MSI GS75 Stealth 8SF gaminglaptop

In de strijd om de snelste gaminglaptop te maken met de beste specificaties, mooiste behuizing en enkele unieke functies, presenteert MSI de GS75 Stealth 8SF. Deze laptop onderscheidt zich voornamelijk van de concurrentie door zijn dunne vormfactor, waardoor hij op hetzelfde niveau van compactheid komt te staan als de befaamde Razer Blade-laptops. Weet deze laptop het tempo van de concurrentie aan te houden ondanks zijn kleinere formaat of moet hij toch in het stof bijten? Wij zochten het uit.

Design

MSI GS75 Stealth 8SF specs & prijs (Image credit: MSI) Display: 17,3 inch

Resolutie: 1920 x 1080 pixels

Refresh rate: 144Hz

RAM: 16GB DDR4 RAM

CPU: Intel Core i7-8750H

GPU: Nvidia RTX 2070 Max-Q

Opslag: 512GB SSD

Gewicht: 2,25kg

Prijs: 2.199 euro

Op het vlak van design is er enorm weinig aan te merken op de GS75 Stealth 8SF. Hij is uitgerust met een scherm van 17,3 inch met resolutie van 1920 x 1080 pixels, een refresh rate van 144Hz en een reactietijd van 3ms. Het scherm zelf is redelijk doorsnee voor een topklasse gaminglaptop, maar de aandacht wordt vooral getrokken (of niet niet) door de schermranden. Die zijn hier enorm klein gemaakt waardoor de hele laptop het formaat heeft van sommige laptops van 15,6 inch. Het hele toestel is bovendien amper 19mm dik en weegt 2,25kg, waarmee hij eveneens lichter is dan de concurrentie van dit formaat. De koperen afwerking geeft het toestel bovendien een premium look.

Over het toetsenbord zullen de meningen zonder twijfel verdeeld zijn. Het toetsenbord is voldoende groot, typt aangenaam en geeft voldoende feedback bij het indrukken van toetsen terwijl het toch relatief stil blijft zodat je ook in de bibliotheek opdrachten kan maken of in de les notities kan nemen zonder dat iedereen je geïrriteerd aanstaart. MSI heeft bovendien gekozen voor een RGB-toetsenbord in samenwerking met Steelseries. Met de bijbehorende software, die vooraf geïnstalleerd is op de laptop, kan je de kleuren en hun patronen naar hartenlust instellen.

(Image credit: MSI)

Toch heeft de Chroma-technologie van Razer een beentje voor hier. Op beide versies kan je bepaalde toetsen laten oplichten bij het spelen van een specifieke game, zodat alleen de sneltoetsen die van belang zijn in het oog springen. Wij namen de proef op de som met Overwatch, net zoals we al deden bij de Razer Blade. Op de MSI doofden sommige toetsen uit en veranderden andere toetsen van kleur, waarna ze onveranderd bleven tijdens het spelen. De Razer Blade maakte die kleuren daarentegen interactief, wat inhield dat de oplichtende toetsen wisselden als we een ander personage met andere skills selecteerden en afhankelijk van de acties in de game, verschenen er nog extra lichteffecten. Een mogelijke update aan de kant van Steelseries kan die functionaliteit toevoegen, maar dat gaat vermoedelijk niet gebeuren in de nabije toekomst, dus als het aankomt op RGB-toetsenborden heeft Razer Chroma deze match zonder twijfel gewonnen.

Als we tot slot kijken naar de aansluitingen, vinden we drie traditionele usb-poorten (USB-A 3.1), een enkele USB-C-aansluiting met Thunderbolt, een HDMI-aansluiting, microSD-kaartslot, hoofdtelefoonaansluiting én microfoonaansluiting. In het kort: elke aansluiting die je nodig hebt, al was een normaal SD-kaartslot hier misschien meer op zijn plaats geweest dan de microSD-variant. De oplader stop je tot slot middenin de linkerkant van de laptop, wat een eerder ongebruikelijke plaats is daarvoor.

