige verschillen op te merken. Het meest in het oog springende verschil is zonder meer de achterkant van het toestel, wat voorzien is van een verbeterde versie van Oppo Glow.

De Glow-technologie is geïnspireerd op de kristallisatie van sneeuw bij het vriespunt, en Oppo heeft naar eigen zeggen een jaar besteed aan het realiseren van dit effect. Met een beetje fantasie zie je echt wel wat Oppo heeft willen bewerkstelligen (in ieder geval bij onze Lunar Blue-versie). Het toestel voelt ook opvallend zacht aan.

Door de gebogen randen ligt de Reno 6 Pro prettig in je hand, maar van een compact toestel is geen sprake; met afmetingen van 160,8 x 72,5 x 7,99 mm is het toestel wat aan de slanke doch lange kant. Gebruik met één hand wordt voor de meesten wat lastig, al is er zoals altijd bij Oppo een modus voor eenhandig gebruik aanwezig. Met 188 gram voelt de smartphone degelijk aan, maar ook weer niet al te zwaar.

(Image credit: Future)

Een relatief groot toestel kan natuurlijk niet zonder relatief groot scherm. De Oppo Reno 6 Pro maakt gebruik van een 6,55 inch AMOLED-display. Het beeldscherm van Oppo is, zoals we gewend zijn van de fabrikant, van een prima kwaliteit. Dankzij de 90Hz verversingssnelheid zien beelden er vloeiend uit.

Hoewel er in deze prijsklasse ook smartphones zijn met 120Hz displays, vinden we de stap van 90Hz naar 120Hz minder ingrijpend dan de stap van de standaard 60Hz naar 90Hz.

Verder is er sprake van een Touch Sampling Rate van 180Hz. Dit houdt in dat er elke seconde 180 keer wordt gecontroleerd op aanraakregistraties. Dit komt vooral van pas in online games waar elke (milli)seconde telt.

Het display kent een FHD+ resolutie (2.400 x 1.080 pixels) en ziet er scherp genoeg uit. De Oppo Reno 6 Pro kent een piekhelderheid van 1100 nits, waarmee zelfs de felste zomerzon jou er niet van weerhoudt om het scherm af te lezen.

Er is helaas geen IP-certificering inbegrepen, waardoor je goed moet uitkijken als je deze smartphone aan het zwembad gebruikt. Ook missen we een koptelefooningang, al is dat in deze prijsklasse tegenwoordig eerder regel dan uitzondering.

Camera's en batterij

Zoals gezegd legt Oppo bij de Reno-serie vrijwel altijd de focus op het betere camerawerk. De Pro-versie is voorzien van een riante camera-opzet, met als belangrijkste pion de primaire 50MP camera. Dankzij een interessante technologie genaamd pixelaggregatie-algoritme, is de hoofdcamera in staat om zeer gedetailleerde 108MP foto's te maken. Hier komen we in de volledige review uitgebreid op terug.

De eerste plaatjes van de Oppo Reno 6 Pro zien er veelbelovend uit, met een prima scherpte en kleurweergave. De user interface van de camera-app voelt razendsnel aan, en foto's worden vrijwel direct genomen na het indrukken van de sluiterknop.

Ook opvallend is het brede scala aan camerafuncties. De meest in het oog springende is zonder meer de Bokeh Flare Portret Video, waarmee je video's schiet die voorzien zijn van een bokeh-effect (achtergrondvervaging). In combinatie met de ultrastabiele videomodus doet de Reno 6 Pro er alles aan om een toptoestel te zijn voor de content creators onder ons. De komende dagen gaan we deze modi volop testen. We komen hier in onze uitgebreidere review graag op terug.

Naast de 50MP camera geniet je nog van een 16MP groothoekcamera, waarmee je bijvoorbeeld prachtige landschapsfoto's kunt schieten. De 13MP telefotocamera zorgt ervoor dat je inzoomt met minimaal kwaliteitsverlies. De maximale zoom bedraagt 20x. Ten slotte is er nog een 2MP macrosensor inbegrepen.

(Image credit: Future)

De accucapaciteit van de Oppo Reno 6 Pro bedraagt 4.500mAh. Dat is een redelijke capaciteit, maar wil nog niet meteen zeggen dat de Reno 6 Pro een duurloper is. Veel is afhankelijk van hoe zuinig de hardware en software is, en of de Reno 6 Pro bestand is tegen een beetje stress. De eerste indrukken zijn in ieder geval positief: het einde van de dag halen moet zeker mogelijk zijn.

De Oppo Reno 6 Pro ondersteunt net als de Find X3 Pro en Find X3 Neo 65W snelladen. De smartphone is binnen slechts dertig minuten volledig opgeladen. Dat zijn prestaties waar menig smartphonefabrikant enkel over kan dromen.

Het blijft echter jammer dat Oppo geen ondersteuning aanbiedt voor draadloos laden bij de Reno 6 Pro. Hoewel deze technologie zeker niet zo snel is als bedraad laden, is het doorgaans wel makkelijker in gebruik.

Hardware en prestaties

De Oppo Reno 6 Pro is uitgerust met een Snapdragon 870-chipset. Dit is dezelfde chipset die te vinden is in de Motorola Moto G100. Hoewel laatstgenoemde honderden euro's goedkoper is, waren we destijds ook zeer te spreken over de snelheidsprestaties. Bovendien is de Snapdragon 870 een flinke upgrade ten opzichte van de Snapdragon 765G, die in de Reno 4 Pro zat (en ook 799 euro kostte).

Over de prestaties zijn we kort gezegd erg tevreden: zowel swipen door het menu als het spelen van intensieve games of multitasken kan de Reno 6 Pro met gemak aan. Ook geniet je met deze chip van 5G-ondersteuning.

(Image credit: Future)

De Oppo Reno 6 Pro is verkrijgbaar in slechts één uitvoering, met 12GB RAM en 256GB aan opslaggeheugen. Dat is al met al heel wat geheugen, waar de meesten jaren mee vooruit kunnen. Het opslaggeheugen is echter niet uitbreidbaar, al moet je het als doorsnee gebruiker wel heel bont maken om 256GB gevuld te krijgen.

Uit de doos draait de Oppo Reno 6 Pro op ColorOS 11.3, wat gebaseerd is op Android 11. Zoals gewoonlijk ziet de software van Oppo er behoorlijk anders uit. Je kunt de interface dankzij de vele aanpassingsopties volledig naar jouw hand zetten.

Het is op het moment van schrijven nog niet duidelijk hoelang en/of hoeveel Android-updates de Oppo Reno 6 Pro krijgt. Wel is een update naar Android 12 gegarandeerd.

Voorlopig oordeel

De Oppo Reno 6 Pro grijpt meteen je aandacht met zijn kekke ontwerp, maar eenmaal in gebruik kom je erachter dat dit toestel meer in zijn mars heeft. Hij is wat aan de grote kant, maar het toestel is redelijk met één hand te gebruiken. Het display is prima gezien de prijs, al zijn er betere alternatieven in deze prijsklasse.

Aan snelheid lijkt er eveneens geen gebrek, dankzij de Snapdragon 870. In onze volledige review kunnen we echter pas een sluitend oordeel geven, wanneer we ook het camerablok flink aan de tand hebben gevoeld. Ook de batterijduur speelt een grote rol van belang in onze eindbeoordeling, al zit het met het opladen in ieder geval al goed.