Nextory review

Nextory is sinds kort in Nederland beschikbaar en biedt een ruim aanbod van e-books en luisterboeken aan voor een aantrekkelijk maandelijks bedrag. We missen hier en daar wel wat boeken die we graag zouden lezen, maar de gebruikservaring is in elk geval tiptop in orde. De app werkt zelfs beter dan die van concurrenten.

Nextory is een nieuwe abonnementsdienst voor e-books en audioboeken in Nederland. Het bedrijf uit Zweden gaat de strijd aan met Kobo Plus (Bol.com) en het eveneens Zweedse Storytel.

De digitale boekendienst biedt momenteel meer dan 200.000 boeken aan, waaronder een hoop Nederlandse bekende titels. Het gaat natuurlijk om kwaliteit en niet om kwantiteit, daarom nemen we de Nextory-app onder de loep en bekijken we of de abonnementsdienst de moeite waard is voor lezend Nederland.

Prijs en beschikbaarheid

Nextory is sinds december 2020 beschikbaar in Nederland. Net als concurrenten kun je zoveel boeken lezen en beluisteren als je wil. Daarvoor betaal je maandelijks abonnementskosten (maandelijks opzegbaar). De app van Nextory is beschikbaar voor Android en iOS.

Voor een standaardabonnement ben je 9,99 euro kwijt. Het gaat hierbij om een tijdelijk aanbod, de normale prijs is 11,99 euro (even duur als Storytel). Het abonnement geeft je toegang tot het volledige assortiment aan (luister)boeken. Je kunt de dienst één maand gratis uitproberen.

Dit betekent dat een abonnement op Nextory goedkoper is dan Kobo Plus Lezen & Luisteren (12,99 euro per maand), waarbij je ook onbeperkt boeken kunt lezen of beluisteren. Enkel lezen of enkel luisteren wordt echter ook door Kobo Plus aangeboden voor 9,99 euro per maand.

Daarnaast is er een familieabonnement op Nextory beschikbaar, waardoor je met meerdere personen tegelijk kunt lezen en luisteren. Een abonnement voor twee personen kost 14,99 euro per maand. Voor drie personen ben je 19,99 euro per maand kwijt en de kosten voor vier personen zijn 23,99 euro per maand.

Design en functies

(Image credit: Nextory)

De Nextory-app heeft een minimalistische en overzichtelijke uitstraling met een witte achtergrond en roze pictogram-accenten. Als je een boek of luisterboek hebt uitgekozen om mee aan de slag te gaan, druk je simpelweg op de cover om naar de pagina van dat boek te gaan. Je krijgt dan een handig overzicht te zien van de auteur, de eventuele voorlezer en de lees- of luisterduur.

We vinden de app handiger in gebruik dan de app van Kobo Plus. Nextory biedt veel meer het click-and-go-principe aan, waar je bij Kobo Plus lastiger door boeken navigeert via de app. Daarnaast geeft Nextory handige aanbevelingen op basis van je leeshistorie en favoriete boeken.

Je kunt direct beginnen met lezen of luisteren of eerst een voorbeeld bekijken of luisteren. Daarnaast is het mogelijk om boeken te downloaden, zodat je ze ook zonder internetverbinding kunt lezen of luisteren. Uiteraard is het mogelijk om boeken op te slaan in je favorieten, zodat je ze op een later moment gemakkelijk terug kunt vinden.

Er is een handig leesdagboek beschikbaar, waarbij je kunt bijhouden hoeveel boeken je hebt gelezen, hoeveel uur je eraan hebt besteedt en hoeveel recensies je hebt geschreven. Om je aan te moedigen om meer te lezen heeft Nextory ook een boekuitdaging voor je. Je kunt aangeven hoeveel boeken je in welke tijdsduur wil lezen. De Nextory-app kan je op basis daarvan zo nu en dan een herinnering sturen om je aan je doel te herinneren.

Bij het luisteren van een audioboek geeft een geluidsfrequentiebalk aan waar je je in het verhaal bevindt. Op basis van de geluidsfrequentie kun je zien waar een hoofdstuk eindigt en opnieuw begint. Maar we hadden liever gezien dat er duidelijk in tekst stond aangekondigd in welk hoofdstuk we ons bevinden.

De app biedt de optie om 15 seconden vooruit of achteruit te spoelen. Er is een slaaptimer beschikbaar die je naar wens kunt instellen. Na het verstrijken van de ingestelde tijd wordt het audioniveau omlaag gebracht, waarna het afspelen van het audioboek stopt.

(Image credit: Nextory)

Er is een snelheidsregelaar aanwezig waarmee je de leesnelheid van de voorlezer kunt aanpassen. Bij het luisterboek van Andrzej Sapkowski's The Witcher: De Laatste Wens vonden we een voorleessnelheid van 0,8 een stuk prettiger dan de standaard snelheid.