(Image credit: Future)

Display en audio

Voor we overgaan naar de prestaties van de MSI GS75 Stealth 8SF, gaan we het nog kort hebben over het display en de audio. Zoals aangegeven, is de laptop uitgerust met een 17,3 inch Full HD-display met een refresh rate van 144Hz. Over het display kunnen we alvast niet klagen. Het scherm met een matte afwerking was 's nachts donker genoeg en overdag helder genoeg zodat we altijd konden zien wat er aan het gebeuren was in games. Er was geen light bleed aanwezig, noch onderaan, noch bovenaan, noch aan de zijkanten. Bij sommige gaminglaptops zou je geneigd zijn om een aparte gamingmonitor aan te sluiten, maar dat gevoel hadden wij niet bij de GS75 Stealth 8SF. Het ingebouwde display is van topkwaliteit en games spelen met een refresh rate van 144Hz is een waar genot.

Een kleiner genot zijn de ingebouwde speakers. Boven het toetsenbord is ruimte vrijgehouden voor de luidsprekers, maar die audio stelde nogal teleur. Het geluid miste een zekere diepte, waardoor intense gevechten met explosies een pak minder meeslepend worden. Combineer dit met de ventilatoren die flink tekeer gaan bij zware games en je grijpt meteen naar de dichtstbijzijnde headset. Voor een volledige game-ervaring raden we dus aan op externe speakers aan te schaffen of een headset te gebruiken.

(Image credit: MSI)

Prestaties en batterijduur

Als laatste moeten we natuurlijk de prestaties nog bespreken. De specificaties geven alvast aan dat we met een snelheidsmonster te maken hebben. Let wel, de GPU met een Max Q-design is gegarandeerd trager dan de gewone variant, maar maakt het wel mogelijk om de GS75 Stealth 8SF zijn compacte, dunne formaat te geven. De SSD-opslag van 512GB zorgt eveneens voor de kleine vormfactor, maar heeft een logisch nadeel. 512GB is niet voldoende voor gamers met een uitgebreide collectie aan zware games. We hebben onder andere Destiny 2 (iets minder dan 100GB) gebruikt om de prestaties te testen, maar als je vijf games van dit formaat installeert, dan het je het plafond van de opslag bereikt. Games opstarten gaat wel snel vanwege de SSD-opslag, maar voor je hele gamedatabase en filmcollectie zal je een externe SSD (of HDD) moeten aanschaffen.

De Max Q GPU is dan wel iets trager dan zijn "normale" tegenhanger, maar in de praktijk zijn de prestaties nog steeds voortreffelijk. Overwatch spelen op de hoogste instellingen bij 144Hz was geen enkel probleem en de uitgestrekte landschappen van Destiny 2 verschenen binnen enkele seconden in beeld en de buitenaardse monsters bewogen vloeiend en natuurlijk met framerates die met gemak boven de 100fps bleven zitten.

Het grootste voordeel van de GS75 Stealth 8SF is misschien wel de batterijduur. Het zware geschut onder de gaminglaptops haalt vaak maximaal twee à drie uur bij productiviteitswerk (tekstverwerking, surfen op het web, video's kijken...) zonder aan de oplader te moeten, maar MSI heeft alles uit de kast gehaald en zet een batterijduur van ruim vier uur. Nog een leuk extraatje is het MSI Dragon Center dat de prestaties aanpast naargelang de omstandigheden én de levensduur van de batterijduur kan verlengen. Met de juiste instellingen zorg je ervoor dat de batterij op netstroom telkens wordt opgeladen tot 70%, vervolgens weer zakt tot 60% en dan weer opgeladen wordt. In de prestaties merk je geen verschil, maar de batterij heeft er enorm veel baat bij, zeker op de lange termijn. Als je van plan bent om op pad te gaan zonder oplader, vergeet dan niet om de instellingen aan te passen zodat je vertrekt met een volledig opgeladen batterij.

(Image credit: MSI)

Eindoordeel

De MSI GS75 Stealth 8SF is zonder meer een prachtige gaminglaptop met alle essentiële onderdelen en zelfs meer. Zijn prestaties zijn iets minder dan bij de concurrentie, maar als je niet van plan bent om in 4K te gamen op een externe monitor, haal je vaak probleemloos framerates van boven de 100fps. In ruil daarvoor krijg je bovendien de compacte vormfactor en een betere accuduur dan de meeste zwaardere concurrenten kunnen bieden. Qua RGB-technologie heeft Razer nog steeds de bovenhand, maar de Steelseries-technologie houdt het hoofd boven water en doet wat het moet doen. De fletse luidsprekers zijn de grootste zwakte van de GS75 Stealth 8SF, maar met de juiste headset is dat in een wip opgelost en kan je de komende jaren probleemloos gamen in stijl.