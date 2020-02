Lenovo Chromebook S340 review

Laptops zijn er in alle soorten, maten, en niet te vergeten prijzen natuurlijk. Buiten de laptop gamers onder ons verschillen de taken die iedereen uitvoert op een laptop niet zo veel. Het merendeel van de tijd zit je flink te typen, filmpjes te kijken, en heel af en toe vindt er een webcamgesprek plaats. Daarvoor heb je zeker geen Microsoft Surface Laptop voor nodig, maar de Lenovo Chromebook S340 is dan weer het andere uiteinde.

De chromebook van de Chinese fabrikant is namelijk spotgoedkoop. Nu staan laptops die draaien op Chrome OS vaak al bekend om hun scherpe prijs-kwaliteitsverhouding, maar de ondergrens van 300 euro is wel heel bijzonder. Toch krijg je 'gewoon' een Intel-chipset (Celeron, dat wel), een Full HD-scherm, en een verder bijzonder strak afgewerkt apparaat voor je kiezen.

Uiteraard zijn er op andere vlakken compromissen gemaakt, maar de belangrijkste vraag is: in hoeverre zijn deze zo storend dat je toch bent geneigd om de overstap te maken naar een duurder exemplaar? Wij hebben het aan den lijve ondervonden, en vertellen je er hieronder meer over.

(Image credit: Lenovo)

Prijs en beschikbaarheid

Spec sheet De Lenovo Chromebook S340 configuratie van TechRadar: CPU: 1,1GHz Intel Celeron (dual-core, 4MB cache, maximaal 2,6GHz)

Graphics: Intel UHD Graphics 600

RAM: 4GB DDR4

Scherm: 14 inch, Full HD (1920x1080)

Opslag: 64GB eMMC

Poorten: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1, 1x, 1 x 3,5mm audio, 1x micro-SD

Connectiviteit: WiFi (802.11ac), Bluetooth 4.2

Camera: 1280x720 webcam met microfoon

Gewicht: 1,4kg

Afmetingen: 32,9 x 23,4 x 1,9cm

De Lenovo Chromebook S340 is tegelijkertijd gelanceerd met de Lenovo Chromebook C340. De C340 is er op zijn beurt weer in twee versies: een kleine 11 inch-versie en een groter 15 inch-model. Qua prijs zitten ze allebei enkele tientjes hoger.

De Lenovo Chromebook S340 is gelanceerd als een budgetoptie, en dat zie je terug in de prijs. De adviesprijs van de chromebook bedraagt slechts 299 euro. Je krijgt daarvoor een 14 inch scherm tot je beschikking. Ten opzichte van zijn voorganger, de Chromebook S330, is de MediaTek MT8173 ARM-processor ingeruild voor een sterkere Intel Celeron N4000.

De S340 is in september 2019 uit de doeken gedaan, en lag vrijwel direct in de winkels. Ook in de Benelux is de laptop op de kop te tikken.

(Image credit: Future)

Design

De chromebook van Lenovo maakt gebruik van een 14 inch display. Hoewel er een flinke bezel onder het scherm zit gemaakt, valt de rest ons eigenlijk best mee. Het is een plastic afgewerkt geheel met voornamelijk matte materialen. Heel premium ziet het er dan ook niet uit, maar ook zeker niet lelijk. Vooral in dichtgeklapte modus lijkt het alsof je een bijzonder degelijk uitziende laptop met je meesjouwt.

De S340 kent een totaalgewicht van 1,4 kilogram. Daarmee is hij bijzonder licht te noemen. Dat maakt de laptop uitermate geschikt om makkelijk en snel overal mee naartoe te nemen.

Iets minder zijn we te spreken over de antisliptechnologie die onder het chassis zit. Probleem: de chromebook slipt wel. Zolang je er het gewicht van je handen op houdt, is er niets aan de hand. Doe je dat niet, dan merk je al snel op dat de S340 niet graag op z'n plek blijft.

Het toetsenbord is ontzettend basic gehouden; er is geen numpad aanwezig, en er zijn ook geen 'speciale' toetsen terug te vinden. We zouden de toetsen zelf niet bepaald omschrijven als responsief. Gelukkig doen ze 'gewoon' hun taak, en meer mag je eigenlijk ook niet vragen van een toetsenbord uit deze prijsklasse. Een verlichting is dan ook niet aanwezig.

Het touchpad werkt naar behoren en is via het instellingenscherm onder andere qua muissnelheid aan te passen. Het touchpad is vrijgehouden van lijntjes of andere opsmuk, om zo het less is more-design van de S340 te complementeren.

(Image credit: Future)

Aan de linkerrand is er ruimte voor een microSD-kaartje, USB 3.1, én een USB-C poort gemaakt. Helemaal vooraan aan de linkerrand is een koptelefooningang gemonteerd. Aan de rechterrand vinden we eveneens één USB 3.1 en één USB-C poort terug.

Aan de onderkant van de laptop zijn twee kleine ruimtes gemaakt audio door te laten stromen.

Display

Het 14 inch display van de Lenovo Chromebook S340 maakt gebruik van een TN-paneel. Deze panelen staan bekend om hun relatief snelle reactietijd, en bij deze chromebook is dat ook niet anders. Er zijn laptops te koop met een snellere responstijd, maar de S340 kan er zeker mee door.

Iets minder te spreken zijn we over de vrij fletse kleurweergave. We hebben te maken met een Full HD-display, maar daar kun je niet echt van genieten als de kleuren er bijzonder uitgewassen uitzien. Hoe feller het display (en dat kan redelijk fel zijn), hoe minder we te spreken zijn over het beeld.

(Image credit: Future)

Het display is tevens erg glanzend, en dat zorgt er ook voor dat teksten aflezen in de felle zon bijzonder lastig zijn. Een echte laptop voor in de buitenlucht is de S340 niet.