Er zijn drie verschillende leesmodussen beschikbaar: dag, avond en comfort. Het is fijn dat er een donkere modus is om 's avonds ook prettig te kunnen lezen dankzij een zwarte achtergrond met witte letters. De comfortmodus heeft een iets minder felle witte achtergrond, wat prettiger aan je ogen kan zijn dan de standaard dagmodus. Het is daarnaast mogelijk om de lettergrootte aan te passen, maar het is niet mogelijk om het lettertype te veranderen. Dat is iets wat concurrent Kobo Plus wel aanbiedt. De inhoudsopgave is overzichtelijk en je hebt de mogelijkheid om bladwijzers toe te voegen en markeringen aan te geven in de tekst en notities toe te voegen.

We zijn zelf fan van simultaan lezen en luisteren, om de tekst beter op te kunnen nemen als de concentratie wat lager is. Je opent het leesboek dan op je iPad of tablet en start het luisterboek op je telefoon. Het valt op dat het zelfs met het standaard abonnement voor één persoon mogelijk is om dit voor elkaar te krijgen, al zou het om een fout kunnen gaan. Als we de luisterversie van Thomas Olde Heuvelts Echo afspelen op de smartphone en het leesboek vervolgens openen op de iPad, krijgen we op de iPad even een melding die ons terugbrengt naar het startmenu. Daarna is het echter mogelijk om het boek alsnog te openen en de luisterversie wordt niet geforceerd gestopt.

Aanbod

(Image credit: Nextory)

Het is belangrijk dat een app of dienst naar behoren werkt, maar het aanbod aan boeken en luisterboeken is minstens net zo zwaarwegend. Of het aanbod van Nextory bij jouw past, is natuurlijk vooral afhankelijk van de genres die je graag leest. Het aanbod is in elk geval divers. Er is voor elk wat wils, hoewel lang niet alle boeken naar wens beschikbaar zijn.

Er zijn e-books en audioboeken beschikbaar in de volgende categorieën: Misdaad en mysteriefictie, Spanning, Waargebeurde Verhalen, Kinderen, Feelgood & Romance, Fictie, Biografieën en reportages, Horror, Persoonlijke ontwikkeling, Maatschappij en politiek, Non-fictie, Klassieke fictie en poëzie, Fantasy en sciencefiction, Series en humor, Lifestyle en hobby, Tieners en young adult, Voor moeilijke lezers en Books in English. Er zijn daarnaast ook verschillende kookboeken beschikbaar en boeken die ingaan op een gezondere en gelukkigere levensstijl. Voor kinderen is er ook meer dan genoeg om te lezen (of om uit voorgelezen te worden).

Het aanbod bestaat uit veel Nederlandstalig materiaal, zowel vertalingen van materiaal van internationale auteurs als literaire pareltjes van Nederlandse bodem. We vinden uitgebreid materiaal van onder meer Saskia Noort, Tess Gerritsen, Suzanne Vermeer, Thomas Olde Heuvelt en Arnon Grunberg, in zowel lees- als luisterboeken. Het is echter jammer dat niet alle boeken in zowel lees- als luistervorm beschikbaar zijn. Het nieuwste boek Bonuskind van Saskia Noort (2020) is bijvoorbeeld enkel beschikbaar als audioboek.

Ook het werk van bekende internationale schrijvers is van de partij, waaronder de spannende boeken van Lars Kepler, de volledige Harry Potter-reeks van J.K. Rowling is beschikbaar, The Lord of The Rings-boeken en The Hobbit van J.R.R. Tolkien en de meesterwerken van Stephen King.

Zelf missen we de Helen Grace-reeks van M.J. Arlidge, die wel via Kobo Plus te lezen is. Van Dan Brown is enkel Angels & Demons beschikbaar. Van Robert Bryndza is bovendien enkel Het Meisje in het IJs beschikbaar als luisterboek, waar we de andere boeken uit de Erika Foster-reeks missen. Als kanttekening moeten we plaatsen dat we geen enkel e-book-abonnement kennen dat daadwerkelijk elk boek aanbiedt dat je zou wensen.

Het aanbod is voor de meeste mensen groot genoeg om maandenlang plezier van te hebben. Of het aanbod van Nextory bij jou past kun je uitproberen in een proefabonnement van één maand.

Abonneer je als...

Je digitaal boeken wil lezen én luisteren

Nextory biedt voor slechts 9,99 euro per maand zowel lezen als luisteren aan (welkomstaanbod). Het aanbod is groot genoeg en afhankelijk van je leeswensen is er een hoop literatuur ter beschikking.

Je een gebruiksvriendelijke leesapp zoekt

De Nextory-app is erg gebruiksvriendelijk. Zonder al te veel poespas kun je beginnen met lezen of luisteren. Bovendien krijg je aanbevelingen op basis van je leesgeschiedenis en handige statistieken over de boeken die je gelezen hebt.

Abonneer je niet als...