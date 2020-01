Nubia is geen enorm bekend smartphonemerk in eender welke markt. Het is namelijk een submerk van het iets meer bekende ZTE dat volledig gericht is op gamingsmartphones aan scherpe prijzen.

De nieuwste smartphone in hun gamma is de Nubia Red Magic 3s die het begrip "gamer" als het ware belichaamt. Dat zie je meteen al bij een snelle blik op de specificaties en de prijzen. Je krijgt namelijk de gloednieuwe Snapdragon 855+ chipset 8GB (of 12GB) RAM-geheugen, een 90Hz-display van 6,65 inch, 5.000mAh-batterij en dat alles voor amper 479 euro.

Er zijn meteen ook enkele minpunten te spotten, waaronder vooral de camera. Achteraan zit namelijk een enkele cameralens. Geen nood, want voor die lens zijn kosten nog moeite gespaard, aangezien dit hier een 48MP-lens is met de bekende IMX586-sensor van Sony. Vooraan zien we zowel boven- als onderaan dikke schermranden, die ervoor zorgen dat het geheel groter is dan de gemiddelde smartphone en redelijk lomp aanvoelt.

Op papier lijkt de Nubia Red Magic 3s alvast de droomsmartphone van menig mobiele gamer te zijn. Tijd voor wat veldwerk!

Nubia Red Magic 3s prijs en beschikbaarheid

De Nubia Red Magic 3s is momenteel niet beschikbaar in bij de bekende retailers, maar wel via de eigen website van Nubia, die gratis levering aanbiedt voor zowel Nederland als België.

Er zijn twee verschillende uitvoeringen: voor de versie met 8GB RAM en 128GB opslag (in het grijs of rood) betaal je 479 euro en voor de versie met 12GB RAM en 256GB opslag (in het zwart) betaal je 599 euro.

Voor deze review hebben we de versie met 8GB RAM en 128GB opslag getest.

Design en display

(Image credit: Future)

Het design van de Red Magic 3s schreeuwt gaming. De achterkant is hier gemaakt van metaal en heeft een futuristische look. Centraal achterop zie je een ledstrip waarvan je de kleuren zelf kan instellen. Je kan de strip ook laten oplichten bij meldingen of andere interacties instellen. Zo kan de strip ook oplichten wanneer je scherm vergrendeld is, en je een inkomende oproep krijgt. Net boven die strip zit de vingerafdrukscanner die eveneens een metalen coating heeft. In de praktijk was hij echter niet altijd even snel en nauwkeurig met het herkennen van onze vingerafdruk.

(Image credit: Future)

Aan de rechterkant zitten de ontgrendelknop met daarboven de volumeschakelaar en daarboven zit nog een klein roostertje. Aanvankelijk lijkt dit op een extra speaker, maar het rooster is voor de ventilator. Je leest het goed: in de Nubia Red Magic 3s zit een fysieke ventilator die voor extra koeling kan zorgen in combinatie met een liquid cooling systeem. Aan de boven- en onderzijde van de rechterkant zitten nog twee donkergrijze aanraakgevoelige knoppen, waarvan je de functies geheel zelf kan instellen per game. Aan de linkerkant zit tot slot nog een kleine rode schakelaar waarmee je de Game Space, waarover later meer, in- en uitgeschakeld kan worden.

(Image credit: Future)

In de bovenste (dikke) schermrand zit nog een enkele 16MP-selfiecamera en een notificatielampje (wat zeldzaam is tegenwoordig). De Nubia Red Magic 3s is uitgerust met stereospeakers, waarvan de speaker bovenaan en redelijk grote en zichtbare grille heeft, terwijl de speaker onderaan een kleinere grille heeft naast de USB-C-poort. Het geluid van deze stereospeakers kan daarnaast erg hard en blijft toch voldoende helder, dus we kunnen niet meteen klagen over de grote grille bovenaan. We zijn hier tot slot nog blij dat de 3,5mm-audiopoort behouden is.

(Image credit: Future)

Display

(Image credit: Future)

Het scherm van de Nubia Red Magic 3s hoort bij de grotere exemplaren van vandaag met een grootte van 6,65 inch. Hiermee komt het in de buurt van de Samsung Galaxy A70 en Samsung Galaxy Note 10 Plus. Het verschil is dat de Nubia Red Magic 3s een dikke bovenste en onderste schermrand heeft waardoor hij bij de grootste smartphones van vandaag hoort.

Nubia heeft gekozen voor een Full HD AMOLED-display met 90Hz-ververssnelheid. Het is echter vervelend dat je alleen via de Game Space die snelheid kan instellen, waardoor je in de praktijk alleen tijdens het gamen de 90Hz kan instellen. In de gewone instellingen is er namelijk geen optie om de ververssnelheid te wijzigen, waardoor je standaard nog steeds gebruikelijk 60Hz-ververssnelheid te zien krijgt.

Een klein nadeel is dat het display hier niet van de beste kwaliteit is en een relatief lage pixeldichtheid heeft (388ppi). Vooral felle kleuren zien er hier ietwat onzuiver en korrelig uit. Het was fijner geweest om hier een iets hogere ppi te zien in combinatie met de hogere ververssnelheid, maar voor deze prijs mogen we in principe niet klagen.